世界のスキー観光産業におけるオスカー、最も栄誉ある賞に輝く





2023年11月14日(シンガポール)-SCグローバル・デベロップメンツが開発を手がけたホテル、雪ニセコが、世界のスキー産業におけるオスカーと称されるWorld Ski Awards「World’s Best New Ski Hotel」部門において最優秀賞を受賞しましたことをご報告します。雪ニセコは世界有数のパウダースノーを誇るスキー場の麓、ニセコひらふ地区の中心部に位置し、数ある世界中の一流のスキーリゾートホテルの中からこの栄誉ある賞を獲得しました。



2023年11月13日に発表されたWorld Ski Awardsは、スキー産業において卓越性を称えるものです。

World Ski Awardsは今年で11回目を迎え、スキー業界と国際メディアから幅広い支持を受け、スキーツーリズムの分野で最も名誉ある賞とされています。毎年、世界中からスキー業界の専門家、観光客、スキーヤーなどが投票に参加しています。今年の「World’s Best New Ski Hotel」部門には、他にSix Senses Crans Montana、

The Comodo(オーストリア)、Badia Hill (イタリア)がノミネートされました。



SCグローバルデベロップメンツの創設者兼会長であり、雪ニセコの開発のビジョンを作り上げた

サイモン チョン(Simon Cheong)は「この素晴らしい成果を非常に誇りに思っており、SCグローバルファミリーの献身によって獲得されたものです。卓越性への情熱は私たちのDNAに刻まれており、この世界的な評価を受けることができたのは、チームの賢明な努力の証です。この賞はホテルだけでなく、世界最高のスキー・デスティネーションのひとつであるニセコ観光全体にとって素晴らしいニュースです。」と述べました。ホテルマネージャーの田元美千子は「この栄誉ある賞を受賞できたことを大変光栄に思います。業界、お客さま、地元のコミュニティの皆さまに感謝申し上げます。皆さまの投票は、お客さまに最高の体験を提供するために努力してきたチームへの賛辞であります。私たちは今シーズンも雪ニセコで多くのお客様をお迎えすることを楽しみにしています。」と述べています。



雪ニセコが賞で注目を集めるのはこれが初めてではありません。今年6月には Travel+Leisure Luxury Awards Asia Pasific 2023 の Beach and Upcountry Hotel 部門においてトップ3のファイナリストとして輝き、ニセコが最高の旅の目的地のひとつであることを証明しました。さらに最近では、第40回IALD国際照明デザイン賞では、

IALD Award of Meritを授与されました。また、日本国内では、空間デザインアワード2023、日本インテリアデザイン(JID)アワード2023、JIPAインテリアプランニングアワード2023など、複数のデザイン賞を受賞し、雪ニセコはその魅力を証明し続けています。



お客さまの満足度の向上と卓越性を探求し続けることで、雪ニセコはスキーリゾートホテルの業界において上質で際立った存在になることを目指しています。World Ski Awardの受賞者のリストは以下のURLからご覧いただけます。https://worldskiawards.com/winners/2023





▼雪ニセコに関するメディア掲載情報は以下URLをご確認ください。

https://setsuniseko.com/en/media



雪ニセコについて



雪ニセコは、ニセコアンヌプリの麓に位置し、目の前に雄大な羊蹄山を望む、全190室のホテルレジデンス。40平方メートル のスタジオタイプから豪華5ベッドルームのペントハウスまでを揃え、日本らしい控えめな美しさと、現代的で贅沢な快適さを融合させた、心地よく休日を過ごせる客室を提供しています。種類豊富な6つのダイニングと、エリア最大級のウェルネスセンターを備え、四季を通じて特別な体験をお楽しみいただける旅の目的地です。

個性豊かなダイニングは、ミシュランの星を獲得したシェフが監修するレストランを含む、ワンランク上の美食体験を提供しています。北海道出身のミシュランシェフ、佐藤大典氏と北海道を拠点とするの自家焙煎コーヒーの

BARISTART COFFEEがコラボレーションし、厳選した北海道の食材でフレンチイタリアンを提供する

「meli melo -Yuki No Koe-」、究極の海の恵で鮨懐石を提供する「蟹鮨加藤INORI」、札幌でミシュランの星を獲得した、「天ぷらあら木」の新しい姉妹店、世界を股にかけて上質ならーめんを提供する「AFURI」、ソムリエによる幅広いセレクションでオーダーメイドのワイン体験ができる「Park90」、そして2023年の12月からは、質の高い牡蠣やステーキを提供するアメリカンクラシックな「Luke’s Alpine Club」も加わりお客様をお迎えします。

古き良きアフタースキー体験の基本の全てが雪ニセコにあります。美味しい食事だけではなく、750平方メートル のウェルネスセンターには、ミネラル豊富な温泉を楽しめる大浴場・露天風呂を備え、ゲレンデで過ごした筋肉の疲れをリラックスさせてくれる最適な環境を提供しています。サウナ、貸切温泉、温泉ラウンジ、ジム、ヨガスタジオの

「Studio En」、Lapidem Tokyoとのコラボレーションで東洋医学ベースにしてトリートメントを提供する

「六花スパ」、雪ニセコのウェルネスセンターは自然からインスピレーションを得たセラピーと現代のウェルネストリートメントを融合させ、心身の活力を取り戻す場所を提供しています。

雪ニセコの各スイートは、羊蹄山とニセコアンヌプリスキー場の息をのむような素晴らしい景色を満喫できるようデザインされています。羊蹄山は蝦夷富士とも呼ばれ、その雄大さは富士山のそれと引けをとらない存在感を放っています。家族が休暇を温かく、居心地の良い隠れ家で過ごすことをイメージし、各部屋には設備の整ったキッチンとランドリー、部屋全体に木材を多く使用し、山の眺めを楽しむための窓際のデイベッド、リビングスペースをシームレスに拡張してくれる畳の間、障子、厳選したアートワークなど、日本の伝統的なデザイン感覚を取り入れて繊細に作られています。キッズプレイルーム、ビジネスセンター、スキーシャトルサービス、中庭、屋内駐車場、スキーレンタルショップの「Rhythm Japan」、ヨーロッパの有名ブランドが揃うショップ「ホリデープロジェクト」、スキーコンシェルジュ、安全性の高いスキーロッカー、充実の環境設備とサービスの快適さを兼ね備えています。

雪ニセコウェブサイト:https://www.setsuniseko.com/ja



SC グローバル・デペロップメンツについて



SC グローバル・デペロップメンツはクラフトマンシップと洗練されたスタイル、そして現代におけるプレミアムなライフスタイルの定義に重点を置いた、希少で秀けんなデザインを特徴とするハイエンドな住宅開発におけるリーディングカンパニーです。SCグローバルグループは全てのプロジェクトにおいて“THE ULTIMATE LIVING(究極の生活)”を提供するという理念を掲げ、オリジナルな生活コンセプト、サービス基準、建築処理を、手掛けた数々の施設で導入しています。完成させたプロジェクトには、アイコニックな建築的ランドマークである

Sculptura Ardmore、シンガポール唯一のビーチフロント開発であるSeven Palms、Sentosa Cove、“天空の邸宅”と称される比類なきラグジュアリーを体現するThe Marq on Paterson Hill、ボタニカルリゾートをテーマにしたオーチャードロードを見下ろす住宅街 Hilltops、流行の倉庫型ロフトの魅力コンセプトにしたMartin No.38などがあります。

2018年、SCグローバルグループは都市の一等地の中にセカンドハウスを求める人々のために新たに

“Petit Collectibles”コレクションを発表しました。最初の“Petit Collectibles”であるPetit Jervoisは、2022年

1月、またCuscaden Reserveは2023年夏季に完成しています。

雪ニセコの開発は、国内の人気観光エリアの優良な不動産の取得を通じたSCグローバルグループの地理的多様性の獲得と、成長する日本の観光市場への参入という戦略に沿ったものです。SC グローバル・デペロップメンツはまた、オーストラリアの大手住宅開発会社であるAVJennings Limited(ASX 上場)の株式の53%以上を保有しています。

SC グローバル・デペロップメンツ ウェブサイト:https://www.scglobal.com.sg



