[一般社団法人アシストスーツ協会]

アシストスーツを着用して行う体験型競技イベント「ロボ人ピック」を同時開催



アシストスーツの普及啓蒙活用を行っている、一般社団法人アシストスーツ協会(東京都中央区、代表理事:飯田 成晃)は、2023 年 11 月18 日~19 日に実施される、大田区にある大規模複合施設「HANEDA INNOVATION CITY」(略称:HICity [エイチ・アイ・シティ]以下、HICity(R))グランドオープニングイベント内、「PiO PARK X(ピオパーク エックス)」(主催:大田区、株式会社大田まちづくり公社、https://piopark.net/info/detail/232/#PiOPARKX)の1コンテンツとして、アシストスーツ展示・体験会を開催します。また、アシストスーツを身近に触れていただく機会として、アシストスーツを着用して行う体験型競技イベント「ロボ人ピック in HICity」を同時開催いたします。







■アシストスーツをもっと身近に感じてもらう機会とするため、通常のアシストスーツ体験会だけなく、「ロボ人ピック」を同時開催

アシストスーツ協会では、多くの企業・団体向けにアシストスーツの体験会の機会を設けてまいりましたが、まだまだ広がりには課題があります。そこで今回、新しい取り組みとして、ファミリー層を対象に、“アシストスーツを知る、アシストスーツ身近に感じる”イベントを企画しました。

更に、アシストスーツを着用して行う体験型競技イベント「ロボ人ピック※」の開催実績のある、特定非営利活動法人たわらぼの協力を得て、ロボ人ピック in HICity も同時開催することで、アシストスーツを使った働き方を”知る”/”体験する”だけでなく、“楽しさ”をセットにして身近に感じていただけます。

なお、本イベントは「HANEDA×PiOの入居企業等が創造する「未来」」をテーマとした、「Piopark X」の一部として開催し、弊協会からは、未来の働き方を見る・感じる場を提供できればと考えております。



なお、出展企業は、アシストスーツ協会から株式会社ダイドー、株式会社加地、日本シグマックス株式会社の 3 社と大田区企業の朝日インテック株式会社(協賛企業)の4社となります。



■ロボ人ピックとは

介護の現場や日常生活の補助に活用されているロボットをもっと身近なものに感じてもらうことを目的としてアシストスーツ等のロボットを着用して行う体験型の競技イベントという形で開催しております。直近2023年10月開催を含め、広島県福山市で 3 回開催してきましたが、東京では今回初開催となります。





■「アシストスーツ展示・体験会」開催概要

開催日時:2023 年 11 月 18 日(土)・11 月 19 日(日) 各日 10:00~17:00

入場料:無料(入退場自由)

主催:一般社団法人アシストスーツ協会

開催場所:東京都大田区羽田空港1丁目1番 4 号 HICity ZONE K201(PiO PARK)

東京モノレール・京浜急行電鉄空港線「天空橋駅」より直結

ご体感にあたっての留意事項:けが防止のため、アシストスーツの装着は身長 150cm 以上とさせていただきます。



■〈同時開催〉「ロボ人ピック in HICity」

開催日時:2023 年 11 月 18 日(土)13:00~16:00

2023 年 11 月 19 日(日)10:00~12:00

入 場 料:無料、先着順

競技内容:1.上向き作業用アシストスーツを着用した巨大ぶどう運び競争

2.腰用アシストスーツを着用してピンポン玉拾い競争

参加条件:けが防止のため、アシストスーツの装着は身長 150cm 以上とさせていただきます。

主催:一般社団法人アシストスーツ協会、特定非営利活動法人たわらぼ、

協賛:朝日インテック株式会社

(イベント「PiO PARK X」主催:大田区、株式会社大田まちづくり公社)





■アシストスーツ展示・体験会参画企業およびロボ人ピック機器提供企業(五十音順)



・株式会社加地 https://www.laevo.jp

オランダのレイボ(LAEVO B.V. CEO Rogier Barents)のアジア地域の総代理店としてアシスト

装具(エクソスケルトン)“レイボ” を取り扱っております。また、レイボのパッドには株式会社

加地が独自開発した素材である“EXGEL(エクスジェル)”が搭載されており、レイボの装着感の向上に役立てられています。





・株式会社ダイドー https://daydo.jp/

住まい環境、働く環境にやさしい製品を企画・設計・生産・販売を行う企業です。アシストス

ーツ分野においては、バネやダンパーを使用した、電力を使用しない独自の設計技術を応用し

た TASK シリーズを展開。上向き作業用アシストスーツの分野で業界をリードしています。





・日本シグマックス株式会社 https://mediaid.sigmax.co.jp/special/workerscare/

医療分野で培った技術で人の活動を支え・助けるメディエイドブランドから、機能性と快適

性を併せ持ったアシストスーツが登場。軽量、着脱簡単、洗濯可能な使いやすい仕様で、作

業時の中腰姿勢をサポートします。





・朝日インテック株式会社(協賛企業) https://www.ipros.jp/catalog/detail/577600/

アシストスーツ Way-sist は腰の負担を和らげ働き易い職場環境を提供します。

ワイヤーロープメーカーならではの安全・信頼の技術にぜんまいを組み合わせたシンプル構造。

調整不要で、装着簡単、ストレスフリーの作業性を実現。

様々な作業現場で使用されている Way-sist、その効果を装着体験会でお試しください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/14-11:16)