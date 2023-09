[株式会社スマートアックス]

~AI時代にビジネスの可能性を切り開くさらなる追い風に~



法人へのAI導入支援・開発を行う、東大発の生成AIスタートアップである株式会社スマートアックス(本社:東京都文京区 代表取締役:小野新太、泉恭太、以下:「スマートアックス」)は、Microsoft Corporation(本社:米国ワシントン州、以下「マイクロソフト社」)が提供するスタートアップ企業支援プログラム「Microsoft for Startups Founders Hub」に採択されたことをお知らせいたします。













■Microsoft for Startupsとは

マイクロソフト社が提供し、世界140カ国以上でグローバル展開されているスタートアップ支援プログラムです。



イノベーティブなソリューションを持つスタートアップ企業の成長促進を目的とし、当プログラムに採択されたスタートアップ企業は、AzureやOpenAIをはじめとするテクノロジーへのアクセスに加え、同社のパートナーネットワークを活用した、事業拡大に適した専用のリソースが提供されます。



「Microsoft for Startups Founders Hub」

概要:https://www.microsoft.com/ja-jp/biz/startups/



■株式会社スマートアックスについて

”AIでビジネスを加速する”をミッションとしてサービス展開し、Azure OpenAI Service等を活用した企業へのAI導入支援を行っております。ChatGPTが大きな話題となり生成AIへの認知は急上昇しましたが、依然として業務上でAIをどう活用すれば良いか分からない、アイディアはあるが実現方法が分からないという方が多いのが実情です。



スマートアックスは、これらの企業が抱える悩みを共に解決し、お客様の持つアイディアを最先端のAI技術を用いて形にするお手伝いをさせて頂きます。



■協業・開発依頼などのお問い合わせはこちらから

HPよりお気軽にお問い合わせください。

https://www.smartaxe.co.jp/



■会社情報

社名:株式会社スマートアックス

所在地:東京都文京区本郷5-23-8

設立:2023年03月13日

代表者:小野新太

事業内容:ソフトウェア開発、AI導入支援

HP: https://www.smartaxe.co.jp/





【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社スマートアックス 総合窓口

メールアドレス: info@smartaxe.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/01-20:40)