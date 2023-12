[一般社団法人日本eモータースポーツ機構]

スーパーフォーミュラとの提携を通じて、UNIZONEはリアルとデジタルの体験を融合したeモータースポーツ大会を開催します。







eモータースポーツ大会「UNIZONE(ユニゾーン)」を運営する一般社団法人日本eモータースポーツ機構(以下「JeMO」)は、全日本スーパーフォーミュラ選手権(以下「SUPER FORMULA」)を開催する株式会社日本レースプロモーション(以下「JRP」)とパートナーシップ契約を締結しました。

本締結に伴い、UNIZONE初となるオープンイベント「e-Motorsport UNIZONE EX Match Powered by Super Formula」の開催が決定しましたので、イベントの概要を発表します。



パートナーシップを通じた取り組み





UNIZONEは「社会インフラとしての車にとどまらない 楽しさや魅力ある未来のモビリティの実現」を掲げ、モビリティと共にある未来社会の実現に向け、様々な層への交通啓発やクルマを取り巻く社会課題の解決、クルマの素晴らしさや楽しさを伝えていくことから、技術開発や社会貢献へと活動を広げていき、新たな競技・現実を超えるエンターテイメントへ挑戦しています。国内最高峰で最速のフォーミュラレースシリーズとの提携を通じて、リアルとデジタルの体験を融合した取り組みを推進していきます。



・リアルレーシングドライバー参加による大会開催

・eモータースポーツをタッチポイントとする、新たなモータースポーツファン層の開拓

・モビリティ・エンターテインメントを通じた技術開発やドライバー育成



e-Motorsport UNIZONE EX Match Powered by Super Formula開催概要





本パートナーシップを通じた取り組みの第一弾として、リアルレーシングドライバーとeレーシングドライバーが同時に参戦するエキシビジョンマッチを開催します。



・開催日時:2024年2月25日(日)

・会場:ビエント高崎(〒370-0006 群馬県高崎市問屋町2-7 )

・オンライン配信:あり

・大会形式:リアルレーシングドライバーとeレーシングドライバーのタッグチームによる多種のレース競技

※詳細は2024年2月中旬に、UNIZONE公式サイトにてお知らせします。



UNIZONEについて





一般社団法人 日本自動車連盟「JAF」の公認を受けた私共eモータースポーツリーグはeモータースポーツとしてのエコシステムを確立、競技ピラミッドを構築し、新たなスポーツ文化を創るだけにとどまらず、これまでのモータースポーツやeスポーツファンだけではないより広いファン層を魅了し獲得することでクルマの素晴らしさや楽しさを伝え未来のモビリティ発展に向けたプラットフォームを目指します。





UNIZONEオフィシャルサイト:https://unizone-emotorsport.com/



スーパーフォーミュラについて





国内最高峰で最速のフォーミュラレースシリーズ。 レースに使用する車両やタイヤ・エンジンに性能の差が無い「イコールコンディション」のため、ドライバーの実力やチームの戦略が勝敗につながります。世界的に見てもF1に次ぐ速さをもち、F1に乗るために必要な「スーパーライセンス」が最短2年で取得が可能。それにより、世界の舞台で活躍している名だたるドライバーを輩出している、世界でも注目されているカテゴリーです。





SUPER FORMULAオフィシャルサイト: https://superformula.net/sf3/



