全国の国産木炭を取扱う燃料業者で立ち上げた「炭フェスタ実行委員会」主催のBBQイベントです。「BBQを日本の炭でもっと美味しく!」をモットーに、日本の黒炭の魅力をBBQを通じて伝えていきます。



全国の炭を扱う燃料屋で立ち上げた「炭フェスタ」が主催する豪華BBQです。

こだわりの炭と、豪華食材で完璧なBBQを楽しみましょう!



<今回準備する豪華食材>

湘南を代表する国産ブランド豚「みやじ豚」、ヘルシーで濃厚なうまみがあふれるブランド鶏「地養鳥」、全国屈指のブランド牛「米沢牛」を使った牛串をご用意いたします。





<炭フェスタこだわりの『国産木炭』とは?>

木炭職人が作っていて形が美しい、炭から煙や臭いが出ないので食材本来の香りが楽しめる、長時間炭火が持続するので手間も少なく実はお財布にも優しい、高い火力で食材をしっかり焼き上げうま味成分を閉じ込めて美味しさがアップする、といった利点があります。



今回はそんなこだわりの木炭を持ち込んで、炭職人たちが直接使い方を伝授します。最高の炭火で、旨味を閉じ込めた豪華食材を調理すれば間違いありません。いつもと違う、驚きと感動のBBQを体験いただけます。



炭フェスタは、『BBQを日本の炭でもっと美味しく』をモットーに、国産黒炭の魅力をみなさまに伝える活動をするために全国の燃料業者によって立ち上げました。古くから軽くて便利な燃料として今日まで受け継がれてきた木炭。特に日本の木炭は世界最高レベルの製炭技術を持っています。

国産木炭を使うと、家族、友人、仕事仲間などのBBQシーンがさらに上質なものになります。一度使えば、その「おいしさ」「美しさ」「快適さ」のとりこになること間違いなし!

また、木炭に使用される広葉樹は、人が伐る(きる)ことで森が若返り、次世代の森林に成長することでCO2の吸収や森の生態系を維持することにも役立ちます。国産の木炭を使うことは、日本の森林を健全に保つことにもつながっているのです。



<2023ミス日本みどりの大使のミニライブも同時開催!>

今回は【2023ミス日本 みどりの大使】として広く知ってもらう活動をしている「上村さや香さん」がゲストで参加予定です。MC&シンガソングライターとして、上村さや香さんによる森の大切さを伝えるミニライブもイベント内で開催予定です。



◎開催概要

【開催日】2023年11月5日(日)

【時間】12:00~15:00

【会場】The BBQ BEACH in TOYOSU

小雨・雨天の場合は決行します。荒天の場合は中止となります。

【参加費】おとな1人¥5,000.- こども(中学生以下)1人¥2,500.- 未就学児は無料(3時間ソフトドリンク飲み放題、食材付き)

アルコールは別途追加できます(フリードリンク¥1,320/1名様)。お飲み物の持込も可能です。



※ 炭火を扱うイベントですので、お子様のみの参加はお断りいたします。

※ ペットをお連れになってのご参加も可能です。ただし、炭火を扱いますので、ご利用中のペットの管理についてはくれぐれもご注意ください。

※ その他、ご参加にあたりましてはイベント会場で定める注意事項を遵守いただきますようお願いいたします。



◎法人概要/お問合せ先

一般社団法人 全国燃料協会

東京都中央区銀座8-12-15 全国燃料会館8階

Tel. 03-3541-5711

URL http://www.zen-nen.or.jp/



