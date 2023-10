[一宮物産株式会社]

希少種リベリカ種をスペシャリティー品質に高める事に成功した「My Liberica農園」



一宮物産株式会社(大阪市淀川区、代表取締役:一宮 隆史)は、コーヒー豆の希少種「リベリカ種」をスペシャリティー品質に高める事に成功した、マレーシアの「My Liberica農園」と専属契約を締結し、「マレーシア G1 リベリカ種」を直輸入致しました。





【応援購入サービス「Makuake」で先行販売】(10/12から11/5日迄)

Makuakeプロジェクトページ:https://www.makuake.com/project/iritateyacoffee/



販売商品(一部紹介)

・希少リベリカ種コーヒードリップバック

・希少リベリカ種のコーヒー生豆or焙煎豆

・超々希少!リベリカ種アナエロビック豆他



<My Liberica農園主より>

Liberica coffee has been silent for more than a hundred years. Before us,no one discovered the flexibility of its flavor. The sweetness of Liberica almost overwhelms all varieties of arabica and robusta.

I hope everyone can give liberica coffee more opportunities,

リベリカコーヒーは100年以上沈黙を保っていました。 私たち以前には、その風味の柔軟性を発見した人は誰もいませんでした。リベリカ種の甘さは、アラビカ種やロブスタ種のすべての品種をほぼ圧倒します。皆様にもっとリベリカコーヒーの機会を与えて頂ければと思います。(農園主 Jason Liew)





<リベリカ種とは>

リベリカ種はコーヒー3大原種の1ですが、世界流通量が1%程の希少種です。

ほぼ生産国で消費され一部がヨーロッパ等に輸出される為、日本でリベリカ種は、ほとんど流通していません。





【リベリカ種のコーヒーチェリーは大きい!】

リベリカ種は果実が肉厚なことに加え、豆が他の品種より多孔質でミューシレージ (粘液質) から糖分を吸収しやすいことから、ナチュラル精製で丁寧に仕上げると、独特の甘みと芳香を備えた果実感の強い香味となります。



【マイリベリカ農園の特徴】

・独特な強い甘味

・ジャックフルーツ

・チョコ、ナッツ感

・濃厚な余韻





【コーヒー2050年問題の解決策!?】

国際研究機関ワールド・コーヒー・リサーチによる「2050年には気候変動の影響により、アラビカ種の栽培適地が半減する可能性がある」という警鐘。

これに対し、リベリカ種は気候変動の影響を受けにくい平地で栽培可能な為、問題解決の1つの選択肢になる可能性があります!そのためには、多くの人にこの「リベリカ種」の美味しさを知って貰う事が大切だと考えています。



