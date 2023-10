[株式会社豊通オールライフ]

~全ての人々が健やかで充実した生活ができる社会の実現を~



豊田通商株式会社の子会社、株式会社豊通オールライフは、藤田医科大学と協力し、「Well-being創出リハビリテーション医学講座」を2023年4月1日に開設したことを受けて、本講座において実施される介護福祉・リハビリテーション分野での研究を2023年10月より本格始動いたしました。この講座は、2040年問題への対処や生活期における心身機能の向上、生活環境の開発などを研究し、新しいアプローチを開発・普及させることを目指しています。講座の代表者は藤田医科大学 リハビリテーション医学 I 講座 主任教授の大高洋平氏で、研究内容にはリハビリテーション支援ロボットの活用プログラム開発や遠隔リハビリテーションプログラムの改善、退院後の住宅改修プランの影響評価などが含まれます。これは豊田通商グループが、社会的課題に取り組み、人々の健康と充実した生活を実現するための一環です。





株式会社豊通オールライフ(豊田通商株式会社100%子会社)は、豊田通商株式会社と学校法人藤田学園が「Well-being創出リハビリテーション医学講座」を2023年4月1日に開設したことを受けて、本講座において実施される介護福祉・リハビリテーション分野での研究を2023年10月より本格始動いたしました。今回の取り組みを通し、革新的なアプローチの開発と普及を目指して参ります。



<研究講座の目的>

2040年問題の解決に向けた生活期における心身機能や活動の維持・改善、そのための生活環境、社会システムの開発・構築



<講座名・代表者>

講座名:Well-being創出リハビリテーション医学講座

代表者:大高 洋平/藤田医科大学 リハビリテーション医学 I 講座 主任教授



<主な研究内容>

・生活期リハビリテーションへの介入と質担保手法の探求

・生活期におけるロボットリハビリテーション機器の展開

・ICTツールを介した生活期リハビリテーションへの介入手法の確立

・回復期後の生活のための最適改修プランと退院後の生活に与える影響の検討 など



<研究開発の具体例>

1)生活期に対するリハビリテーション支援ロボットを活用したプログラムの開発

当社が運営する公的保険外リハビリテーション施設 AViC THE PHYSIO STUDIO(https://www.avic-physio.com/)において実施している、慢性期脳卒中者におけるリハビリテーション支援ロボットを用いた歩行トレーニングの有効性を検証します。蓄積されたデータを収集し精緻に分析することで、より効果的なリハビリテーションプログラムの開発を進め、エビデンスの構築を目指します。























写真:トヨタ自動車(株)より提供





2)遠隔リハビリテーションプログラムの改良・開発

リハビリテーション資源の地域格差により患者が治療を受ける機会の不均衡が大きな問題になっています。私たちは社会問題解決に向け、これまでAViC THE PHYSIO STUDIOにおいて培ってきた遠隔リハビリテーションシステムに加え、最新のICTテクノロジーを活用し、より効果的な遠隔リハビリテーションプログラムの開発および評価ツールの検証をしていきます。

























3)回復期病院退院時の最適な住宅改修プランが退院後の生活に与える影響の検討

退院後、自宅で安全に過ごすためには入院中から住環境を調整する必要があります。私たちは回復期リハビリテーション病棟に移った早期段階において、自宅の図面/写真等のデータを収集し、退院後の住環境を整備するとともに、それらのデータを入院中のリハビリテーションに反映する事で治療の最適化を図ります。これらの実証を通じて効率的な退院後支援のあり方を追究していきます。



私たち、豊田通商グループは、社会において全ての人々が健やかで充実した生活ができる社会の実現を目指します。





◇株式会社豊通オールライフについて







「介護」「金融」「医療・健康」の分野から高齢化社会にアプローチし、サービスを提供しています。

今後、更に深刻化する高齢化社会の課題やニーズを見据え、介護保険内の事業のみに留まらず、介護保険外サービスへの事業展開を図り、「総合介護事業の提供」を目指します。



【所在地】〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-11-27シンフォニー豊田ビル12F

【創業】1974年12月

【代表】亀井 健男

【URL】https://www.toyotsu-alllife.com/

【事業内容】福祉用具レンタル卸事業/介護用品販売卸事業/金融事業/自費リハビリ事業





◇AViC THE PHYSIO STUDIOについて



脳卒中や整形疾患などの後遺症からの改善を目的とするだけでなく、個人が持つ「なりたい自分」の実現を支援する自費リハビリ施設です。科学的根拠に基づくリハビリ理論と最先端の機器を活用したトレーニングメニューにより、一人一人のリハビリを全面的にサポートします。

【所在地】

・尾山台店(東京)〒158-0086 東京都世田谷区尾山台3丁目9-10 ジョイ尾山台 1F

・日本橋店(東京)〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町15-19 ルミナス2F

・長津田店(神奈川)〒226-0027 神奈川県横浜市緑区長津田5-2-6 Bell DemeureII 1F

・名古屋栄店(愛知)〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄5-1-32 久屋ワイエスビル1F

【事業開始】2018年12月

【URL】https://www.avic-physio.com/

【事業内容】公的保険外リハビリ事業



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/21-10:46)