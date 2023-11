[Yoren]

日本発スタートアップで中国を拠点に、データに基づくアナリティクス事業・CRMシステムの開発・運営事業・ECサービスの運営事業などを提供し、中国で合計5,000万人以上の会員を管理するYoren(持株会社名:New Designed by Tokyo Ltd.、事業拠点:上海、重慶、武漢、及び東京。以下、Yoren)は、アフリカでの事業展開を開始することをお知らせいたします。





今回の進出に際しYorenは、ナイジェリアの大手プライベートエクイティ会社であるVerod Capital Management参画のもとアフリカ全土でスタートアップ投資を行なう日本・ナイジェリア系ベンチャーキャピタルVerod-Kepple Africa Ventures(以下、VKAV)の支援を受けております。Yorenは、VKAVが運営するファンドへのLP出資及び事業協力に関するMOUを締結し、VKAVの投資先を含めた豊富なリソースを活用することで、アフリカにおいても消費者向けブランドやリテール企業向けのデータマーケティング支援事業を展開してまいります。



また、Yorenが提供するサービスとの親和性が高くシナジーが見込めるアフリカのスタートアップへの投資事業も開始し、以下の2社に投資を実行いたしました。



・ナイジェリア、ケニア、ガーナなどアフリカ9カ国で自動車マーケットプレイスおよび自動車ローンサービス「Autochek」を運営するVee8 International Holdings, Inc

(https://autochek.africa/welcome)

・モロッコで小規模小売業者向けのB2B2Cプラットフォームおよび店舗でのデジタル決済や少額融資等のフィンテックサービスを運営するChari. Co.

(https://chari.co/)



マッキンゼー・アンド・カンパニーのパートナーを経てYorenを創業した代表取締役CEOの金田修は、アフリカ進出について次のようにコメントしています。



「私たちYorenのビジョンは、”文化と文化をつなぎ、人と人とがわかりあえる世界をつくる” - 2011年の創業から一貫して中国で事業を続けてきたYorenは、日系ブランドやリテール企業の中国市場での成功に貢献することで、このビジョンを実現することを目指してまいりました。人類史上最後の人口成長市場となることが想定されるアフリカ大陸では、このビジョン自体が産業化の切り札になると考えており、VKAVとの協業と中国で蓄積してきた経験を通じてその実現に近づきたいと思います。」



Yorenは、中国に加えアフリカでも挑戦を続け、顧客企業の事業成功に貢献することを通じ、引き続きビジョンの実現を目指してまいります。



Yorenの概要





游仁信息科技(上海)有限公司

事業内容:データに基づくアナリティクス事業、CRMシステムの開発・運営事業、ECサービスの運営事業

事業本社所在地:上海市徐滙区中山西路1600号宏滙国際広場A座20F

代表者:金田修(代表取締役CEO)

社員数:183名(2023年9月末現在)

URL:https://yo-ren.com/#/



Verod-Kepple Africa Venturesの概要





事業内容:ベンチャーキャピタルファンドの運営

本社所在地:Heritage Place, 6th Floor 21 Lugard Avenue Ikoyi, Lagos, Nigeria

代表者:Ory Okolloh、品田諭志、山脇遼介

社員数:15名(2023年9月末現在)

URL:https://vkav.vc/



