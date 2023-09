[学校法人東京電機大学]

講師:高濱 史子 氏(建築家/高濱史子建築設計事務所 代表)~10月5日(木)18:30より/於・東京千住キャンパス/参加無料~



東京電機大学(学長 射場本忠彦)は、10 月5 日(木)、東京千住キャンパスにて、建築家の高濱史子氏を講師に迎え、FA レクチャー「空気感を求めて―素材とコンテクストから考える―」を開催します。

FA レクチャーは、国内外の第一線で活躍する、建築とその近傍に関わる専門家を講師に招き、本学未来科学部建築学科がシリーズ企画として、定期的に開催しているイベントで、学生が専門的に深い視点、また同時に社会に開かれた視点を持つことを目的としています。今年度は4 回シリーズで実施し、「国境を超えて多視点で見る」をテーマに、建築的な視点で社会の未来像を見据えて考えていきます。1 回完結の講座ですので、関心のあるテーマの回を選んで参加することもできます。

シリーズの2 回目となる本講演では、高濱氏に、海外の経験や高濱さんの創造の原動力などについて、作品を通じてお話しいただきます。





■講演概要(予定)



・日時:2023年10月5日(木) 18:30~20:00

・会場:東京電機大学 東京千住キャンパス 1 号館 1204 セミナー室(予定)

(東京都足立区千住旭町5番 *北千住駅東口(電大口)徒歩1分)

・演題:空気感を求めて―素材とコンテクストから考える―

・講師:高濱 史子(たかはま ふみこ)氏

(建築家/高濱史子建築設計事務所 代表)

・対象:建築を学ぶ学生や建築・設計などに携わっている方

・定員:20名(先着順)

・参加:無料

・主催:東京電機大学 未来科学部 建築学科

・お申し込み方法:9月28日(木)までに下記へご連絡ください。

・お問い合わせ先:東京電機大学 未来科学部 建築学科事務室(TEL:03-5284-5520)



■高濱 史子 氏 プロフィール

・略歴

2005年 スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ゲストスチューデント)

2006年 HHF Architectsインターンシップ

2007年 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修了

2007-2012年 Herzog & de Meuron勤務

2012年 +ft+/高濱史子建築設計事務所設立

2012-2013年 神戸大学学術推進研究員

2013-2015年 東京大学特任研究員

2017年~ 工学院大学非常勤講師

2023年~ 芝浦工業大学非常勤講師

・主な作品

「大磯の大きな住宅」、「Maebashi Shed2」、「Maebashi Brick Warehouse」、「Nakamata Laboratory Store」、「WAKOSITE Shinjuku HALC」ほか。現在「JINS本社移転プロジェクト」などが進行中

・主な受賞

U-35 Glass Architecture Competition 2015 最優秀賞

Prix Versailles 2017 Shops & Stores Continental winner of South Asia and the Pacific

・著書

『海外で建築を仕事にする』(共著、学術出版社)









