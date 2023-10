[合同会社ASH]





合同会社ASH(本社:東京都中央区 代表:飯田あずさ)は、2023年10月11日(水)、麻布十番に「Tokyo Confidential(以下:トーキョーコンフィデンシャル)」をオープンいたします。

トーキョーコンフィデンシャルは、一般的なカクテルバーの概念を打ち破る革新的なバーです。 誰もが羽を伸ばしてくつろげる空間で、人種、国籍、性別問わず様々な人たちとコミュニケーションができる場所。 東京タワーの素晴らしい眺望と共に、上質な料理とドリンクを楽しみながら、ゲストを開放的な雰囲気に誘います。

ハウスパーティーのような賑やかさと、温かなもてなしと楽しさのカオスが混ざり合うハイコントラストを提供する、 “home for everyone”をコンセプトに、居心地の良いジャパニーズモダンなインテリアの店内には、鮮やかなアート、 遊び心たっぷりのプロップで彩られています。バーの中心には、樹齢300年の松材を再利用して作られた、目を見張るような美しい木製のバーカウンターがあり、ゲストとバーテンダーの間に垣根はなく、目線を合わせフラットな関係を築きたいという思いが込められています。バーが掲げる「オールインクルーシブ(全てのものを包み込む)」の精神に従い、あらゆる文化や国籍のゲストを歓迎し、一人で訪れても、友人と訪れても、開放的な雰囲気と心温まるホスピタ リティで、新しい出会いやコミュニティを形成できる空間です。人生のプレッシャーから解放され、自分らしくいられる、気取らずに高揚感を味わえる場所としてゲストをお迎えします。ファウンダーには、2023年版“バー業界でもっとも影響力がある人物100人”の9位に選出されたホリー・グラハム氏、ヘッドバーテンダーには「ゴールドバー」のカクテルメニュー開発をリードした村田 和香菜氏、フードメニューはミシュランガイド2023で二つ星を獲得し同年のAsia’s 50 Best Restaurantsで日本最高位である2位を獲得した「SEZANNE(セザン)」ダニエル・カルバートシェフが監修。店内インテリアは、 数寄屋建築を学び世界で活躍する佐野文彦氏が担当。 麻布十番の一等地に位置するこのバーは、地元の人々や世界中の観光客が必ず訪れたい東京の新しいランドマークになることでしょう。









■Holly Graham(ホリー・グラハム)

Tokyo Confidential ファウンダー



ホリーは、バーには技術的なスキル以上に多くのことが必要であることを熟知している。

おいしいドリンクを提供することはもちろん、トーキョーコンフィデンシャルを作る上で最も大切にしたことは、素晴らしいホスピタリティと“何でもあり”のメンタリティを同時に提供する画期的なコンセプトを創り上げたことだ。トーキョーコンフィデンシャルは、伝統的な日本のカクテルバーではない。彼女が愛する日本への一風変わったオマージュを込めた、今までの東京のバーシーンに革命を起こす、唯一無二のバーになるだろう。「私はいつも人をもてなすのが好きで、パンデミックの時には香港の自宅にバーを作り、友人たちとのサンクチュアリとしました。今度はこのバーをみんなの家“home for everyone”にしたいのです。」とホリーは語る。 ホリーは、アジアをリードするバー業界のプラットフォームである「DRiNK Magazine」のマネージング・エディターでもある。現在、バー業界で“世界で最も影響力のある人物100名”を選出する「Bar World 100」の9位にランクインしており、2020年以降、常に上位に名を連ねている。また、「Cocktails of Asia」の著者であり、世界中のプロフェッショナルが集まるバー業界最大のフェスティバル 「テイルズ・オブ・ザ・カクテル」の教育委員会とSpirited Awards委員会、両方の委員を務め、その他いくつもの有名なスピリッツとカクテルのコンペティションの審査員も務めている。



■村田 和香菜

Tokyo Confidential ヘッドバーテンダー



日本で生まれ育った村田 和香菜(以下、ワカ)は、「Alchemist Beer Lab」のバー・マネージャーに就任し、腕を磨いた。「Diageo World Class」などの世界的なコンテストで認められたワカは、2020年に「ザ・トーキョー エディション⻁ノ門」のオープニングチームに抜擢され日本へ帰国。同ホテルのシグネチャーである「ゴールドバー」のカクテルメニュー開発をリードし、オープンからわずか1年後の2023年に、同バーが「Asiaʼs Best 50」の56位に選ばれるきっかけを作った。

トーキョーコンフィデンシャルにヘッドバーテンダーとして加わったワカは、楽しい時間と素晴らしいホスピタリティで知られる“東京のインクルーシブなスペース”として、新しいコンセプトを打ち出すことを楽しみにしている。ワカのカクテルは、シンプルでミニマルでありながら、複雑で繊細な味わいが特徴。ワカとホリーが共有するアガベとシャンパンへの愛、そして泡盛やにごりといった日本の蒸留酒をフィーチャーしたメニューを考案している。



■カクテル

トーキョーコンフィデンシャルのドリンクメニューは、ファウンダーのホリー・グラハムとヘッドバーテンダーのワカ がつくり出す“ハイコントラスト”なカクテルメニューが特徴。バーが掲げる“オールインクルーシブ(全てのものを包 み込む)”というミッションを念頭に置き、フルストレングスのシグネチャーから低アルコール、ノンアルコールのものまで、お酒を飲む人も飲まない人も、誰もが楽しめるカクテルを取り揃えている。

例えば、味噌ブラウンバタージンに、シェリー、ベルモット、ポン酢を使ったマティーニスタイルの「デストロイ・ オール・モンスターズ」や、どぶろく、泡盛、エルダーフラワー、トマト、スパークリングワインを使った爽やかな 「ゴー・ライトリー」。テキーラ、アガベ、ローストライム、チリ、オアハカのスパイスをフィーチャーした「フリオ ズハウス」は、グラハムのアガベの師匠であり、トミーズマルガリータの生みの親であるフリオ・ベルメホへのオマー ジュの一杯だ。2人のアガベとシャンパンへの愛を称え、豊富なセレクションが並ぶ。贅沢な味わいをお楽しみいただけるよう、希少な限定グラス・シャンパンも用意。

その他、ユニークなスピリッツやワイン、シャンパンなど、新たに入手したお酒をゲストが特別に試飲できる"Drink Up”や、厳選された高級スピリッツの中から1本、顧客用ロッカーでボトルキープできる“Lock Up”など、ゲストフレンドリーなサービスプログラムを提供する。



■フード

「SEZANNE」ダニエル・カルバート

ミシュランの星を獲得し2023年度Asia’s 50 Best Restaurantsで日本最高位である2位を獲得した「SEZANNE」のシェフ、ダニエル・カルバート(Daniel Calvert)が考案したハイエンドなバーフードメニューをご用意。

「the Everything Bagel(エブリシング・ベーグル)」は自家製のシーズニングとクリスタルキャビアを贅沢に使用し、トッピングしたディル・スパイス・クリームチーズの缶詰に焼きたてのベーグルを添えた一品。

ホリーとダニエルのイギリスのルーツに因んだコロネーション・チキンモナカや、ラム酒が効いたバニラクリームを添えたチョコレート・マドレーヌなどのデザートメニューも見逃せない。







