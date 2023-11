[Grasseeds inc]

株式会社グラッシーズ(代表取締役:芝 幸太郎)は、12月2日、南青山・骨董通りに日本文化の新しい拠点を目指す”松葉屋茶寮・方舟GALLERY”を開業いたします。









本新業態店舗は、日本の伝統と現代を融合した独自の空間で、国内外のお客様に日本の文化、技術、伝統の美しさを体験いただく場となります。



キービジュアルとなる盆栽は国内外に熱狂的なファンを持つ盆栽アーティスト集団“TRADMAN'S BONSAI”の小島鉄平氏 ( https://www.instagram.com/teppei_kojima501/ )が担当。



お菓子は和洋のジャンルにとらわれず、素材本来の味と食感を表現するおかしやうっちー内山裕介氏・OKASHIYA ( https://www.instagram.com/okashiya.co.jp/ )とのコラボレーションを提供。

*松葉屋茶寮だけでしか味わえない特別メニューもご用意。



日本の四季と食文化を通じて生産者や製造過程の透明化を推進し、「食の安全性」「自給率」「気候変動」への意識向上を図り、世界共通の課題解決に向け持続可能な取り組みを以て社会に貢献することを目指しています。







有機栽培で育てた茶葉で点てたお茶とお菓子のペアリングコース





希少価値のある日本酒体験





併設する方舟ギャラリーでは、盆栽・現代アート・器などの展示販売やワークショップなど、さまざまな文化体験を提供。

*多言語対応可能なスタッフが複数名在籍。文化体験を求めるインバウンドのお客様への対応も可能です。





現代では稀有な存在となった日本の伝統的な技術を持つ作家や職人との共創によって自然の素材を活かした古道具や骨董品を現代の生活様式にアップデート。日本独自のライフスタイルや文化、新たな価値の創造を提案します。



環境負荷を減らし、よりサステナブルな生活の実現を目指します。





日本の美と感動を共に体験し、素敵な時間をお過ごしいただければ幸いです。





松葉屋茶寮

方舟GALLERY

開業日 2023年12月2日 土曜(大安) 開幕

営業時間:10:00~

定休日:不定休

住所:東京都港区南青山5-4-27 Barbizon104 1F

