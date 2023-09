[ハヤサカサイクル]

世界で人気のスポーツバイクブランド、話題のe-Bikeブランド、パーツやサイクリングウェアやシューズブランドの試乗、体験、販売ブースが40ブランド以上が集結する東北最大級のサイクルイベント



ハヤサカサイクルの取り扱いサイクルブランドの人気モデルが一堂に会する東北最大級のスポーツサイクルフェスティバル“仙台サイクルフェスタ2023 in かわまちてらす閖上”が、いよいよ今年も10月7日(土)・8日(日)名取市閖上地区のかわまちてらす閖上にて開催される。



開催地の名取市閖上地区は、現在も続く東日本大震災からの復興事業の中で、同市主体のサイクルツーリズムの取り組みや、近隣施設の名取サイクルスポーツセンターでの二輪体験が多くのユーザーに楽しまれているエリア。当日は、名取市が推進するサイクルツーリズムを象徴する2日間となる。







ハヤサカサイクルの取り扱いサイクルブランドの人気モデルが一堂に会する東北最大級のスポーツサイクルフェスティバル“仙台サイクルフェスタ2023 in かわまちてらす閖上(ゆりあげ)”が、いよいよ今年も10月7日(土)・8日(日)名取市閖上地区のかわまちてらす閖上にて開催される。同会場での開催としては今年で4回目を数える。



開催地の名取市閖上地区は、現在も続く東日本大震災からの復興事業の中で、同市主体のサイクルツーリズムの取り組みや、近隣施設の名取サイクルスポーツセンターでの二輪体験が多くのユーザーに楽しまれているエリア。当日は、名取市が推進するサイクルツーリズムを象徴する2日間となる。



会場となる「かわまちてらす閖上」は、地元事業者が商業の再建を目指しオープンした商業施設で、地元閖上港で水揚げされた魚介類を使った飲食店や、カフェなどが軒を連ねており、閖上自慢の食事も楽しむことができる。最新モデルの体感のみならず、美味しい食事やcafeを友人や家族と一緒にオープンスペースでゆっくり楽しむことができるイベントとなる。





展示ブランドはCANNONDALE、BIANCHI、GIANTに加え、cerveloやCOLNAGO、BMC等、世界で人気のスポーツバイクブランド、話題のe-BikeもYAMAHAやBesvに加えROCKA FLAME等の各社ブランドも大集合。



サイクルブランドにおいては、NEWモデルや各メーカーのフラッグシップモデルを含めた100台を超える試乗車を用意。MAVICやRESERVEはご自分のバイクを持ち込むことで最新のロードホイールも体感することができる。



新作ウェア・シューズのフィッティングから展示販売、アウトレットまで!

MAVICやiRC TIRE等のパーツブランド、ASSOS、Rapha、NORTHWAVEなどのサイクリングウェアやシューズブランドの試乗、体験、販売と40ブランド以上が集結する東北最大級のサイクルイベントとなる。





試乗車貸し出しの際、身分証明書の提出が必要。ヘルメットとグローブは、貸し出し数に限りがあるので、お持ちの方は持参するとスムーズに手続きを行う事ができる。当日はご成約特典も用意されるので、本格的なサイクリングシーズンに購入を検討しているユーザーにとっては、またとない機会となるだろう。



【イベント詳細】



日時:2023年10月7日(土)~8日(日) 午前10時~午後4時

場所:かわまちてらす閖上(宮城県名取市閖上中央1丁目6番地)

参加費:無料

出展ブランド(予定):

ANCHOR、BRIDGESTONE/ブリヂストンサイクル



ASSOS/ダイアテック



benelli/プロト



BESV/BESV JAPAN



BIANCHI/サイクルヨーロッパ



BMC/フタバ商店



CANNONDALE/キャノンデール・ジャパン



CATEYE、Bryton/フカヤ



cervelo、Lightweight、udog、Close the Gap/東商会



COLNAGO/アキボウ



FOOT-K/エアルファースト



GALLIUM/ガリウム



GIANT/ジャイアント



iRC TIRE/井上ゴム工業・東部商事



LAKE/キルシュベルク



MAVIC/マヴィックジャパン



MERIDA、MIYATA/ミヤタサイクル



NORTHWAVE、RESERVE/ウィンクレル



OUTRE/JEJアステージ



RIDLEY/ミズタニ自転車



ROCKA FLAME/イエローソウルクリエーション



SCOTT/スコットジャパン



UTA SUPLI/Reboot Style



YAMAHA/ヤマハ発動機販売



YAMAMOTO/山本製作所



YAMANEKO Bike/アイデス



YONEX/ヨネックス



LOUIS GARNEAU/あさひ



名取市





(アルファベット順・出展ブランドは状況により変更になる場合がございます。)



特設サイト:https://hayasaka.co.jp/pop/info/sendai-cycle-festa-202310/

ハヤサカサイクル公式HPからもアクセス可

主催:株式会社 早坂サイクル商会



【お問い合わせ先】

ハヤサカサイクル 仙台中央店

宮城県仙台市青葉区中央2-4-6

TEL 022-398-8195 / FAX 022-217-8195

MAIL: sc@hayasaka.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/25-09:46)