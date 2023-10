[Owlcat Games LTD]

ニコシア、キプロス(2023年10月20日) - ローグ・トレーダーになることは、インペリアムの他の市民には到底理解できないような自由を手に入れることである。Owlcat Games は、この自由がどのような結果をもたらすかを紹介する『Warhammer 40,000: Rogue Trader』の新トレーラーを公開しました。また、本作の発売と同時に、日本語字幕を公開することを発表しました。







『Warhammer 40,000: Rogue Trader』のトレーラーはこちら

(ネタバレを含む場合があります):

https://youtu.be/k32_bf4dm34?si=3pQWbvK_X_6z9ILH



伝統的なcRPGである『Warhammer 40,000: Rogue Trader』は、ほぼ完全にプレイヤーの決断によって形作られる体験を約束します。ローグ・トレーダーがどのような道を選ぶかによって、本作の舞台であるコロンス・エクスパンスとその強力な存在が変化し、新たなゲームプレイの機会が開かれます。トレイラーでご紹介しているそのような存在の1つが、ザビエル・カルカザール奉行です。彼が自由に使える権力と自由は、ローグ・トレーダーが羨望の眼差しを向けるのに十分なものです。カルカザール卿とのたった一度の会話で、あなたは皇帝のために正義の道を歩むことになるかもしれないし、あなたの遺産に異端の汚点が刻まれることになるかもしれません。



『Warhammer 40,000: Rogue Trader』は、Steam、GOG、EGSを通じてWindows PC向けに、またPlayStation(R)️ 5とXbox Series S/X向けに2023年12月7日に発売されます。Owlcat Gamesから直接デジタル通常版とコレクターズエディションのゲームを予約注文することで、ファンはファウンダーとなり、『Warhammer 40,000: Rogue Trader』のベータ版にすぐにアクセスできる用になります。 本作のWindows PC版では、発売初日からマルチプレイヤー協力プレイが可能になり、Mac版とコンソール版では発売後に利用可能となります。



『Warhammer 40,000: Rogue Trader』Steam

https://store.steampowered.com/app/2186680/Warhammer_40000_Rogue_Trader/



『Warhammer 40,000: Rogue Trader』GOG

https://www.gog.com/en/game/warhammer_40000_rogue_trader



『Warhammer 40,000: Rogue Trader』Epicゲームストア

https://store.epicgames.com/ko/p/warhammer-40000-rogue-trader



『Warhammer 40,000: Rogue Trader』の最新情報を得るには、 Owlcat Games の Facebook、x(旧Twitter)、Instagram、Discord、YouTube をフォローしてください。

ゲームについての詳細は https://roguetrader.owlcat.games をご覧ください。

ゲームについての詳細は https://roguetrader.owlcat.games をご覧ください。



『Warhammer 40,000: Rogue Trader』について

プレイヤーはローグ・トレーダーとなり、自分たちの貿易保護領に君臨し、皇帝陛下の祝福のもと帝国宇宙の辺境を探検する、古代の大胆な私掠船の王朝の末裔となる。

ローグ・トレーダーは、交易許可証によって想像を絶する特権と権力を与えられ、インペリウムの国境を拡大する任務を与えられている。彼らが自由に使えるのは、絶大な力を持つ巨大な宇宙船と、疑問の余地なくリーダーに従う用意のある無数の人員である。

臣下に慈悲を示すか軽蔑するか、皇帝に忠誠を誓うか人類の敵と交わるか。ローグ・トレーダーの一挙手一投足が星系全体に波紋を広げ、ゲーム内の世界とそこに住む人々を変えていく。

インペリアムの最果ての辺境にある危険な未踏の地、コロナス・エクスパンスで事件は展開する。多くの探検家がこの危険な場所の犠牲となり、二度と戻ってくることはなかった。

驚くべき洗練された仲間はcRPGというジャンルの柱のひとつであり、『Warhammer 40,000: Rogue Trader』も例外ではない。強大な宇宙海兵隊員、慈悲深いアエルダリ・レンジャー、あるいはボルターと熱烈な祈りで武装した勇敢なシスター・オブ・バトルなど、ローグ・トレーダーの冒険で仲間になるキャラクターは数多い。



Owlcat Gamesソーシャルメディアアカウント:

X (旧Twitter):https://twitter.com/OwlcatGames

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCo1yuqm85x6iyko4dKhZPiA

Facebook:https://www.facebook.com/owlcatgamesstudio/



『Warhammer 40,000: Rogue Trader』公式サイト:https://roguetrader.owlcat.games/











Owlcat Gamesについて

Owlcat GamesはRPGへの愛で結ばれた開発者チームです。ゲーム業界のベテランが夢のゲームを実現させるというアイデアに取り憑かれた小さなグループとしてスタートした私たちは、キプロスに本社を構え、120人以上の従業員が各国のオフィスに分散する、真の国際企業へと成長しました。現在も拡大を続け、世界中から新たな雇用を受け入れています。また、毎週集まっては、オフィスやオンラインのRoll20で卓上ゲームをプレイしています。



Games Workshopについて

英国ノッティンガムを本拠地とするGames Workshop Group PLC (LSE:GAW.L)は、世界最高のファンタジー・ミニチュアを製造しています。ゲームズ・ワークショップは、『Warhammer Age of Sigmar』および『Warhammer 40,000』のゲーム、ミニチュア、小説、模型キットの設計、製造、小売、販売を、世界50カ国以上の523の直営店(Games WorkshopまたはWarhammerというブランド名)、直営ウェブストア、独立系小売チャネルを通じて行っています。Games Workshopとその関連ブランド、製品群(出版部門「Black Library」、レジンミニチュア専門スタジオ「Forge World」を含む)に関する詳細は、https://www.games-workshop.com をご覧下さい。



ディスクレイマー:Warhammer 40,000: Rogue Trader (C) Copyright Games Workshop Limited 2022. Warhammer 40,000: Rogue Trader, the Warhammer 40,000: Rogue Trader logo, GW, Games Workshop, Space Marine, 40K, Warhammer, Warhammer 40,000, 40,000, the ‘Aquila’ Double-headed Eagle logo, and all associated logos, illustrations, images, names, creatures, races, vehicles, locations, weapons, characters, and the distinctive likeness thereof, are either (R) or TM, and/or (C) Games Workshop Limited, variably registered around the world, and used under licence. All rights reserved to their respective owners.





