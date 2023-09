[一般社団法人ふくおかFUN]

福岡初開催! 多様な主体・様々な世代が連携し博多湾から「学」「楽」「食」を発信する3日間



全国アマモサミット2023 in ふくおか実行委員会(実行委員長:大神弘太朗(おおがみたろう) 一般社団法人ふくおかFUN)は、2023年10月20日~22日に博多港国際ターミナルで第15回目となる全国アマモサミットを福岡で初開催します。博多湾の自然環境の伝承を目指し、招致が決定しました。



アマモを中心とした、ブルーカーボン、生物多様性、SDGsなどをキーワードに、多様な主体(産官学民)による海づくりについてのセッションをはじめ、海辺の自然再生を目指し高校生たちが取り組みを発表し意見交換する「高校生サミット」、博多湾の海の幸が味わえるフードマーケットや、海洋プラスチックでつくる万華鏡ワークショップなど、「海とつながる」催しが盛り沢山の入場無料イベントです。



21日・22日には、両日とも先着500名様にチラシ持参で地元漁協の提供によるお寿司2貫をプレゼントします。

※チラシはホームページからダウンロードできます。URLは以下の通りです。

https://www.amamo-fukuoka.com/











【アマモとは】

海草の一種で「海のゆりかご」と言われる多様な生物のすみかとなったり、気候変動の原因物質とされているCO2の吸収・貯留機能(ブルーカーボン)にも注目されています。

※写真は、博多湾に自生するアマモの様子。



【開催への想い】(大神実行委員長)

多様な主体が連携し、本大会が海の保全を考えるきっかけとなり、今後の海づくりのスタートラインとしたい、との想いで福岡で開催することを決意しました。



【主な企画】

●10/20(金) 「海づくりトークセッション」

これからの社会・地域経済を研究対象とされている馬奈木俊介(まなぎしゅんすけ)教授(九州大学大学院工学研究院)をファシリテーターにお迎えし、長年博多湾の藻場の調査や環境保全に取り組まれている川口栄男(かわぐちしげお)九州大学名誉教授など、産学官民の代表者が一堂に会し、多様な主体による海づくりについて熱いトークセッションを繰り広げます。



●10/20(金) 「民間パワーが切り開く豊かな海づくり」

トヨタ自動車九州様、日本航空様、ニチレイフレッシュ様、シャボン玉石けん様、 朝日テック様、串浦の藻場を未来へ繋げる会様による事例を踏まえての海づくりトークセッション



●10/21(土) 「海辺の自然再生・高校生サミット」

司会進行に元テレビアナウンサーで同志社大学 助教の桝太一(ますたいち)さんを迎え、全国14団体による日頃の海辺の自然再生への取り組みの成果を発表し、意見交換を行います。



●10/21(土) 「博多湾ウルトラクイズ」

テレビでお馴染みの中学生おさかな博士の伊藤柚貴(いとうゆずき)さんによる博多湾にまつわる楽しいクイズ大会を実施します。



●10/22(日) 「サミット宣言」

博多湾をはじめ、東京湾や大阪湾などの海づくりの取り組み発表や、アマモサミットを創設された海辺つくり研究会の皆さま、全国の浜辺の環境再生の必要性を訴え各種メディアに出演されている木村尚(きむらたかし)さんを迎え、これからの海づくりに向けて、会場の参加者との意見交換や、一般公募した海づくりへの思いも取り込み、最後に宣言を完成し発表します。



●その他

・THINNING MARKET(シニングマーケット)…買い物しながら環境問題を考える

・すし寅…大分から魚介の魅力を伝える寿司トラックが来場

・カレーマルシェ…博多の海の幸を使ったシーフードカレーの他、いろんなカレーを提供

・各種アクティビティ…タッチプール(博多湾の生き物)、海に関する絵本の読み聞かせ 他





<開催概要>

●開催日時:2023年10月20日、21日、22日

●開催場所:博多港国際ターミナル

(福岡市博多区沖浜町14)

●主催:全国アマモサミット2023 in ふくおか実行委員会

●ホームページ:https://www.amamo-fukuoka.com/



<全国アマモサミットとは>

「全国アマモサミット」とは、「アマモ」と「アマモ場」を象徴的なキーワードとして、海の自然再生・保全を目指して毎年開催されている会議です。これまで全国各地の海とその沿岸地域が“抱える課題”をテーマに、市民、高校生、地域団体、行政、研究機関など、職業や立場、世代が異なる様々な分野の皆さんの活動紹介と意見交換が行われています。



主催:全国アマモサミット2023 in ふくおか実行委員会

(一財)九州環境管理協会/(一社)ふくおかFUN/NPO法人海辺つくり研究会/NPO法人ふくおか湿地保全研究会/(株)IPM/(株)アクロテリオン/(株)アルサ/(株)東京久栄九州支店/(株)日本港湾コンサルタント/九州大学大学院工学研究院環境社会部門生態工学研究室/近畿大学産業理工学部/国土交通省九州地方整備局博多港湾・空港整備事務所/サカナグミ/三洋テクノマリン(株)/SUNWORKS/しましま/09STATES/西日本技術開発(株)/日本ミクニヤ(株)/博多湾環境整備(株)/福岡県水産海洋技術センター/福岡工業大学附属城東高等学校/福岡市海の中道青少年海の家/福岡市/福岡市西部リサイクルプラザ/福岡市姪北公民館/福岡大学工学部社会デザイン工学科/マリゾン・博多湾環境整備共同事業体/マリンワールド海の中道/八千代エンジニヤリング(株)九州支店



後援:国土交通省九州地方整備局/環境省九州地方環境事務所/福岡県



協賛企業:

宮川建設(株)/(株)安藤・間/(同)epco/シャボン玉石けん(株)/(一財)セブンイレブン記念財団/東洋建設(株)/日建工学(株)/(株)日本港湾コンサルタント/博多港開発(株)/博多港ふ頭(株)/八千代エンジニヤリング(株)/あおみ建設(株)九州支店/(株)アルサ/(株)エコー/(株)大本組九州支店/(一財)九州環境管理協会/五洋建設(株)/三洋テクノマリン(株)/東亜建設工業(株)九州支店/(株)東京久栄/西日本技術開発(株)/日本テレビ放送網(株)/博多港管理(株)/博多湾環境整備(株)/(株)不動テトラ九州支店/(株)本間組/みらい建設工業(株)/りんかい日産建設(株)九州支店/若築建設(株)九州支店/関門港湾建設(株)/協同エンジニアリング(株)/(株)五省コンサルタント/西部ガス(株)/(株)さららいと/大旺新洋(株)九州土木支店/大新土木(株)九州営業所/(株)東北新社/(一社)日本埋立浚渫協会九州支部/(一社)日本潜水協会九州支部/日本ミクニヤ(株)/(株)パソナ/深田サルベージ建設(株)九州支店/(公財)ふくおか環境財団/福岡県港湾建設協会/(株)MaCS/宗像ロータリークラブ



全国アマモサミット2023 in ふくおか実行委員会(事務局:一般社団法人ふくおかFUN 内)

Mail: info@amamo-fukuoka.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/11-18:46)