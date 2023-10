[JRCS株式会社]

アジア太平洋地域大会の最終審査へ



2023年10月18日、JRCS株式会社(本社:山口県下関市東大和町1-2-14、代表取締役会長兼社長 近藤高一郎)は、IT専門調査会社 IDC Japan 株式会社(所在地:東京都千代田区、代表取締役社長 村橋俊介、以下「IDC」)が主催する「IDC Future Enterprise Awards 2023」の国内企業授賞式に参加し、Special Award for Digital Innovation を受賞しました。





本アワードは、昨今のデジタルビジネス時代に優れた取り組みを実施している企業を表彰するグルーバルアワードであり、アジア太平洋地域の12カ国が参加、日本では今年が初年度となります。当社が受賞したSpecial Award for Digital Innovationは、ソフトウエアやデジタル技術を活用し、ビジネスに革新的な変革を成し遂げた企業に贈られ、当社の海洋産業でのDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の取り組みがイノベーションを通じて大きな影響をもたらしていることが評価されました。



当社は日本の受賞企業として、アジア太平洋地域の最終選考へ進み、2023年10月31日にシンガポールで開催される「IDC Future Enterprise Summit & Awards 2023」での受賞を目指します。



[Special Award for Digital Innovation受賞内容]

JRCS株式会社「海洋産業のDXを推進するJRCS Digital Innovation LAB x infoceanus」



授賞式にて当社執行役員CDO 空篤司は「世界の物流の95%以上を担う船舶は、ひとたび航海に出ると通信環境が制限され、十分な支援を受けることができない。当社では、現場の課題解決からのアプローチによる開発を進め、コンピュータービジョンやエッジアプライアンスの技術を活用し、本船の船員、陸上から船舶を管理する監督を支援するサービスを提供することを可能にした。70年以上培ってきた船内のプラント、ハードウエアのノウハウとデジタルの技術を融合することで、海上物流を支え、世の中のすべての人々を笑顔にするミッションを果たしている」と語りました。



[IDC Future Enterprise Awards]

アジア太平洋地域の企業を対象に、今年で7回目、日本では1回目となるグローバルアワードであり、各地域のIDCアナリストチームがIDC Future Enterpriseの分類に基づく標準的な評価フレームワークに照らし合わせて受賞企業の評価が行われます。

国内におけるIDC Future Enterprise Awards受賞企業の授賞式が、2023年10月18日に開催された「IDC CIO Summit 2023 Autumn, Japan 」にて行われたのち、アジア太平洋地域の受賞企業を決定する最終選考へと進みます。



■本アワードの詳細はIDC Japanのホームページをご参照ください。

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ51221323



■infoceanusサービスの概要はこちらからご覧ください。

https://infoceanus.com/









