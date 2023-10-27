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日本発歯科医師によるアウトドア思考のオーラルケアブランド『O…

日本発歯科医師によるアウトドア思考のオーラルケアブランド『ORAL MOUNTAIN』が誕生

［株式会社ORALMOUNTAIN］

ヘッド交換式のサスティナブルな竹混合歯ブラシ「HYBRID BAMBOO」が登場

日本の歯科医師により生まれたアウトドアオーラルケアブランド「ORAL MOUNTAIN」

「Think Nature Think Future」”自然の中での歯磨き時間を豊かにする”をビジョンに掲げ、サステナブルなアウトドアオーラルケア商品の卸売及び販売を行う株式会社ORAL MOUNTAIN（本社：愛知県一宮市今伊勢町馬寄字西切戸12-1　代表　光田　斗夢）はORAL MOUNTAIN TOOTH BRUSH 国産竹使用ヘッド交換型歯ブラシ　「HYBRID BAMBOO」を全国のアウトドアショップにて発売開始したことをお知らせいたします
インスタグラムURL https://instagram.com/?igshid=MjEwN2IyYWYwYw==




ORAL MOUNTAIN

ブランドコンセプト
「Think NatureThink Future」
アウトドアでもオーラルケアにこだわりを・・・
自然の中で心が満たされる時間を過ごす私たち
未来の子供達が同じように笑顔で自然の中で過ごせるように
みなさんと一緒に守っていきたい
ORAL MOUNTAINは日本の歯科医師により生まれた、アウトドア思考のオーラルケアブランドです






＜商品概要＞

商品名：HYBRID BAMBOO 　HEAD　（竹混合PLA樹脂歯ブラシヘッド部）※1

　　　
種類：本体色　BLACK ・SLATE GRAY・OD・SAND の４色展開












植毛部毛材：花馬毛・ひまし樹脂（植物由来）・ナイロン（石油由来）の３種
　　　　合計１２種類のラインナップ








価格　：1本　1100円（税込）
販売元：株式会社　ORAL MOUNTAIN

商品名　HYBRID BAMBOO　GRIP 　『 TSUTSU 』（TOOTHタブレット収納スペース内蔵グリップ）※1
種類　　アルミ製本体色　BLACK・SILVERの２種類



世界的な画家・絵本作家である奄美大島在住のミロコマチコ氏が担当


日本の自然の中で共生する野生動物などのイラストでORAL MOUNTAINの世界観を表現



三重県産の管理された竹を混合材として使用、環境にも優しいPLA（ポリ乳酸を使用したハイブリッド竹歯ブラシ）

セパレートにする事でPLA樹脂の使用量も軽減

高生分解性材質の為、歯ブラシでは珍しく２年間の使用期限を設定

竹とのハイブリッド製品、同じ製品でも色の風合いなど表情が異なりハンドメイドのような雰囲気

毛材が花馬毛、ひまし樹脂、ナイロン　３種類　デザインの違いだけではなく、歯科医がこだわったそれぞれの硬さの違いがあり、それぞれの自分好みの磨き心地を楽しめます




価格　１本　3630円　（税込）
販売元　ORAL MOUNTAIN
※1
　歯ブラシとしてのご使用はHEADとGRIPの両方をご購入しそれぞれを締結した上で使用が必要


HYBRID BAMBOO
HEAD+TSUTSU装着イメージ

アウトドアでの使用において、雰囲気に合わせやすいカラーを採用しております
日本製高品質なアルマイト加工を施したアルミグリップ

キャップはローレット加工、１/4ネジ　防水加工も施しております

容器スペースがありTOOTHタブレットを入れることが可能となっておりますので快適な歯磨きを楽しむことができます



￼販売予定商品のご案内
ORAL MOUNTAIN TOOTH TAB 　（2023年 11月13日　発売予定）
食品扱いのタブレットなので安心
クリアアパタイト配合
10g
約50粒
販売価格　1296円（税込）





「ORAL MOUNTAIN 取り扱い店舗』
mountain mountain factory(愛知)
Camp Shop Lantern（愛知）
TENt o TEN (北海道)
moderate (三重)
風街道具店　(京都)
TECH COUNTRY (福井)
leiri hygge store (熊本)
Burn Freely（滋賀）
OUTDOOR STYLE HAKU (石川)
INITIUM イニティウム(広島)
STANDARD point(山梨)
CANFEEL (石川)
TRANK ZERO (千葉）
UNWASTED (香川)
SENDAI SUBURB SHOP (宮城)
Living Plaza Camp (大分) ※大分店限定
one4 (新潟)
LUVER(長野)
ナカトミベース(奈良)
歩歩是道具店(静岡)
インテリア＆アウトドアショップBICASA(東京)
the SOFT.　(愛知)
フラテッリイト (兵庫)

※詳しくは、販売店までお問い合わせください。
※取り扱い店舗は予告なく変更する場合がございますので予めご了承くださいませ。


企業プレスリリース詳細へ （2023/10/27-19:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

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