1号店OPENから1年半。4ブランド50店舗(フランチャイズ含め56店舗)で全国に急拡大。



株式会社WIZ(東京都港区)は、同社が運営するアイブロウサロン「i'm」グループの店舗数が直営店50店舗(フランチャイズ含め56店舗)に到達したことをお知らせします。今後も積極採用を継続するとともに、同眉毛サロンのフランチャイズ展開にご関心をお持ちいただけるオーナー様を一般公募いたします。







■アイブロウサロン i'm とは

アイブロウサロン i'm は、「FIND OUT YOUR EYEBROW~あなただけのアイブロウを見つけましょう。~」をコンセプトに掲げ、2022年1月に東京恵比寿にて1号店をOPENいたしました。その後1年半をかけて全国都市へ展開し1年半で直営店50店舗(フランチャイズ含め56店舗)まで拡大いたしました。i'm グループではあらゆるお客様の理想の眉毛を叶えるべく、アイブロウリストの技術力向上にも注力しています。プロフェッショナルな講師・研修を設けることで、所属アイブロウリストの規模を拡大させつつも、技術向上と安定した事業運営基盤を築いてきました。



■1年半で直営店50店舗へと成長

2022年1月に東京恵比寿に1号店をOPEN後、関西エリア、名古屋、京都、神戸、福岡、広島、仙台、熊本、沖縄、札幌、滋賀等の地方都市へも展開し、首都圏でも着実に店舗数を拡大しブランドを拡大成長させて参りました。また、男性のお客様向けの「アイブロウサロン HOMME」や、プライベートな個室空間で施術を提供する「アイブロウサロン mine」、ハイエンド向けの「アイブロウ・アイラッシュサロン en」を展開するなど、ブランドの多角化戦略を進め、幅広い層のお客様に親しまれています。





■アイブロウリストの募集について

アイブロウサロン i'm グループでは、全店舗にて積極採用中です。美容施術は人を介するサービスであるため、私たち i'm グループでは従業員一人一人の職場環境の満足度や日々の生活における幸福度を重視しています。「STAFF FIRST」を掲げ、育成・研修の運用を充実させるとともに、スキル向上に向けても研修・講座を提供しています。その結果もあり、OPEN当初は2名のスタッフから始まり、今では150名を超えるスタッフが在籍しています。少しでもご興味がある方は、公式HPもしくは公式instagramのDMからお問い合わせくださいませ。

完全週休二日制



平均給与32万円



髪型・ネイル・服装自由



産休・育休取得事例多数



社会保険・福利厚生も充実



アメリカNYで活躍のスタッフも在籍









■フランチャイズオーナー様の一般公募について

アイブロウサロン i'm グループでは、これまで9割以上の店舗を直営にて運営してまいりましたが、今後さらなる店舗展開・地方展開を視野にフランチャイズ展開にご協力いただけるオーナー様を一般公募いたします。フランチャイズ展開にご関心をお持ちいただける方がおりましたら、以下メールアドレス宛にご連絡を頂けますと幸いです。

info@wizus.co







■今後のアイブロウサロン i'm グループについて

アイブロウサロン i'm は、目の前のお客様の理想の眉毛を叶えることに向き合いお客様を大切にすることで、これまで成長することができました。今後も、一人ひとりのお客様に向き合い続けるとともに、あらゆるエリアにお住まいの方でもご利用いただけるよう、さらなる店舗展開を志します。「FIND OUT YOUR EYEBROW」を日本全国で叶えられるよう、アイブロウサロン i'm の成長に精進してまいります。





<アイブロウサロン i'm>

公式HP:https://eyebrowim.com/

公式instagram:https://www.instagram.com/eyebrow_im/

公式tiktok:https://www.tiktok.com/@eyebrow_im



