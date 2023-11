[ダズディア株式会社]

大人から子どもまで、世界中に愛される韓国のキャラクター【EstherBunny】(エスターバニー)が、日本への本格始動をスタートいたします。





日本で本格始動!!! 世界で愛される韓国のバニーのキャラクター

【EstherBunny】(エスターバニー)が本格上陸

オフィシャルHPがオープン(ハート)











https://estherbunny.jp/



**日本で本格始動!! 世界で愛されるバニーのキャラクター【EstherBunny】**



大人から子どもまで、世界中の方に愛される韓国のキャラクター

【EstherBunny】(エスターバニー)が、日本への本格始動を開始いたします。



EstherBunny(エスターバニー )は、

著者:エスターキム が長い年月をかけて育んだキャラクター。

次世代への共感性とイラストで構成されたメッセージ。そして、ファッショニスタで、愛くるしいピンクのバニーが特徴の魅力たっぷりなキャラクターです。

新たな日本での展開と魅力的なストーリーで、日本のファンの皆様に再び会いに行きます。

これまでの活動から得た貴重な経験と成長を胸に、新たなストーリーの始まりです。



**日本での本格始動のハイライト:**



1. ~ Love MySelf Love YourSelf~ 新たなストーリーの幕開け



【EstherBunny】(エスターバニー)は、

「 Love MySelf Love YourSelf」(自分自身を愛して、貴方も自分自身を愛しましょう)

をコンセプトに、SNSでのアプローチをスタート。



公式がスタート(ハート)エスターバニー・ジャパン「X」

エスターバニー「X」公式では、エスターバニーのコミックを毎日ポスト(ハート)

https://twitter.com/Estherbunnyjp





















エスターバニー・ジャパン「instagram」公式がスタート(ハート)

エスターバニー公式インタグラムでは、各国でのエスターバニーの展開をPOST(ハート)

最新のエスターキムさんのイラストもポストしているよ。



https://www.instagram.com/estherbunny_jp/





2. EstherBunny PopUpやコラボレーションのスタート



11月15日から開催「マリオンクレープコラボレーション」開催



詳細

EstherBunny×MARION CREPES

11月15日(水)~11月29日(水)

Wacca池袋店

渋谷モディ店

東京ソラマチ店

(3店舗同時開催)



クレープ2種のコラボレーションと

著者エスターキムが

描き下ろししたエスターバニーのイラストが注目です。

アクリルキーホルダーも限定発売決定♪

















12月にはレセプションPOPUPも開催

~ Love MySelf Love YourSelf~ をテーマに、

12月は、エスターバニーが東京で埋め尽くされ、12月初旬にはリリースレセプションPOPUPを開催。

月末には2店舗開催のPOPUPは続いていきます。( POPUP情報は随時解禁)





3. テーマは~ Love My Self Love Your Self~

自分自身を愛して、みんなをもっと愛して、そして自分を大切にしていこう

をテーマに日本で本格始動を開始。キービジュアルを公開。













たくさんのニュースをお楽しみに(ハート)



<エスターバニー版権権利につ来まして>

エスターバニのライセンサーであるKVISION INC.(韓国)の日本エージェントである日本権利元:ダイヤモンドグループ株式会社より、ライセンス委託先:ダズディア株式会社になっております。



<ライセンスお問い合わせ>

info@estherbunny.jp

info@dazzdia.tokyo









