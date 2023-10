[株式会社ブロードエッジ・ウェルビーイング]

朝昼用置き換えフード、ヘルシースナック、タンパク質豊富なメニュー、朝用スープの4種のセットが新登場



株式会社ブロードエッジ・ウェルビーイング(本社:東京都渋谷区、代表取締役:丸岡栄之、以下ブロードエッジ・ウェルビーイング)が展開する週末ダイエットフードブランド「Reborn me(リボーンミー)」は、2023年11月で3周年を迎えます。これを記念し、朝昼2食の置き換えダイエットフードセット、ヘルシーな間食セットなど4種のフードセットを同年11月1日より公式ウェブサイトにて販売開始いたします。さらに、より多くの方にリボーンミーを体験していただくため、人気のフードセット「Easy Yum-Yum Diet Set」シリーズを12,000円(税込)から9,350円(税込)にプライスダウンします。







【リボーンミー公式サイト】https://rebornme.jp/

リボーンミー3周年記念!目的別に選べる4種類のセットが新登場





「リボーンミー」は、週末の3日間で美味しくリセットすることをコンセプトにしたダイエットフードブランドで、2023年11月でブランド3周年を迎えます。これを記念し、より手軽に取り入れられる朝昼2食の置き換えフード6日分のセット「Easy-Peasy Yum-Yum Set」、リボーンミーの人気の間食を集めたセット「Reborn me Snack Time」、タンパク質豊富なセット「More Protein Set」、朝用スープセット「Morning Soup Set」を販売開始いたします。

Easy-Peasy Yum-Yum Set[9,000円(税込)]

商品ページ:https://rebornme.jp/products/20009



夜は沢山食べたい!でも手軽に置き換えダイエットを取り入れたいという方向けの、調整メニュー。朝昼2食×6日分(計12食)のフードセットです。品数は朝昼晩3食セットよりも抑えつつ、人気商品はそのまま揃っています。

<こんな方におすすめ>

・忙しくて朝昼のごはんを作って食べる時間がない

・ダイエットはしたいけど夜は家族や友人と食事を一緒に食べたい

・会食続きで朝昼を調整したい



Reborn me Snack Time[4,700円(税込)]

商品ページ:https://rebornme.jp/products/20012



リボーンミーで人気の間食を集めました。低温調理をして柔らかく仕上げたサラダチキンや、美肌に効果があるとされるビタミンEたっぷりのサラダなど、おやつ時間におすすめです。

<こんな方におすすめ>

・間食も体にいいものを食べたい

・効率よく栄養を摂りたい





More Protein Set[8,250円(税込)]

商品ページ:

Aセット https://rebornme.jp/products/20010

Bセット https://rebornme.jp/products/20011



1日のメニュー(3食合計)で70g(Aセット)、100g(Bセット)を摂取できる3日間用フードセットです。

<こんな方におすすめ>

Aセット

・プロテインが苦手な方

・1日を通してしっかりたんぱく質を食事から摂取したい

・髪や肌をイキイキとさせたい

Bセット

・トレーニングをしている

・食事制限をしているが、美味しいものを食べたい

Morning Soup Set[4,500円(税込)]

商品ページ:https://rebornme.jp/products/20013



リボーンミーの人気のスープを集めました。噛みごたえのある具材たっぷりの朝用スープセットです。

<こんな方におすすめ>

・時間がなくて朝食を作る余裕がない

・栄養のあるものを食べたいけれど、どんなものを摂ればいいかわからない

・水分をたくさん摂りたい

人気のフードセット「Easy Yum-Yum Diet Set」が大幅プライスダウン!







ユーザーの皆様への感謝の気持ちと、より多くの方に体験していただくため、人気のフードセット「Easy Yum-Yum Diet Set」シリーズを12,000円(税込)から9,350円(税込)にプライスダウンします。

商品ページ:https://rebornme.jp/collections/set

リボーンミーについて









「リボーンミー」は、ダイエットをしたいけど運動は苦手、ダイエットがいつも続かない、短期間で効果を実感したいという方に向けた、週末の3日間で美味しくリセットできる ダイエットフードブランドです。商品開発シェフと管理栄養士が監修したヘルシーで美味しいメニュー、手軽さ、短期間で実感できる効果が人気を呼び、多くの方からご好評をいただいています。

「美味しいものを食べたいけど、体型は維持したい」という長年の悩みから生まれた「リボーンミー」は、これからも美味しさ・健康・安心安全・ずっと続けられることを大切に、より良い商品をお届けしてまいります。



ウェブサイト:https://rebornme.jp/

公式Instagram:https://www.instagram.com/reborn_me_official/

LINE:https://page.line.me/994vjafj?oat_content=url&openQrModal=true





※LINE友だち登録で送料無料

株式会社ブロードエッジ・ウェルビーイングについて





【会社概要】

社名:株式会社ブロードエッジ・ウェルビーイング

所在地:東京都渋谷区代官山町20番9号 アクシス209 代官山3F

代表取締役:丸岡栄之

設立:2020年

事業内容:健康食品の開発・製造・販売



