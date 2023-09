[一般社団法人ミラeファイン]

『海と日本PROJECT eスポGOMI in ふくつ・秋のeco祭り』同日開催



地域のゲームリテラシーを向上させてゲームを通じて地域の社会課題に向き合い解決していくことを目的に、ゲーム要素を取り入れたごみ拾いとワークショップなどを体験できるイベントを、むなかたクランが福津市津屋崎地区でプロデュース。楽しみながら参加できる環境保全活動をしている「TSUYAZAKI BASE CAMP」(代表:古川隆邦)や「くらげれんごう」(代表:山崎唯)などの地域プレーヤーによるワークショップを開催。体に不必要な要素を取り除き健康で自然な状態を目指す「からだのeco」なワークショップについては宗像水光会総合病院(福津市)が開催。さらに、筑後川のゴミ拾いや自然体験活動を継続している環境活動団体GOOD NEWS(代表:中島重人)の中島重人氏と、一般社団法人SOCIAL GOOD ENTERTAINMENT(代表理事:高木光治)の高木光治とのトークセッションも予定。なお 『海と日本PROJECT eスポGOMI in ふくつ・秋のeco祭り』は日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。











イベント概要





【 ふくつ・秋のeco祭り】

<日時>

令和5年9月30日(土)9:00-16:00

<会場>

福津市まちおこしセンター 津屋崎千軒なごみ(福岡県福津市津屋崎3丁目17−3)



主催:一般社団法人ミラeファイン

製作:一般社団法人SOCIAL GOOD ENTERTAINMENT

協力:東邦レオ株式会社、株式会社ラップ、宗像経済新聞

プロデュース:むなかたクラン

後援:福岡県福津市



==eco祭り内容 ==

▪️海と日本PROJECT eスポGOMI in ふくつ・秋のeco祭り(午前中)

▪️ecoワークショップ(13:00から15:00)

・宗像水光会総合病院 サイト:http://www.suikokai.or.jp

・TSUYAZAKI BASE CAMP サイト:https://store.283bc.com

・くらげれんごう サイト:https://kurage-rengo.com

・ecoトークセッション(13:30から)

・筑後川のゴミ拾い活動・川遊び団体Good News サイト:https://make-goodnews.localinfo.jp

・フリーゲームコーナー(14:15から)



特設サイトはこちら >> https://3wm9o.hp.peraichi.com



大会クレジット





【海と日本PROJECT eスポGOMI in ふくつ・秋のeco祭り】

主 催:一般社団法人ミラeファイン

:一般社団法人SOCIAL GOOD ENTERTAINMENT

共 催:日本財団 海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE

協 力:一般社団法人ソーシャルスポーツイニシアチブ

eスポGOMI開催委員会(日本スポGOMI連盟/株式会社Life Reversal Gaming./横濱OneMM)

応 援:東邦レオ株式会社、株式会社ラップ、宗像経済新聞、株式会社青い鳥



==eスポGOMI募集要項==

3名1組のチームを結成し、下記のお申込みフォームよりエントリーしてください。

※1-2名様でもお申込み可能です。3名チームでないお申込みの場合、こちらでチームを組ませていただく場合がありますので予めご了承ください。

※12才未満のメンバーが1名でも含まれる場合は、18才以上の方を1名以上メンバーに含めてください。

※参加料無料

▶ お申込みフォーム:https://onl.sc/vCz26Eb



むなかたクラン とは









むなかたクランは、ゲームやeスポーツの持つコミュニケーション効果に着目し、その楽しさを身の回りの課題解決に活かそうとするチームで、所属もエリアも職種も異なるメンバーで構成されます。eスポーツ・ゲームの関連業界や団体などとのつながりを持っている強みとそれぞれの得意範囲を活かして本イベントをプロデュースしています。「身近な社会課題の攻略にゲーム性を持ち込んで、地域の多彩なプレーヤーと連携してチームで挑み楽しく解決していくことを目指す」というミッションに基づいて、地域で活動するプレーヤーたちのアイディアとコミュニケーションで、もっと身近にもっと楽しく、地域の課題を意識するきっかけを作り出したいと考えています。



実施団体について







一般社団法人ミラeファイン(所在地:福岡県福岡市、代表理事:久保春奈、以下:MeF)は、eスポーツの特性や将来性などを理解し、それを取り巻くICT環境などを積極的に活用する機会を提案していくことで、多彩なパートナーシップを実現可能にし、様々な社会課題に対して多面的に取り組むことを目的として令和5年8月に法人設立しました。ゲームやeスポーツの特性をコミュニケーションツールとして有効に活用し、教育・環境・福祉・ウェルネスなどの分野において関連する事業者、有識者、団体などと、社会課題解決に向けた協働を促進するための事業を行い、むなかたクランの一員として継続性のある地域SDGs活動を展開していきます。



一般社団法人ミラeファイン

代表理事 久保春奈

住 所 福岡県福岡市中央区天神2−3−10 天神パインクレスト719

WEBサイト http://www.mira-e-fine.org



イベント内容について







「eco祭り」のecoは、攻略とスキルとコミュニケーションが必要とされるeスポーツの要素と、身近な人たちとの良好なコミュニケーションを目指すe-communication (いいコミュニケーション)の略であるeco「エコ」を掛け合わせて「ecology:環境にやさしい」という解釈です。身の回りの様々な環境問題には様々な攻略方法があることを知ってもらい、仲間とスキルアップしてチームワークで取り組むことのおもしろさを体験してもらいたいと考えています。



協賛について





本イベント趣旨にご賛同いただいた企業、団体のみなさまと共に作り上げるイベントを目指しています。

<協賛メニュー>



▪️協賛に関するお問い合わせ

一般社団法人 SOCIAL GOOD ENTERTAINMENT/高木(090-3817-9457)

宗像経済新聞/中村(050-3552-4484)



開催会場について





福津市まちおこしセンター 津屋崎千軒なごみ

住 所:福岡県福津市津屋崎3丁目17−3

電話番号:0940-52-2122

WEBサイト https://tsuyazaki-nagomi.com/

<アクセス>

◆お車でお越しの方

九州自動車道 古賀ICから約25分

◆公共交通機関でお越しの方

JR福間駅 みやじ口階段下の福間駅前バス停より1-1番または1-2番

津屋崎橋行き にしてつバスで「津屋崎千軒・なごみ前」バス停下車、徒歩約3分



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/04-18:46)