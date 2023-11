[大丸有SDGs ACT5実行委員会]

“都内初”となるダイバーシティパレードを開催!街の変遷や働き方の歴史から、多様な人が活躍できる社会、“未来のアタリマエ”を発信!



大丸有SDGs ACT5実行委員会※1は、ダイバーシティ&インクルージョン(Diversity&Inclusion / D&I)の一歩先を考え、大手町・丸の内・有楽町エリア(以下、「大丸有エリア」)の「心のバリアフリーが溢れる街づくりの実現」を目指し、さまざまなアクションを展開しています。

「E&J」は「D&I」をアルファベット順にひとつ進めたもの。「D&Iの取り組みを一歩進める」「これからは誰もがEnjoy & Join(E&J)でD&Iを推進する」という思いを込め、誰もが楽しみながら、未来の多様性について考えるイベント「E&Jフェス」を11月10日(金)、11日(土)の2日間にわたり開催いたします。









E&Jフェスのメインイベントとして、11日午後には、都内で初となるダイバーシティパレードを開催。大丸有エリアで働く就業者や来街者、普段D&Iについて考えることの少ない方にD&Iについて広く知っていただくことを目的に、日本で初めて本格的な賃貸オフィスを整備したビジネス街である丸の内を舞台に、ビジネスパーソンの“働き方”の歴史を「過去」「未来」に分けて表現。「過去パート」では明治から現代までの働き方の変遷をパネルや当時の服装等で紹介し、「未来パート」では、障がい者やLGBTQ等当事者団体、農福連携、パラアスリート、アライなど多様な人々が一堂に会し、多様な人が活躍できる社会”未来のアタリマエ”を表現します。

障がいの有無や性別などに関わらず、お互いを知り、みんなで楽しく交流できる「E&Jフェス」にぜひご参加ください。

(アライ:多様な人に対して寄り添う姿勢を持つ人)









「E&Jフェス」開催概要





1.E&Jパレード

働き方の歴史からD&Iの未来のアタリマエを”魅せる”「大丸有ヒストリカルパレード」」

◆概 要:日本で初めて本格的な賃貸オフィスを整備したビジネス街である丸の内を舞台に、これまでの街の変遷や働き方の歴史から、多様な人が活躍できる社会“未来のアタリマエ”を表現します。

◆期 間:2023年11月11日(土)13:00~15:00 <予定>【小雨決行/荒天中止】

◆ル ー ト:大名小路(都道402号線/東京駅前丸の内側)

13:00集合、13:30から三菱一号館美術館前からスタートし、大手町の川端緑道までの約1.1kmを行進。







◆集合場所:東京国際フォーラム 地上広場(東京都千代田区丸の内3丁目5−1)

◆参 加 費:無料

◆お申込み:参列は事前申込制(※観覧自由)、詳細はこちらから(https://2023act4-7-parade.peatix.com)

◆主 催:E&Jパレード推進委員会

一般社団法人Get in touch、三代達也さん(車椅子トラベラー)、牧野美保さん(インフルエンサー)、NPO法人NICA(ナイカ)、一般社団法人mogmog engine、特定非営利活動法人キープ・ママ・スマイリング、一般社団法人脳フェス実行委員会、一般社団法人サスティナブル推進協会NAMIMATI(ナミマチ)、スタジオさつきぽん、一般社団法人日本障がい者サッカー連盟、車いすテニスサークルスマイル、一般社団法人日本農福連携協会、大丸有SDGS ACT5実行委員会

◆協 力:足立区立第十四中学校吹奏楽部





2.トークイベント







「違っていいとも!! D&Iの視点でこれまでの“働く”から未来に向けて考えるトークイベント」

◆概 要:E&Jフェスの一環として、当事者や有識者、先進的取り組みを進める企業の方や、社会的発信に取り組む方など多様なゲストを招き、多様な働き方・生き方の実践のお話や、企業の取り組み事例、また「誤解の多いダイバーシティ経営」について、盛りだくさんにお話しいただきます。

◆日 時:2023年11月10日(金)18:30~20:30 (18:00開場)

◆場 所:丸ビルホール(丸の内ビル7F)(東京都千代田区丸の内2丁目4−1)

◆参 加 費:無料

◆定 員:150名程度

◆通 訳:手話通訳・文字通訳あり

◆ゲ ス ト:東 ちづるさん(俳優・一般社団法人Get in touch代表)

佐藤 博樹さん(東京大学名誉教授)

ドリアン・ロロブリジーダさん(ドラァグクイーン)<オープニングパフォーマンス>

東 由紀さん(コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 執行役員 最高人事責任者 兼 人事・総務本部長)

モデレーター:堀川 歩さん (株式会社アカルク 代表取締役社長)

◆お申込み:予約制、詳細はこちらから(https://2023act4-7-talkevent.peatix.com/)



◆ゲストプロフィール:

東 ちづる さん(俳優・一般社団法人Get in touch 代表)







会社員生活を経て芸能界へ。ドラマや映画、情報番組のコメンテーター、司会、講演、出版など幅広く活躍。骨髄バンクやドイツ平和村、障がい者アート等のボランティアを30年以上継続。2012年アートや音楽、映像、舞台等のエンタメを通じて、誰も排除しない “まぜこぜの社会”をめざす一般社団法人「Get in touch」を設立。東京2020オリパラ公式映像「MAZEKOZEアイランドツアー」の企画・構成・キャスティング・演出・衣装デザイン・総指揮を担当。2023年「TEDxKyoto」スピーカー登壇。 夏には61体の妖怪を描き解説した「妖怪魔混(まぜまぜ)大百科」を出版。 これまでに、母娘で受けたカウンセリングの実録と共に綴った『〈私〉はなぜカウンセリングを受けたのか~「いい人、やめた!」母と娘の挑戦』や、いのち・人生・生活・世間を考えるメッセージ満載の書き下ろしエッセイ「らいふ」など著書多数。 2023年 WOMAN's VALUE AWARD 個人部門 個人賞受賞。





佐藤 博樹 さん (東京大学名誉教授)







一橋大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。雇用職業総合研究所(現、労働政策研究・研修機構)研究員、法政大学経営学部教授、東京大学社会科学研究所教授、中央大学ビジネススクール教授など。現在、東京大学名誉教授、中央大学ビジネススクール・フェロー。専門は人的資源管理。兼職として、内閣府・男女共同参画会議、経産省・なでしこ銘柄選定基準作成委員会、内閣府・少子化社会対策大綱の推進に関する検討会など政府の審議会や研究会の委員長や委員を歴任。





ドリアン・ロロブリジーダ さん(ドラァグクイーン)







1984年生まれ。東京出身。180cmの長身に20cmのハイヒールと巨大なヘッドドレスを装着し、ひたすらに空を目指すその姿はさながらバベルの民か。2006年のデビュー以来、長い手足とよく回る舌、豊かな声量を活かして、各種イベントやMC、モデル業や映画/舞台/CM出演もこなすなど、その活躍はとどまることを知らず。今夜もちょっぴり高いところから、耳障りな笑い声をお届けします。





東 由紀 さん(コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 執行役員 最高人事責任者 兼 人事・総務本部長)







金融機関でセールスやマーケティングの業務に従事するかたわら、2010年から企業と社会にアライを増やす活動をリードする。2013年に人事にキャリアチェンジし、リーダー育成とダイバーシティ推進、タレントマネジメントの責任者を歴任。現在はコカ・コーラ ボトラーズジャパンで人財開発部長、社長補佐を経て、2023年9月から現職。Allies Connectの代表として、LGBTQアライと企業施策に関する講演・執筆活動を行う。特定NPO法人東京レインボープライド理事。





モデレーター:堀川 歩 さん(株式会社アカルク代表取締役社長)







1990年生まれ。大阪府出身。心の性は男性、身体的な性は女性として生まれる。高校卒業後に陸上自衛隊に入隊し、任期満了後は自分の目で世界の現状を確かめる為に世界一周の旅に出る。帰国後はLGBTの方の総合サポート事業を個人で立ち上げる。その後、ユニバーサルデザインのコンサルティング会社で人事部長を務め株式会社アカルクを設立。





3.「MAZEKOZEアート」ワークショップ



◆概 要:障がいの有無に関係なく、まぜこぜのアーティストたちと共に、みんなで特大のキャンバス地に色々な色を使ってひとつの絵を描きます。完成した絵は、午後に開催されるE&Jパレードで公開される予定です。みんなでにぎやかに楽しく絵を描きましょう。

◆日 時:2023年11月11日(土)10:00~11:00(受付9:30)

◆会 場:東京国際フォーラム ホールD7

◆参 加 費:無料(※要申込)

◆定 員:30名程度 (保護者同伴であれば未就学児も参加可能)

◆お申込み:事前申込制、詳細はこちらから(https://2023act4-7-art.peatix.com/)

◆協 力:一般社団法人Get in touch

◆ファシリテーター:中津川浩章(美術家/アートディレクター。(同)表現活動研究所ラスコー代表、一般社団法人Get in touch理事)

◆参加アーティスト:スギヤマカナヨ、東美名子、東明子、佐々木卓也、モリウオ他





4.ユニバーサルスポーツ体験

◆概 要:小さなお子様やご高齢の方、障がいのある方でも、柔らかいボールを使ってテニスやサッカー、チアダンスが体験できるコーナーです。

◆日 時:2023年11月11日(土)10:00~16:00

◆予 定:・テニス体験:プロテニスプレーヤー・秋山みなみ選手と一緒にテニス体験

・サッカー体験:ターゲットに向けてシュートする「キックターゲット」

・千葉商科大学チアダンスチームによるパフォーマンスとチアダンス体験(12時から)

◆会 場:東京国際フォーラム 地上広場

◆参 加 費:無料(事前申込不要)

◆協 力:合同会社FLA





5.各ブース展示・販売等

◆概 要:パレード参加団体の活動紹介や農福連携の生産物販売、キッチンカー等が出展します。

◆日 時:2023年11月11日(土)10:00~16:00

◆会 場:東京国際フォーラム 地上広場

◆参 加:事前申込不要







主催:大丸有SDGs ACT5実行委員会

後援:東京都、千代田区

協賛:大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、コーユーレンティア、西村あさひ法律事務所・外国

法共同事業、三井住友トラスト・ホールディングス

協力:大丸有エリアマネジメント協会





※1 <大丸有SDGs ACT5とは>

大丸有エリアに拠点を置く企業・団体が集まり、SDGs に定める目標を実現する期限まで 10 年前となる2020 年 5 月に発足しました。大丸有エリアを起点として、企業間連携による SDGs 活動の相乗効果を検証し、SDGs モデル都市の構築を目指します。

2023 年は「サステナブルフード」「環境」「ひとと社会の WELL」「ダイバーシティ&インクルージョン」「コミュニケーション」の 5 つの ACT(テーマ)を設定し、様々なアクションを展開しています。

大丸有 SDGs ACT5 公式サイト:https://act-5.jp



【実行委員会構成企業・団体】

三菱地所株式会社(委員長)、農林中央金庫(副委員長)、株式会社日本経済新聞社(副委員長)、株式会社日経BP、大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、大丸有エリアマネジメント協会、大丸有環境共生型まちづくり推進協会、丸の内熱供給株式会社、株式会社三菱総合研究所、株式会社東京国際フォーラム





企業プレスリリース詳細へ (2023/11/03-17:46)