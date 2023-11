[株式会社ヒュースペース]

京都に大輪のBUTTON FLOWERが咲く



2023年11月23日(木) ‐ 12月7日(木)







このたび、アーティストのSHUN SUDOは、京都・祇園の禅寺、両足院にて、特別展示『MOMENTARY』を開催することとなりました。本年度の24時間テレビ(日本テレビ)のチャリティーTシャツのデザインや、東京オリンピック2020のスケートボード会場で手掛けたアートウォールが話題になるなど、これまでボーダーレス、タイムレスな作品を発表してきたSHUN SUDO。自らのアイデンティティである「日本」、そして京都や両足院の長い「歴史」と向き合った結果、ダイナミックな作品ができあがりました。現在、世界中を跳び回り、多くのメディアから注目を集めるSHUN SUDOは、両足院の美しい庭園、そこに流れる静謐な時間に刺激を受け、今回の屏風絵をはじめとする作品制作にとりかかることとなりました。留めることで布と布とをつなぐ「ボタン」と、平和的なシンボルでもある「花」という日常のありふれたモチーフをドッキングさせ、人や世界を”つなげる”というポジティブな意味合いを持つアイコニックなモチーフ「ボタンフラワー」が大胆に配された屏風作品『ETERNAL MOMENT』他、SHUN SUDOの新たな挑戦となる作品をぜひ両足院にて、その景色、空気とともにご体感ください。



SHUN SUDOコメント

両足院の縁側から丁寧に手入れされた庭を眺めたとき、これこそが日本の美、日本の自然だと思いました。目に見えるすべてが一瞬であり、同時に永遠に思える。今まで絵を描きながら自分が日本人であることを意識したことはありません。でも今回、絵と向き合うたびに自分のなかの日本人が目覚め、筆が走りました。両足院の景色と歴史がそうさせてくれたのだと思います。この絵を通して、両足院に、京都に、そして僕を育ててくれた日本に、感謝の気持ちを伝えたいです。



京都 両足院 SHUN SUDO特別展示『MOMENTARY』

ボタンフラワーが風に揺れたように見えた。

ひそやかに、でも確かに、そこに生命があった。

途方もなく長い時間、ここで生と死を繰り返してきた

たくさんの生命が見せてくれた特別な景色。

とてもありがたく、うれしく思えた。



ETERNAL MOMENT, 2023





Button Flower-sculpture-red, 2023





BFB-S19, 2023





会期:11月23日(木) - 12月7日(木)

会場:京都 両足院(https://ryosokuin.com)京都府京都市東山区大和大路通四条下る4丁目小松町591

開催時間:11:00 - 16:30

拝観料:1,000円(現金のみ)

展示作品:屏風絵『ETERNAL MOMENT』他 全5点(金箔キャンバス絵、スカルプチャー 等)

特別販売:SHUN SUDOデザイン扇子 4,950円(税込)



SHUN SUDO デザイン 扇子



両足院

京都祇園の禅寺建仁寺の塔頭寺院。境内には美しい庭園があり、四季折々の風景が楽しめる。特に初夏の半夏生の時期には多くの拝観客が訪れる。現代アートを中心に領域の壁を超え、伝統と繋ぐ試みや従来の方法にとらわれない瞑想など「智慧と慈悲」の探求を続けている。











SHUN SUDO



1977年、東京生まれ。世界を旅しながら得た感性をもとに独学でアートを学ぶ。水墨画的な動静を併せ持った繊細なタッチ、日米のポップ・カルチャーやストリート・カルチャーを継承したモチーフや色彩。映画、音楽、自然、アニメーションからインスピレーションを得て生まれた幻想的な「生物」と「花」。一つのジャンルに収まりきれない、彼の世界観が紡ぐアート作品が近年世界から注目を集める。

2015年、初のソロ・エキシビジョン「PAINT OVER」をNew York で開催。それ以降、国内外で個展を開催しながら New York、Miami、Tokyo (Ginza) 、東京オリンピック2020のスケートボード会場で手掛けたスケールの大きなアートウォールも話題に。SONY、Apple、PORSCHE などのグローバル企業とのコラボレーションも多数手掛け、チャリティー活動にも積極的に参加。本年度の24時間テレビ(日本テレビ)チャリティーTシャツのデザインを担当し、今後も現代アーティストとして、活動の幅を広げていく。



Official Website https://www.shunsudo.com

Instagram https://www.instagram.com/shun_sudo



個展

2023「ART LAND」:スパイラルガーデン(東京・表参道)

2021「ARTdemic」: MU GALLERY(東京・天王洲)

2021「Patio」:東京エディション虎ノ門(東京・虎ノ門)

2020「2020」: ANB Tokyo(東京・六本木)

グループ展 / アートフェア

2022「Palm Beach Modern + Contemporary」:GR Gallery(USA・フロリダ州マイアミ)

2021「PRIDE ART 2021」:Clifford Chance(東京)

2021「Art Fair Tokyo」:西武渋谷(東京)

2020「SUMMER GATHERING」(グループ展):GR Gallery(USA・ニューヨーク)



プロジェクト

2023 「24時間テレビ - Love Saves the Earth -」:日本テレビ チャリティーTシャツのデザイン(東京)

2023「tao × SHUN SUDO」:2023 Spring & Summer collection(東京)

2022「Taycan Soul Canvas」:ポルシェ - アートカープロジェクト(東京)

2021「Olympic - TOKYO 2020」:スケートボード会場のアートウォール(東京)

2021「The mural project - Let’s Spring」:西武渋谷(東京・渋谷)

2020「ART IN THE PARK」:アートウォール ‐ GINZA SONY PARK(東京・銀座)



