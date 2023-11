[株式会社D'Arts]

~自社IP商材の活用に向けたコンサル提供を3社限定で実施~



ノーコードでVRアニメを制作できる、VRアニメのプラットフォーム「Hatch-Pot VR(ハッチポットVR)」を運営する株式会社D’Arts(東京都中央区、代表取締役:高野永華、以下 D’Arts)は、株式会社コナミデジタルエンタテインメント(東京都中央区、代表取締役:早川英樹、以下 KONAMI)のキャラクターバンドコンテンツである「ひなビタ♪」の新作短編VRアニメの制作を開始しました。





■背景

D’Artsは、KONAMIが実施するアクセラレータープログラム「KONAMI ACCELERATOR 2023」において、「Road to a New Experience.」のテーマのもと150件以上の応募の中から6社の採択企業に選ばれました。



URL: https://01booster.com/program/konami/



2023年4月から5か月間の間、KONAMIからのアセット提供の一環として、モーションキャプチャルームを活用したキャラクターモーションの向上をはじめ、プラットフォームの使い勝手を良くするための評価テストの実施、UI/UXチームからのノウハウ提供を受けてのUI改善等に取り組みました。また、本プログラムの中で生まれた新たな価値の共創プログラムとして、KONAMIが持つキャラクターバンドコンテンツである「ひなビタ♪」の新作短編VRアニメの制作を今年秋より新たに開始しました。



■VRアニメとは

VRアニメとは、“キャラクターがストーリーに沿って、360度の空間を動き回るマルチシナリオの作品”を指しており、その形式の作品をノーコードで制作して配信できるのが「Hatch-Pot VR」です。



紹介映像: https://youtu.be/7TkEGAfvWT0



いわゆる脚本のようにキャラクターのセリフや動き、感情などを指定しながら演出をつけていくことで、専門知識が無くてもVRアニメを制作することが可能です。

制作した作品は本プラットフォーム上で楽しめるほか、スマートフォン環境やホログラムを含むマルチデバイスでの再生にも対応しています。



■日本の強みと成長率が高いVR市場へ注力

現在のVR市場においてアクションゲームなどのコア向けの作品が多い中で、日本の強みであるアニメ好き、漫画好きなユーザーに向けたストーリーものがまだまだ少なく、その一方でVRは成長率が高い市場であることから、現時点からVRアニメのノウハウを蓄積するため取り組んでいます。



==

<引用>

デジタルコンテンツ協会によると、22年に日本国内のコンテンツ産業の市場規模は前年比4.5%増の13兆2698億円と過去最高を更新している。一方で21年(7.7%増)から伸び率は鈍化している

参考:日本経済新聞

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1214P0S3A011C2000000/

==



D’Artsでは3Dモデル制作、英語翻訳といったグローバル配信に必要な工程をワンストップで進めることができるほか、一つのIPからたくさんのクリエイターが参加する二次創作の土壌、いわゆるUGC(User Generated Contents=ユーザー生成コンテンツ)のためのエコシステムも運用しています。



■聖地巡礼サービスを予定

今後の展開として、日本全国の地域で展開される聖地巡礼事業との連携により、同プラットフォームを活用したソリューションを提供していきます。また遠方にいるファンに向けた体験の機会や、現地に訪れたファンにホログラムを使ったキャラクターによる観光案内などを行うサービスを予定しています。

その一環として今回の「ひなビタ♪」を題材としたVRアニメの制作を開始いたしました。

※キャラクターの3Dモデルはコナミデジタルエンタテインメント制作







■「ひなビタ♪」とは

架空の都市である倉野川市を舞台に、音楽の力でまちに活気を取り戻そうと活動する5人の女の子たちによるガールズバンド「日向美(ひなたび)ビタ―スイーツ♪」が登場するストーリーが展開する、キャラクターバンドコンテンツ。鳥取県倉吉市と歴史的背景や景観など共通点が多いことから、2016年に姉妹都市提携を結び、以降は現地での催しをはじめ、さまざまな取り組みを行っている。



URL: https://www.konami.com/games/hinabita/



■ノーコードツールの商用利用、VRアニメ制作キャンペーン

同社は、AIを利用したノーコードツールのニーズの高まりを受け、自社IPの活用や、XR業界への参入をご検討中の企業様へのコンサルテーションサービスの提供を3社限定で開始しました。ご希望の方は、以下URLよりお問い合わせください。

お問い合わせ先: https://www.ddarts.co.jp/contact





【会社概要】

■株式会社D’Arts

商号 : 株式会社D’Arts

代表者 : 代表取締役 高野永華

所在地 : 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町1−2 日本橋茅場町 2F THE SHORE

設立 : 2006年8月

事業内容: VRアニメ、VRアニメ制作ツール、UGCプラットフォームの開発、運営

資本金 : 4,100万円

URL : https://www.ddarts.co.jp/



■株式会社コナミデジタルエンタテインメント

商号 : 株式会社コナミデジタルエンタテインメント

代表者 : 代表取締役 社長 早川英樹

所在地 : 〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目11番1号

設立 : 2006年3月

事業内容: モバイルゲーム、家庭用ゲーム、カードゲーム、音楽・映像ソフト、グッズ等の企画、制作、製造及び販売

URL : https://www.konami.com/games/corporate/ja/



