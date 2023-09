[NORA CREATIVE]

2024年台南400を迎えるにあたり、台南市は2024台湾ランタンフェスティバルなど一連のイベントを開催しております。海外の人々に台南をもっと知ってもらい、台南を訪れてもらうため、台南市政府観光局は積極的に国際マーケティングやプロモーションを展開しており、台南は今日と明日(16日、17日)の2日間、東京の上野恩賜公園で台南400をテーマにしたブースを開催し、台南ならではの景勝地やグルメ、人文特色をアピール致します。 台南の観光の魅力を改めて日本の友人たちにアピールし、「台南と一緒に」を呼びかけます。 "TAIWAN PLUS 2023 "は、本日のオープニングで多くの来場者を魅了し、2日間で10万人以上の来場者を見込んでいます。







台南市の黄偉哲市長は、次のように述べています。

「中華文化総会が本市をTAIWAN PLUS2023に招待してくれたことに感謝しています。このイベントは、台南市が東京で台南観光を宣伝し、日本で台南市の知名度を高める機会を与えてくれました。今回は、台南の伝統的な飲茶を代表するポンビン(椪餅)ブランドと、関廟パイナップルや玉井マンゴーを使った農産物を持参し、台南の観光情報を伝えるとともに、台南の地域ブランドの認知度を海外にアピールし、観光産業の振興を通じて台南の農産物や文化を国際市場に知ってもらえることに期待しています。また、来年2024年には、台南ランタンフェスティバル、台湾国際蘭展、国際マラソン大会などの魅力的なイベントが台南で開催されることを、台南市ブースにお越しいただいた皆さんに是非ご紹介したいと思います。」





台南市政府観光局の林国華局長によると、台南市にとって、日本は海外からの観光客を誘致する重要な拠点であり、観光局は戦略的に日本の各地でのイベントへの参加やプロモーション活動を計画しています。 日本の2大都市では、東京では中華文化総会主催の「TAIWAN PLUS 2023」に参加し、大阪では大阪市の厚意により、12月に開催される「大阪・光の饗宴2023」に参加いたします。今年の4月には、仙台市と協力し、仙台への台南チャーター便就航を推進するとともに、仙台市や山形県などの東北地方での台南観光商品の開発・販売を促進。



また、今年の「TAIWAN PLUS 2023」では、台南を拠点とするソフトクリーム店「蜷尾家/NINAO(ニナオ)」、南寧街の古民家カフェ「StableNice BLDG」、カルチャーブランド「IMIN Tainan Printing Studio」、レストラン「Bar Home」などが出店します。 観光局と各業者の協力により、台南のグルメ、カルチャーや特色が日本人観光客に愛され、台南市が海外旅行における第一の選択肢となることに期待しております。台南市政府は今後も、国内外の観光客に台南の豊かな文化や独自性を体験してもらうため、様々なイベントを企画していきます。



最新の台南観光スポットやアクティビティの詳細については、台南観光ウェブサイトや台南観光ファンページ、または06-6353226までお問い合わせください。

台南観光ウェブサイト:https://www.twtainan.net/ja



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/17-14:16)