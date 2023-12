[株式会社トータルブレーン]

12/1(金)~12/14(木)まで新規会員登録で「全商品対象の15%OFFクーポンプレゼントキャンペーン」を実施中



株式会社トータルブレーン(本社:東京都中央区、代表取締役:若村和明)は、レディースを中心とした韓国ファッションブランドの販売を行うECサイト「HANA」(https://hana-korea.com)をローンチ。





安価でトレンディーな東大門卸系ブランドで火が付いた韓国ファッションだが、昨今K-POPアイドルの世界的流行により脚光を浴びている韓国デザイナーズブランドに注目し、「”安くてかわいい”だけではないリアルな韓国ファッションを日本に届けたい」という思いからこのプロジェクトが始まった。

韓国にもオフィスを構え、日々入れ替わりの激しい韓国ファッション業界で、常に最新のブランドをキャッチアップできるよう韓国人スタッフの専属バイヤーを置く。



現在約50ブランド(2000アイテム)が入店し、HANAでしか手に入らない新進気鋭の韓国ブランドから、世界的に注目されている韓国ブランドまで厳選されたブランドを取り扱い、1つのスタイルに捉われず、「ストリート」から「ガーリー」、ベーシックな「カジュアル」まで世代を問わない幅広いブランドラインナップが特徴。

12月にはさらに約20ブランドの入店が決定している。



◆グランドオープンに際し、12/1~12/14まで新規会員登録で「全商品対象の15%OFFクーポンプレゼントキャンペーン」を実施中。







<輸入費用に関して>

HANAでは韓国現地での購入とできる限り差が生まれないよう安価に商品価格を設定しています。

また輸入に係る「関税/消費税」は100%HANA負担で、商品受け取り時に追加料金を請求されることはありません。

送料も韓国ブランドを取り扱うEC業界では最安値の550円で、気軽に韓国の製品を手に取っていただけるよう設定。







<取り扱いブランド例>

Sinoon(シヌーン)





ソウルにある店舗のビジュアルが話題となり日本での人気が爆発したカジュアルブランド。

Instagramのフォロワーは20万人を超え、熱狂的なファンも多い。





Margarin Fingers(マーガリンフィンガーズ)





2010年にローンチされたイ・ジュヒョンがデザイナーを務める独創的なユニークカジュアルブランド。

気軽に着ることができるアイテムをベースに斬新なディテールとユーモアのあるシルエットで、独特のガーリースタイルを表現。





PISCESS(パイシス) ☆日本初上陸





水着を中心に個性的でコンテンポラリーなアイテムを提案する日本初上陸ブランド。

無難さや流行を追うより、それぞれの個性を尊重し自分だけの色と好みを追求する女性のために。





ForHer(フォーハー) ☆日本初上陸





女性の暮らしとニーズからインスピレーションを受け、フェミニンとマニッシュが共存するシンプルでフォーマルなムードを基本にして、自然な女性の美しさを伝えるベーシックカジュアルブランド。





bambole(バンボレ) ☆日本初上陸





牛革を使用したハンドメイドで、特徴のあるデザインで今韓国人気急上昇中のバッグブランドが日本初上陸。

"There is no place for edge."というスローガンを掲げ、この世のすべての角を丸くしてbamboleだけの丸い世界を作っていきたいというデザイナーの思いがある。





MA JOURNEE(マジョネ)





定型化された現代の働く女性のオフィスルックに対するアンチテーゼを、些細でユーモアラスに表現している2023FWのコレクション。

ファッションを通して社会的なメッセージを伝えるカジュアルブランド。





EACH DIFFER(イーチディファー)





2023年6月にローンチされたジェンダーレスの新進気鋭ストリートブランド。

トレンド感の強いユニークなアイテムが揃っていて、今後の展開に注目。





ARIWR(エイリーウェア) ☆日本初上陸





直観的に愛らしさを表現する日本初上陸ガーリーブランド。

K-POPアイドル着用も多く、韓国ドラマ「イドゥナ」でもペ・スジがドラマ内で着用し話題に。







<HANA STYLEBOOK>

HANAでは韓国現地のモデルを起用し、HANAに入店しているブランドアイテムを使用したコーディネートを紹介する「STYLE BOOK」のコンテンツも用意。





<聖水(ソンス)SHOWROOM>

また、韓国ファッションの聖地「聖水(ソンス)」に韓国オフラインイベントのマネジメント会社“VALUE VENUE”との協業で期間限定型オフラインストアを2024年1月にOPEN予定。

HANAの商品はもちろん注目の韓国ブランドや、日本ブランド、アーティストの韓国進出もサポートし、日韓カルチャーのハブを目指す。







<その他のブランドラインナップ>

・YEOMIM(ヨミム) ※日本初上陸

・WOOHWA RAIN FLOWER(ウーファレインフラワー) ※日本初上陸

・NOT YOUR ROSE(ノットユアローズ)

・KATER(カーター)

・DARED(デアード)

・DIKETTANTISME(ディレッタンティズム)

・Hetit(ヘティ)

・IUGAMAKARAS(イウガマカラス)

・PORTRAIT REPORT(ポートレイトリポート)

・NOEUD(ノウド)

・POESIE D'AME(ポエジダム)

・Double lovers(ダブルラバーズ)



<12月入店予定ブランド>

・WOOALONG(ウアロン)

・CRANK(クランク)

・PESTO(ペスト)

・GIMME THE YOUNG(ギムミ ザ ヤング)

・Jolie Laide(ジョリーレイド)

・DANCING GRANDMA(ダンシンググランマ)

・THE BALLON(ザ バロン)

・KASHIKO(カシコ)

・FRANKLY SLEEPING(フランクリースリーピング)





<会社概要>

会社名:株式会社トータルブレーン

設立日:平成16年4月

代表取締役:若村和明

所在地:東京都中央区築地3-11-6 築地スクエアビル8階



<公式オンラインストア>

https://hana-korea.com



<公式Instagram>

https://www.instagram.com/hana_official.kr/



<問い合わせ・取材・商品リースのご依頼はこちら>

info@hana-korea.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/03-22:40)