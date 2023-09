[株式会社ココルフ]

「Private gym THE BANANA」の新しい法人プランでは、企業の健康経営をサポートし、生産性向上、従業員の幸福度向上、そして、県内の経済活性化に貢献します。



山梨県甲府市に拠点を構える「Private gym THE BANANA」(運営:株式会社ココルフ、代表:近藤公利)は、健康経営優良法人認定の要件を満たす法人プランを提供開始いたします。このプランにより、健康経営優良法人認定の要件の14項目中8項目を達成することたすことが可能です。(健康経営優良法人認定基準は11項目以上)





Private gym THE BANANAとは?



2022年11月にオープンした「Private gym THE BANANA」は、山梨県甲府市に位置し、24時間利用可能なフィットネスジムとパーソナルトレーニングを提供しています。従来のジムの枠を超え、身体だけでなく呼吸や姿勢、心の健康にも着目し、「やりたいことを実現するための心身の健康づくり」をコンセプトにプログラムを展開しています。



健康経営の重要性



健康経営とは、「従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること」です。働き方改革や健康意識の高まりに伴い、企業は健康経営に積極的に取り組むようになっています。また近年では、コロナ禍を経て、さらに「健康」に対する意識も高まりました。そのような社会的背景もある中、現在、さらに注目を浴びているのが「健康経営」です。



様々な健康被害で悩む従業員へのサポート



不良姿勢が引き起こす肩こりや頭痛、腰痛などの健康被害は、日本人の8割以上が経験するものです。また、年齢関わらず、精神精神疾患で悩む人々も多くなってきています。その対策としては、やみくもに身体を動かす、鍛えるのではなく、まず、崩れがちな身体を正常な状態に整え、正しく動かすことが重要です。



当ジムでは、AI搭載のマシン(VISBODY)を活用して、体重や体脂肪の測定や、姿勢を評価測定が可能となります。また、測定者本人のスマートフォンからいつでも結果を確認することができます。

自身の身体の状態を数値化、可視化することで、より効果的に身体上の問題の早期発見、改善、また、問題を引き起こす可能性のある業務上の改善にもつながります。



健康被害が企業に与える多大な影響



「プレゼンティズム」は、出勤しているにも関わらず、心身の健康上の問題が作用して、パフォーマンスが上がらない状態を指します。これは企業の損失額のトップを占めています。健康経営を推進することで生産性の向上、医療費/保険費の削減、企業イメージの向上、従業員の働く意欲、離職率低下、生産年齢の向上、企業イメージ増加による優秀人材のリクルーティングへの効果がすでに証明されています。



これから、日本の社会は、超高齢化社会、生産年齢人口の減少など、経営資源の中でも重要視されるヒトへの課題は多く



その様な環境の中、ヒトのスキルアップのみではなく、「従業員が心身共に健康的で、パフォーマンス高い状態で働ける」ための健康投資が必要であり、その取り組みが健康経営となります。



なぜ、Private gym THE BANANAが健康経営に取り組むのか?



THE BANANAは、「やりたいことを実現する人々で溢れる社会をつくる」という理念のもと、心身の健康づくりのサポートしており、従業員の幸福度向上を通じて生産性向上を促し、企業の社会的責任を果たすことを目指しています。



「やりたいこと」というのは個人で異なりますが、「仕事」というのは人生に於いて大部分を占めます。

企業側が仕事環境を整え、従業員の心身の状態を健全に保つことことは、幸福度を高めることに繋がります。



幸福度が高い人は、低い人に比べ、生産性が30%、創造性が300%高いとも言われています。



山梨県は中小企業が多く、これら企業の健康経営のサポートは単なる個人の健康維持に留まらず、地域経済の活性化にも繋がります。



このような想いと社会的背景から、“Private gym THE BANANA”では、中小企業の経営陣、従業員の健康をサポートし、企業を全体を健全な状態を保ち、健康経営優良法人認定の取得を支援する新しい法人プランを提供開始いたします。



法人プランの内容





・全従業員の24時間ジム利用(月額制¥19,800~)

・最新の姿勢解析マシンの使用と、そのデータの産業医との共有

・オリジナルエクササイズプログラムの提供、指導

・幹部および従業員向けの健康教育(栄養指導、睡眠指導、呼吸指導、姿勢指導など)



詳細については、Private gym THE BANANAの近藤(info@the-banana-gym.com)までお問い合わせください。



Private gym THE BANANA 店舗詳細情報







その他、店舗写真









企業プレスリリース詳細へ (2023/09/04-14:46)