「今、地域に本当に必要なEV」として沖縄県の島嶼部、リゾート地域の意見を反映して開発された超小型モビリティ



エイム株式会社(本社 愛知県名古屋市中村区 代表取締役社長 鈴木 幸典)は、2023年10月25日~11月5日に東京ビッグサイトで開催される「JAPAN MOBILITY SHOW 2023」の次世代モビリティエリアに出展いたします。







出展1:AIM EV MICRO 01

「AIM NEV(New Energy Vehicle) PROJECT」を推進する当社が提案する、「今、地域に本当に必要なEV」として沖縄県の島嶼部、リゾート地域の意見を反映して開発されました。全長2.5m 全幅1.3mの小さなサイズに大人2名がゆったり座れ、一充電あたり120kmの航続距離と軽快な走行性能を有しています。





車両のデザインは株式会社SN DESIGN PLATFORM(代表取締役 中村 史郎)が担当し、沖縄の風景に似合うワクワクするデザインに加え、ユーザーが用途に合わせて選べるようにクローズとオープンの2種類のボディタイプを用意しています。日常の手軽な交通手段としてだけではなく、観光産業におけるレンタカーやシェアカーなどへの活用も期待されています。





固定バッテリー式と交換バッテリー式を計画しており、販売価格はいた車両本体(バッテリーを除く)で100万円以下を予定しております。





AIM EV MICRO 01は2025年より沖縄県での製造を計画しており、地域経済の発展にも寄与いたします。







AIM EV MICRO 01













出展2:AIM EV SPORT 01

本年7月英国で開催された世界的な自動車の祭典「Goodwood Festival of Speed」にて、大好評をいただいたAIM EV SPORT 01も展示いたします。



JAPAN MOBILITY SHOW 2023 概要

主催: 一般社団法人 日本自動車工業会(JAMA)

会期: プレスデー:2023年10月25日(水)~10月26日(木)

特別招待日:2023年10月27日(金)

一般公開日:2023年10月28日(土)~11月5日(日)

会場: 東京ビックサイト

出展ブース:東展示場7ホール (次世代モビリティエリア)



ご案内 以下の日程でプレスブリーフィングおよびトークセッションを行います。

日時: 2023年10月26日(水)

8:30~8:45

プレスブリーフィング(JAPAN MOBILITY SHOW事務局主催)

【登壇者】

エイム株式会社 代表取締役社長 鈴木幸典

株式会社SN DESIGN PLATFORM 代表取締役 中村史郎





16:30~17:00

トークセッション

「AIM EV MICROがつむぐ地域社会の未来 ~沖縄から世界へ~」

【登壇者】

衆議院議員 島尻安伊子

沖縄県議会 議員 呉屋宏

沖縄県うるま市 市長 中村正人

沖縄県久米島町 町長 桃原秀雄

AIM鈴木幸典、SNDP中村史郎







エイムについて

自動車分野を中心としたエンジニアリングカンパニーとして、「技術を通じ豊かで安全な社会への貢献」を使命とし、常に新しいことに挑戦してきました。

オリジナルエンジンによるル・マン24時間レースへの参戦、最高峰の重量対出力比率を誇るEV駆動用モーターの開発、そして「AIM NEV PROJECT」を始動し、持続可能な未来を見据えた事業展開を広げています。



社名: エイム株式会社 (AIM Co., Ltd.)

代表取締役社長: 鈴木 幸典

設立: 1998年3月13日

本社: 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋25階

URL: https://aim-info.co.jp/



