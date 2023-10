[内房総アートフェス実行委員会]

“小林寛司”シェフの1日限定コースとYEN TOWN BAND (Vo. Chara)、Lily Chou-Chou (Vo. Salyu)、Kyrie (Vo. アイナ・ジ・エンド) が出演する「円都LIVE」がセットになった特別プランの販売が決定!2023年10月3日よりチケット申し込み開始。

URL:https://peatix.com/event/3701745/view







市原市、木更津市、君津市、袖ケ浦市、富津市の内房総5市が、千葉県誕生150周年記念事業の一環として開催する、「千葉県誕生150周年記念事業 百年後芸術祭~環境と欲望~内房総アートフェス」(略称:「百年後芸術祭‐内房総アートフェス‐」)は、10月21日(土)開催予定の円都LIVEに合わせて、百年後芸術祭 EN NICHI BA(エンニチバ)のスペシャル企画として、『Kanji Kobayashi Presents Special Dinning for 円都LIVE』の特別プランの販売を決定。2023年10月3日(火)よりチケットの申し込みを開始します。



千葉県は山の幸、海の幸に恵まれ、豊かな食文化があります。 この豊かな食文化を百年後にも伝えていくために、人の営みの上で⽋かせない要素のひとつである「食」は、百年後を考えていく百年後芸術祭において、とても大切なテーマのひとつです。この『EN NICHI BA』は、 未来に食をつなげてい くための「縁日(ENNICHI)」であり、山の幸・海の幸など豊かな食材が集まる「市場(ICHIBA)」であり、百年後にも食文化豊かな「千葉(CHIBA)」であって欲しいという願いが込められています。



このEN NICHI BAのスペシャル企画「『Kanji Kobayashi Presents Special Dinning for 円都LIVE』は、10月21日(土)に木更津のKURKKU FIELDSにて開催する、YEN TOWN BAND (Vo. Chara)、Lily Chou-Chou (Vo. Salyu)、Kyrie (Vo. アイナ・ジ・エンド) が出演の“円都LIVE”を、より特別な体験にしてもらいたいとの思いから企画しました。

コンセプトは、ANIMISM~。あらゆる動物、植物、樹木、太陽、風、土、水など、すべての自然物に魂の存在を感じてきた日本人、その自然信仰こそが、豊かな自然を育み、守り、豊かな食文化を育んできたと考えています。



『食』には、和歌山Villa aidaのシェフ小林寛司を迎え、千葉の食材との出会いの中で、この日限定の特別なコース料理を提供いたします。百年後の食を考えることも、アートのひとつだと考えます。 また、『空間コーディネート』はライフスタイリストの大田由香梨が担当。食事の前にその日食べる食材を、直接収穫するFarm Tourも実施します。小林武史がプロデュースするその日限りの協奏曲 百年後芸術祭「円都LIVE」、そして同日に行われるこの『食』体験にご注目ください。



コンテンツ概要





【申し込み】

URL:https://peatix.com/event/3701745/view



【チケット】

1.第1部ブランチチケット

1名38,500円

Special Dinning(5皿のコース料理+ドリンクペアリング)+円都LIVEチケット



2.第2部レイトランチチケット

1名38,500円

Special Dinning(5皿のコース料理+ドリンクペアリング)+円都LIVEチケット



3.スペシャルペアチケット

2名124,000円

Special Dinning(5皿のコース料理+ドリンクペアリング)2席+円都LIVEチケット+2名1室の宿泊+朝食2名分



【タイムテーブル】

1.第1部ブランチチケット

10:00- 受付開始

10:30- ファームツアーを行いながら会場までご案内

11:00 - Special Dinning開始

13:00- Special Dinning終了

17:00- 円都LIVE 開演(開場16:00)

19:30 円都LIVE 終演

21:00 閉場



2.第2部レイトランチチケット

13:30- 受付開始

14:00- ファームツアーを行いながら会場までご案内

14:30 - Special Dinning開始

16:30- Special Dinning終了

17:00- 円都LIVE 開演(開場16:00)

19:30 円都LIVE 終演

21:00 閉場



3.スペシャルペアチケット

13:00- cocoonチェックイン

13:30- 受付開始

14:00- ファームツアーを行いながら会場までご案内

14:30 - Special Dinning開始

16:30- Special Dinning終了

17:00- 円都LIVE 開演(開場16:00)

19:30 円都LIVE 終演

21:00 閉場

cocoon宿泊

翌7:30- 朝食

翌10:00 チェックアウト ※夕飯はEN NICHI BA(フード屋台)を21:00までご利用いただけます。



※円都LIVEのチケットを既に購入済みのお客様で、本チケットをご購入いただいたお客様は円都LIVEチケットの払い戻し対応をさせていただきますので、申込時のアンケートにその旨をご記載ください。

※ ドリンクはアルコールまたはソフトドリンクのペアリングのみとさせていただきます。 ドライバーの方へのお酒のご提供はできませんのでご了承ください。

※ ドリンクペアリングの内容(アルコール又はノンアルコール)は申し込み時のアンケートでお答えください

※ ペスカタリアン、ヴィーガンの方等もチケットの購入は可能ですが、別メニューの対応は行なっておりません。山の幸、海の幸に恵まれた千葉県の豊かな食文化を伝えていくため、ジビエや魚介、乳製品など動物性の食材がコース料理に登場します。

※ 食物アレルギーをお持ちの方は、対象食品を申し込み時のアンケートでお答えください。

※お食事は、第1部、第2部の2回開催がございます。ご希望の時間のチケットをご購入ください。cocoon宿泊込みのスペシャルペアチケットのお客様のSpecial Diningは第2部のみのご案内となります。



ゲストシェフ/空間コーディネート







<ゲストシェフ>

小林 寛司

villa aidaオーナーシェフ

海と山に囲まれ、美しい川の流れる自然豊かな和歌山県に位置し、1日一組のみのゲストをもてなすガーデンガストロノミー「villa aida」。大胆に野菜を使った料理の数々が注目を集める。レストランで提供する野菜のほぼ全て、年間約300種類の野菜を、レストランそばの畑で、小林シェフとマダム自らが栽培。その日に収穫した野菜やハーブを中心に、近隣の魚介、家禽、ジビエを合わせた料理を提供。「Farm to Table」を体現するガーデンガストロノミーとして、2023年12月20日には、レストランオープン25年目を迎える。

「自然環境や健康の向上と、 お客さまに満足していただけるコースを作ることを両立させること。風土を大切にして、その瞬間の季節をカタチにする為に、私たちは敢えてスペシャリティーを作りません。日本人が昔から行ってきた、旬の食材をその時期に食するという文化をガストロノミーに昇華させる、これが真の美味しさであり豊かな人生だと考えます。」Kanji Kobayashi

<受賞歴>

・2023年 「Asia’s 50 Best Restaurants 2023」2年連続14位を獲得

・2021年 「ミシュランガイド京都・大阪+和歌山 2022」二つ星、グリーンスターをダブル受賞





<空間コーディネート>

大田 由香梨

ファッションスタイリストとしてのキャリアをスタートさせた後、住空間、FOODディレクションなど、衣食住<ライフスタイル>をスタイリングする“ライフスタイリスト”として活動。百年後芸術祭では『暮らし』と『アート』を繋ぎ表現する役割として、クリエイティブチームに参画。



円都LIVE







【公演概要】

・タイトル:円都 LIVE(エントライブ)

・日程:2023 年 10 月 21 日(土)

・開場:10:00(LIVEエリアは16:00) 開演:17:00(終演19:30予定)

・出演:YEN TOWN BAND (Vo.Chara、Cho.カマタミズキ)、

Lily Chou-Chou(Vo.Salyu)、Kyrie(Vo.アイナ・ジ・エンド)

・バンドメンバー:小林武史(Keyboards) / 名越由貴夫(Guitar) /キタダ マキ(Bass) / 椎野恭一(Drums) / 四家卯大(Cello)

・場所:KURKKU FIELDS(千葉県木更津市矢那2503)

・特設サイト:https://100nengo-art-fes.jp/2023/08/28/ento_live/



