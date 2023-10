[株式会社アンリーシュド]

株式会社アンリーシュド(本社: 東京都渋谷区、代表取締役: 池田純平)は、ゲーム外で任意のNFTを入手するとゲームが進行する「Collect NFT and Earn」システムなど、新機軸の要素を備えたグローバル市場向けのブロックチェーンゲーム「New Farmtier」を発表したことをお知らせします。







New Farmtier(ニューファームティア)は、ゲーム外で任意のNFTを入手するとゲームが進行する「Collect NFT and Earn」システムを中心に据えた、野菜を育てて収穫し、農場を広げていくブロックチェーンゲームです。

2024年上旬のグローバルリリースを目指し、絶賛開発中です。



New Farmtierの特徴





【農場運営ゲーム】

New Farmtierは、海に浮かぶ島を舞台に、畑に野菜の種を植え、育てて収穫し、出荷や研究を行う…というサイクルを繰り返すことで、農場を運営し、大きくしていくゲームです。プレイヤー同士で競ったり、長時間・急かされてプレイする必要がない、のんびりとリラックスしながら遊べる設計のゲームとなっています。



【Collect NFT and Earn】

このゲームでは、提携しているプロジェクトのものか、一次流通か二次流通かなどの条件に関わらず、ゲーム外で好きなNFTを入手することによって、ゲーム内で使用出来るアイテムが付与されます。このアイテムを使ってゲームを進めていくと、最終的にゲーム内通貨である「Farm coin」が手に入ります。このFarm coinは、NFTとして外部のマーケットプレイスで売買出来る形になる予定です。私達はこの、任意のNFTを入手することで最終的にEarn出来る可能性があるシステムを「Collect NFT and Earn」と呼んでおり、これによってNFT入手に伴うガス代を軽減・相殺することで、ファン・クリエイター双方にとって、すべてのNFTをより身近で触れやすく、より楽しいものにすることを目指しています。



【エコノミクス】

私達はこのゲームを出来る限り長期的に提供していくことを目指しており、そのためにはFarm coinの市場価格を維持することが不可欠だと考えています。そのため、Farm coinをゲーム外に引き出さずにゲーム内にキープしておくことで、その量や期間に応じて、ETHなどの報酬が受け取れたり、Farm coin預け入れ金額にボーナスが追加されたりする「キーピング」を始め、NFTのリセットシステムや流通量調整、バイバック、フロアスイープなど複数の機能・施策を準備しています。



【基本プレイ無料】

このゲームは、事前にこのゲーム用のNFTを購入することなく、無料*で始めることが出来ます。ただし、ゲーム用のNFTを所有しているユーザーの方がゲームを有利に進めることが出来ます。

*ゲーム開始時に行うゲームプレイ用NFTのMintに必要なガス代を除く





サービス概要





サービス名: New Farmtier

公開時期: 2024年上旬(予定)

対応チェーン: Ethereum(予定)

対応PCブラウザ: Google Chrome、Microsoft Edge他

対応スマートフォンブラウザ: Google Chrome、Safari他

対応言語: 英語、日本語



今後の情報発信は下記サイトおよびXにて行います、ぜひフォローしてください。

公式サイト: http://newfarmtier.com

公式X(旧Twitter): https://twitter.com/newfarmtier





株式会社アンリーシュドについて





会社名:株式会社アンリーシュド(Unleashed Inc.)

所在地:東京都渋谷区桜丘町23-17-408

代表者:代表取締役 池田純平

設立:2023年6月5日

URL:https://unleashed.earth





