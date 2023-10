[エクスペディアホールディングス株式会社]

エクスペディア・グループは本日、アジア太平洋(APAC)地域における同社の広範なB2Bポートフォリオをさらに強化しビジネスの成長を支援するために、新たなトラベル・パートナーがエクスペディア・グループのテクノロジー・ソリューションと契約したことをお知らせします。





エクスペディア・グループのB2B部門は、ホワイト・レーベル・テンプレート、Rapid API、オプティマイズド・ディストリビューション(流通の最適化)といった革新的なB2Bテクノロジーにより、あらゆる規模の企業が旅行の世界で成功できるよう支援しています。これらのテクノロジーにより、パートナーは自社のオペレーションを完全にコントロールしながら、グローバルな旅行市場に参入することが可能となり、地域への広範な旅行需要を牽引しています。ホワイト・レーベル・テンプレート、Rapid API、オプティマイズド・ディストリビューションは、業界をリードするエクスペディア・グループが提供するテクノロジーへの投資を活用し、旅行業の最前線に立つために設計されています。



「私たちは、パートナー各社が新たな需要を見出し、APACを始めとする世界各地で卸売りをコントロールできるよう支援を強化しています。アジア太平洋地域にはエキサイティングな機会が待ち受けています。この業界をリードするテクノロジーは、パートナーの皆さまに需要の機会をもたらし、アジア各国を訪れる旅行者が素晴らしい旅の思い出を作ることで、ポジティブな影響を与えるでしょう。当社のテクノロジー・ソリューションは、現地の大手航空会社やホテルに供給され、ホテル・パートナーの卸売販売を管理しています。このようなパートナーシップを通じて、私たちは人々の旅行体験を豊かにするという共通の目標に根ざした協力意識を育んでいます。」(エクスペディア・グループ戦略旅行パートナー担当副社長、グレッグ・シュルツのコメント)



エクスペディア・グループのホワイト・レーベル・テンプレートは、同社グループの豊富なホテルやその他の旅行商品を自社のウェブサイトやアプリに統合し、顧客のためのワンストップ・ショップを構築できるターンキー・ソリューションです。これにより旅行者はパッケージ・ホリデーを簡単に予約することができます。このソリューションにより、複数商品の旅行ウェブサイト、シームレスなロイヤルティ統合、強化されたマーケティング機能が提供され、顧客エンゲージメントが深まり、収益が拡大します。エクスペディア・グループのAPACにおける最新のパートナーシップは、グローバルで展開している旅行会社数百社の他、以下の企業を含みます。



● ジェットスター:アジア最大級の格安航空会社として知られるジェットスターは、エクスペディア・グループと提携し、顧客により多くの選択肢を提供することで、エクスペディア・グループが全世界で供給する90万軒以上のホテルへのアクセスを可能にします。ジェットスターの新たな予約プラットフォームは、シームレスなワンストップ予約体験を提供することで、旅行者の旅行計画プロセスを強化し、簡素化します。このサービスはニュージーランドとシンガポールですでに開始されており、日本は今秋からの予定です。



● フィリピン航空:フィリピンのフラッグキャリアであるフィリピン航空は、エクスペディア・グループ最先端のホワイト・レーベル・テンプレートを採用した新たなワンストップトラベルサイト「PAL Holidays」を開設しました。このサイトは、あらゆる旅行ニーズに対応するシームレスで包括的なプラットフォームを提供し、旅程の計画から予約まで利用者が簡単に行えるように設計されています。



● Mastercard(R)(マスターカード):エクスペディア・グループのテンプレート・テクノロジーとマスターカードのデジタル交換機能により、発行会社のカード会員がクレジットカードのロイヤリティ・ポイントを旅行予約に交換できるロイヤリティ・ポイント交換プログラムが実現します。



さらに、エクスペディア・グループの先進的なRapid APIテクノロジーは、業界をリードするサポートとエクスペディア・グループのすべての宿泊施設へのアクセスを提供することで、あらゆる規模の旅行会社が優れたエンドツーエンドの予約体験を構築できるようにします。これには、世界2万5千か所以上の目的地、異なる35の宿泊施設タイプ、70万軒以上の宿泊施設の競争価格と空室状況が含まれます。また、APIソリューションでは、直前の空室状況やパッケージ料金も提供しています。



Rapid APIで新たに契約したパートナーには、韓国最大のEコマース・プラットフォームの1つで、海外旅行セグメントを追加したGmarketと、広州を拠点とし中国本土からのアウトバウンド旅行と東南アジアのツアーオペレーターとの海外旅行に特化したホテル宿泊ディストリビューターであるJoy Travelが挙げられます。



ホテルとの協力により開発されたエクスペディア・グループのオプティマイズド・ディストリビューション・テクノロジーは、業界にとってwin-winのソリューションです。エクスペディアは、旅行者に一貫した信頼性の高いショッピング体験を提供する単一のゲートウェイ・ソリューションをホテルに提供すると共に、ホテル情報、部屋料金、その他料金においては、既知かつ信頼性のある第三者旅行プロバイダーを介し正確な表示をサポートします。



過去2年間で、エクスペディア・グループは参加ホテルチェーンの数を3倍に増やし、APACの多くのホテル・パートナーとともにこのテクノロジーを展開しています。最新のパートナーであるデュシット ホテルズ&リゾーツは、タイに本社を置き16カ国に55軒のホテルおよびリゾートのポートフォリオを持ち、その他の卸売パートナーに加えてオプティマイズド・ディストリビューション・ソリューションに参加しました。また、パイロット導入している最新のホテル・パートナーとしてシンガポールを拠点に世界で17のホテルを運営するホテル・グループのコモ ホテルズ&リゾーツが挙げられます。



8月にエクスペディア・グループとの関係をグローバル規模に拡大したベトナム航空に加え、エクスペディア・グループとパートナーシップを結んでいる大手旅行会社は他にも多数あります。





