[ONE Championship 株式会社]

楽天チケットとのパートナーシップで夢のカード、ロッタンVS武尊が実現!青木真也はセージ・ノースカットと対戦



武尊のONEデビュー戦相手は、ロッタンに決定。







世界最大級の格闘技団体、ONEチャンピオンシップ株式会社(以下、ONE)は、11月30日に都内で記者会見を行い、来年2024年1月28日(日)にPPV大会「ONE 165: Rodtang vs. Takeru」を東京・有明アリーナで行うことを発表しました。





同大会には、今年5月にONEとの契約を発表した武尊が、ONEフライ級ムエタイ世界王者ロッタン(タイ)と3分5ラウンドの“フライ級キックボクシング スーパーファイト”で戦うことが決定し、ファン待望のマッチが実現します。





さらに「ONE 165: Rodtang vs. Takeru」では、格闘界のレジェンド青木真也が、セージ・ノースカット(アメリカ)とライト級MMAで対戦することも決定しました。追加対戦カードの発表にもご注目ください。





またONEは日本大会の毎年開催に向けて、Never Say Never(以下、NSN)とパートナーシップを締結している、楽天グループの楽天チケット株式会社(以下、楽天チケット)と複数年にわたるチケット販売を含むパートナー契約を締結しました。「ONE 165: Rodtang vs. Takeru」の大会観戦チケットは「楽天チケット」で購入可能です。



ONEの公式グローバルVIPエクスペリエンスパートナーであるStage Front VIPも、同大会の公式チケット販売をサポートします。



なお、PPVの視聴に関する詳しい情報は、後日発表いたします。







<ONE創始者兼CEO チャトリ・シットヨートンのコメント>

「来年のONE日本大会開催に向けて、 “イノベーション“という共通のミッションを持つ一流企業、楽天チケットとのパートナーシップ、そして長年ONEの放送パートナーであるABEMAと連携して、再び日本でONEのビッグイベントを開催できることを心からうれしく思います。格闘技が文化、歴史として深く根いている日本には、ONEの熱狂的なファンがたくさんいます。過去にも東京でイベントを行いましたが、次は、楽天チケットとともに新たな時代を迎えることを心待ちにしています。」



<楽天チケット 代表取締役社長 梅本 悦郎氏のコメント>

「ONE Championshipとのパートナーシップを通じて、世界レベルの格闘技イベントを日本で開催できることを大変うれしく思います。今回のイベントパートナーシップは、世界のトップ選手を日本に招待するだけではなく、日本中のファンに驚きと喜びを与えられるような新たな手法を創造し、革新的な格闘技体験を提供することを目指しています。」





<NSN創始者 Joel Borras氏のコメント>

「世界最大の格闘技団体であるONE Championshipの日本復帰に携われることは、NSNにとっても名誉なことです。 スポーツとエンターテインメント業界における最高の財産を提供するというコミットメントにおいて、楽天チケットと共にこのプロジェクトをサポートできることを光栄に思います。 チャトリ氏と彼のチームの皆さん、このプロジェクトへの信頼とサポートに感謝いたします」



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/02-12:40)