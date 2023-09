[株式会社アマノ]

化粧品・医薬品専門店「amano」を運営する株式会社アマノ(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:天野 信二)は、化粧品のオンラインコミュニティ「COSME CREW by amano」を2023年9月1日(金) にオープンします。









名古屋発コスメコミュニティ 「COSME CREW by amano」

「COSME CREW by amano」は、「化粧品が好きな方同士」「化粧品が好きな方と当社スタッフ」が繋がり、相互にコミュニケーションができるオンラインコミュニティです。化粧品好きが集まり、お気に入りアイテムや流行のメイクなどの情報をシェアすることで、「化粧品の楽しさ」や「最先端トレンド」を感じていただけます。コミュニティ参加者限定イベントも定期的に開催し、付加価値の高い特別な体験を提供します。お客様の「やってみたいこと」を叶える場にすることを目指し、お客さまにとって価値のあるコミュニティづくりを心がけていきたいと考えています。



「COSME CREW by amano」 でできること

1) トーク

コスメが好きな方が集まり、テキストや画像で自由に情報をシェアできます。「お気に入りコスメ」 「気になるコスメ」「購入報告」などのテーマを設けており、初めての方でも気軽に投稿できます。「amano」で取り扱っていないアイテムの紹介も可能です。当社の美容スタッフもお客さまと同じ目線で情報をシェアする他、店舗の裏側や商品入荷情報など、お客さまが「おもしろい」「役に立つ」と感じていただけるような情報を発信します。



2) イベント

コミュニティ参加者限定のイベントを開催します。Zoomなどを用いたオンラインイベントの他、オフラインでのイベントも定期的に開催します。発売したばかりのアイテム体験会や、当社スタッフとの交流会などを実施予定です。



3) 店舗連動企画

当社が運営している化粧品・医薬品専門店「amano」をもっと楽しんでいただけるような企画を実施予定です。コミュニティ内でアンケートを実施し、コミュニティの意見が反映された売場を構築するなど、より一層お客さまに「amano」を楽しんでいただける企画をご用意いたします。



■COSME CREW by amano

https://amano.commmune.com/

利用料金:無料



取り組みの背景

化粧品のカウンセリング販売では多くのお客さまに寄り添い、サービスの質の向上を常に意識してきましたが、近年はコロナ禍の影響によりお客さまとコミュニケーションをとる機会が少なくなりました。

そこで、「お客さまと当社スタッフ間」はもちろんのこと、「お客さま同士」でも気軽に交流できる場を設けたいと思い、「COSME CREW by amano」の立ち上げに至りました。



「amano」とは

名古屋都心(名古屋駅・栄)に店舗を持つ化粧品・医薬品の専門店です。「キレイと元気のナビゲーター」として、通常ドラッグストアで扱うことが少ないカウンセリング化粧品を取り揃えております。お客さま一人ひとりの疑問やお悩みに応える「デュアルナビ ( = 美と健康のトータルアドバイス)」を実践しています。



株式会社アマノについて

株式会社アマノは、地域の人々のたのしく生きる力になることを使命として掲げ、お困りごとに迅速に対応し、キレイと元気、そしてちょっとうれしいを叶えるサービス業です。

時代を越えて、ひとりのお客さま、ひとりの患者さまに寄り添い、地域社会に貢献していきます。





【社名】株式会社アマノ

【代表者】代表取締役 天野 信二

【設立】2011年9月1日

【本社】愛知県名古屋市東区葵一丁目3番15号

【URL】https://www.amano-ltd.co.jp/

【事業内容】化粧品・医薬品専門店「amano」、調剤薬局「調剤薬局amano」、思い出づくりをサポートする写真専門店「カメラのアマノ」の運営



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/02-11:46)