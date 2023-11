[株式会社THE COLD PROCESS TOKYO]

~人気アーティスト・中村桃子氏の描き下ろし特別限定パッケージ~



コールドプロセス製法にこだわった、ナチュラルクラフトソープブランド「THE COLD PROCESS(ザ・コールドプロセス)」を展開する株式会社 THE COLD PROCESS TOKYO(本社:東京都港区)から、冬を華やかに彩る香りと潤いを纏う新ソープバーが誕生。さらに、アーティスト・中村桃子氏の描き下ろし作品をあしらった特別限定パッケージのウィンターギフトセットを一部正規取り扱い店舗にて2023年11月10日(金)より期間限定で発売いたします。









【発売日】

2023年11月10日(金)



【ギフトセット取り扱いストア】 ※営業時間や営業日の最新情報はHP等をご覧ください。

〇THE COLD PROCESS 公式オンラインストア

〇THE COLD PROCESS 表参道本店

〇伊勢丹新宿店本館1階 イセタンシード

〇三越伊勢丹オンラインストア

○12月12日(火)~28日(木)

西武池袋本店2階

○12月12日(火)~25日(月)

西武渋谷店A館2階

〇12月26日(火)~2024年1月9日(火)

阪急うめだ本店 2階キレイキレイスタジオ



【「THE COLD PROCESS」HP/公式オンラインストア】

https://www.thecoldprocess.tokyo/



◆店舗取材が可能です◆

「THE COLD PROCESS」表参道本店の店舗取材が可能です!

ご希望の方はお気軽にご連絡くださいませ。



■商品ラインナップ

「リリー&マルラ」と「ツバキ」のソープバーが誕生。限定ギフトセット発売開始!

まもなく冬のギフトシーズン。大好きなあの人、お世話になったあの人への贈り物に天然由来の香りと美肌成分がたっぷりのコールドプロセス製法のソープバーはいかがでしょうか。

THE COLD PROCESSでは、この冬「リリー&マルラ」と「ツバキ」のソープバーが新登場。

装画、アパレル、広告など幅広い分野で注目を集めるアーティスト・中村桃子氏の作品をあしらった特別パッケージの冬限定ギフトセットをご用意しました。気持ちが伝わる贈り物は、寒い季節でも心まであたためてくれるはずです。

※今ならギフトセットご購入の方限定でオリジナルカードとステッカー(各1つずつ)をプレゼント。







ウィンターギフトA(リリー&マルラ)

¥6,200(税込)

(ソープの容量140g/1個 ・ 1日1回の使用で、約3~4ヶ月もちます)

リリー&マルラ(フェイス)のソープバーと、ポケット付きの泡立てネットをセットにしました。



[内容]

・リリー&マルラ(フェイス)

・泡立てネット(ポケット付)

※2箱用の専用スリーブにリボンでラッピングし、お届けします。





ウィンターギフトB(ツバキ)

¥6,200(税込)

(ソープの容量140g/1個 ・1日1回の使用で、約3~4ヶ月もちます)

ツバキ(フェイス)のソープバーと、ポケット付きの泡立てネットをセットにしました。



[内容]

・ツバキ(フェイス)

・泡立てネット(ポケット付)

※2箱用の専用スリーブにリボンでラッピングし、お届けします。





ウィンターギフトC(リリー&マルラ+ツバキ)

¥10,800(税込)

(ソープの容量140g/1個 ・1日1回の使用で、約3~4ヶ月もちます)

リリー&マルラ(フェイス)、ツバキ(フェイス)のソープバーと、ポケット付きの泡立てネットをセットにしました。



[内容]

・リリー&マルラ(フェイス)・ツバキ(フェイス)

・泡立てネット(ポケット付)

※3箱用の専用スリーブにリボンでラッピングし、お届けします。





★伊勢丹新宿店限定

ウィンターギフト(トライアルキット 新商品2種+人気商品3種入り)

¥4,760(税込)

(ソープの容量10g/1個 ・1日1回の使用で、約7日もちます)

ミニサイズのトライアルセットと、ポケット付きの泡立てネットをセットにしました。

[内容]

リリー&マルラ(フェイス)・ツバキ(フェイス)・はちみつ&シアバター(フェイス)・ゴートミルク&ペアー(ボディ)・ハトムギ&シダーウッド(ボディ)※2箱用の専用スリーブにリボンでラッピングし、お届けします。





■商品概要



リリー&マルラ(フェイス)

スノーリリーの香り/上品な大人の華やかさ。

乾燥しがちな冬の肌に豊かな潤いを与えるマルラオイルと、肌を引き締める、すっきり爽やかな白ワインを配合。弾けるようなもっちり肌、透き通るような白雪肌へ導きます。













ツバキ(フェイス)

スウィートアロマの香り/心が晴れる甘くすっきりした感覚。

古来より日本で愛されてきた美肌成分である椿オイルを配合。穏やかな洗い心地で大人の肌にやさしく働きかけ、冬に乱れがちなキメを整えて美しい肌へ導きます。













トライアルキット 新商品2種+人気商品3種入り

いろいろ試せて楽しいトライアルセット。

新商品のリリー&マルラ(フェイス)、ツバキ(フェイス)に、人気の商品はちみつ&シアバター(フェイス)、ゴートミルク&ペアー(ボディ)、ハトムギ&シダーウッド(ボディ)を加えたミニサイズのトライアルセット。旅行用のアイテムとしてもぴったりです。











泡立てネット(ポケット付き)

健やかな肌へ効果的に導く、オリジナル泡立てネット。

中にポケットが付いた泡立てネットで、石鹸を入れたまま保管・使用することができるため、溶けくずれを防ぎ、石鹸が長持ちします。きめ細やかな泡が摩擦や刺激を減らしながら育つ肌へと導き、泡切れにも優れています。

※140gの石鹸をそのまま入れてご使用いただけます。

















■「コールドプロセス製法」とは。



コールドプロセス製法とは、原料となる油脂を鹸化(けん化=石鹸をつくる際の化学的なプロセス)させるときに生じる反応熱だけを利用し、じっくりと低温で熟成させて石鹸をつくる製法。同じ手づくり石鹸でも、高温で加熱して短期間でつくるホットプロセス製法に対し、コールドプロセス製法は余分な熱を加えないことで原料となる植物油脂の個性を損なうことなく、有用成分もしっかり引き出すことができます。この製法の名を冠した「ザ・コールドプロセス」は、世界中から厳選した良質な植物オイルやハーブなどの素材を日本国内で一つひとつ職人の手作業で丁寧に仕込み、低温で30日以上かけてじっくり熟成・乾燥させることで、天然の美肌成分や香りをそのまま閉じこめたナチュラルクラフトソープです。

つくるのに時間と手間がかかり、大量生産はできません。しかし、たくさんの人々に本当にいい石鹸を届けたい。コールドプロセス製法ならではのしっとりとしたやさしい洗い心地を体験してください。



■天然の保湿成分でしっとり潤いに満ちた洗い心地。

植物性オイルが本来備えている保湿成分である天然のグリセリン。

ザ・コールドプロセスならこの天然由来の潤い効果を壊さずに残すことができ、肌の油分をほどよく保った、しっとりなめらかな洗い心地が実感できます。

しかも肌への刺激となる合成界面活性剤、保存料、防腐剤、石油由来の成分は不使用。ザ・コールドプロセスは自然の恵みを最大限に生かした肌にやさしい石鹸です。



■つくりたいのは、プラスチックボトルのない暮らし。



バスルーム、サニタリー、キッチン…。住まいの中にプラスチックボトルはいくつありますか?プラごみの海洋流出が深刻化している現代、すべての家庭でボディシャンプーやボディソープ、洗剤などを石鹸に切り替えることでプラスチックボトルの大幅な削減が可能に。プラごみ、海洋ごみ問題の解決につなげていきます。

また、加熱をしないコールドプロセス製法は二酸化炭素の排出も抑制。

世界的に取り組まれるローカーボン社会にも貢献します。





■こんな人におすすめ

・肌荒れや吹き出物に悩んでいる

・花粉症などによる肌トラブルを抱えている

・加齢による肌のくすみが気になる

・乾燥によるシワが気になる

・肌のハリと弾力が衰えてきた気がする

・香りで気分転換やリラックスがしたい







■中村桃子 プロフィール



1991年東京都生まれ。桑沢デザイン研究所ヴィジュアルデザイン科卒業。グラフィックデザイン事務所を経て、アーティスト/イラストレーターとして活動。韓国の女性アイドルグループ・Red Velvetのアルバムジャケットイラストをはじめ装画、雑誌、音楽、アパレルブランドのテキスタイルなどで幅広く活躍。



【Instagram】

https://www.instagram.com/nakamuramomoko_ill/





■ブランドの世界観を体感できる表参道本店

「THE COLD PROCESS表参道本店」の店内外に広がるナチュラルな素材感や丸みを帯びた柔らかなフォルムは人の健やかな肌をイメージ。店内のディスプレイには使われなくなった人工大理石をリユースし、環境にも配慮しています。

ボディやフェイスをはじめ、ヘアケア、ベビー、ペット、キッチンまで暮らしのさまざまなシーンでご利用いただける全35種類のラインナップ。

店内の石鹸はすべてその場で使い心地を試すことができ、納得いくものを選べます。デザイン性も優れたプロダクトやパッケージはギフトとしてもきっと喜んでいただけるはずです。



最新ショップリストはこちらから

https://thecoldprocess.tokyo/pages/store





■株式会社 THE COLD PROCESS TOKYO について

2022年11月に設立。ナチュラルクラフトソープブランド「THE COLD PROCESS」にて石鹸をはじめとした生活用品事業を展開。

【SHOP】〒107-0061 東京都港区北青山3-9-10 北青山ビル1F

【HP/ 公式オンラインストア】www.thecoldprocess.tokyo

【Instagram】https://www.instagram.com/thecoldprocess.tokyo/



