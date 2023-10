[CRUDE株式会社]

CRUDE株式会社(東京都世田谷区、代表:中山航平/BBOY:CRUDE)は、2023年10月7日(土)下北沢にBEER & HOT DOG SHOP「SUNNY HOP」(サニーホップ)をオープンします。

また同時に、オープンに際して新たに醸造したクラフトビール「IT'S JUST BEGUN」を発表し、「SUNNY HOP」にてお届けします。



「SUNNY HOP」公式Instagram:https://www.instagram.com/sunnyhop_shimokita/





BEER & HOT DOG SHOP「SUNNY HOP」





下北沢駅から徒歩9分、茶沢通り沿いに位置する、太陽の日が気持ちよく差し込む 「SUNNY HOP」は、クラフトビールとホットドッグをメインにお届けするBEER & HOT DOG SHOPです。

オープンに向けて開催したクラウドファンディングでは、ダンサーはもちろん、下北沢にお住まいの方やクラフトビールに興味を持ってくださった方など、計303人の方に支援をいただき、支援金額246万円を達成しました。





<内装・空間>

内装は、カリフォルニアでFacebookやPinterestなどのオフィスの内装などをデザインした福垣慶吾氏により手掛けられ、余白のある床に大きな窓から日が差し込むと、思わず踊りたくなるような心地よい空間です。



アイコンとなるのは、「SUNNY HOP」自慢のホットドッグソファー。



店内には、スタッフや常連さんが持ち寄ったレコードを集めたDJブースもあり、週末には美味しいお酒といい音楽で、ゆるっとパーティが始まることも。







<ホットドッグ>

SUNNY HOPのベーシックなホットドッグとなる「クラシック」は、単にソーセージをパンで挟んだものではなく、「ホットドッグ」としての完成度にこだわり、ソーセージはもちろん、パンやソースまで一つひとつ抜かりなくこだわった一品です。



ソーセージは、食のクリエイティブディレクター、TETOTETOの井上豪希氏によるレシピ監修のもと、牛豚の合い挽き肉を使用し、その贅沢な旨味を引き立てるべくスパイスを調合しています。一晩じっくり寝かせたタネを、手作業で腸詰めを行い、肉肉しい食べ応えと溢れるジューシーな肉汁が特徴的なそれだけで食べても十分ウマいソーセージに仕上がっています。



バンズは、高円寺のしげくにや55ベーカリーでオリジナルのバンズのレシピを作成して頂きました。頬張った時のソーセージの食感を殺さないカリッとした歯触りでありながら、ピクルスとソース、そしてソーセージをしっかりと受け止め、一つの「ホットドッグ」としてまとめる包容力のある柔らかさを極限まで追求したフランスパンです。



そして、ソーセージと一緒に挟む玉ねぎのピクルスと仕上げとなるケチャップとマスタードにも隠れたこだわりが。白味噌や白だし、醤油、柚子胡椒など、日本人に馴染みのある調味料を隠し味に使用しており、思い切ったソーセージの肉肉しさと駆け巡るスパイシーさをぎゅっと束ねるベースとしての役割をになっています。





<クラフトビール:「IT'S JUST BEGUN」>

代表中山航平が手掛けてきたクラフトビールブランド「CRUDE BEER」より、新たなクラフトビール「IT'S JUST BEGUN」が登場します。



「CRUDE BEER」は、これまでブレイクダンスを通じてスタイルを表現してきた中山航平が、スタイルを表現する1つのツールとして2021年夏より始めたクラフトビールブランドです。第1弾では、中山航平が人々がありのままでいられる状態を「PARTY」と定義し、その乾杯がPARTYが始まるきっかけとなるビールを描いた「PARTY IPA」を販売しました。



今回SUNNY HOPのオープンと同時にデビューする新たなクラフトビール「IT'S JUST BEGUN」は、ブレイクビーツとしても有名なThe Jimmy Caster Bunchの楽曲よりその名を名付けたクラフトビールで、新たに始まる「SUNNY HOP」への祝福とこのクラフトビールのグラスを持つ人とシェアしたいHIP HOPな時間に、楽曲「IT'S JUST BEGUN」を重ねています。



醸造は、KUNITACHI BREWERYのタンクをお借りし、CRAFTROCK BREWINGの長谷川氏にレシピを組んでいただき、フレッシュな一杯に仕上がりました。



なお「SUNNY HOP」では、5口のビールタップを設置しており「IT'S JUST BEGUN」を生ビールでお届けするとともに、まずは「IT'S JUST BEGUN」の醸造でお世話になっているCRAFTROCK BREWING、KUNITACHI BREWERYのクラフトビールもご用意しています。



今後は、世界中のブルワリーの方々からビールへの思いを伺いながら、さまざまなクラフトビールを仕入れたいと考えています。



CRUDE BEER note:https://note.com/kohey_crude/n/n9ff5f4bc472a

CRUDE BEER Instagram:https://www.instagram.com/crudebeer/





<SUNNY HOP メンバー>

「SUNNY HOP」をお届けするのは、ブレイクダンスやヒップホップなどのストリートダンサーです。週末はパーティに出かけ、平日は会社員をしたり、ダンスレッスンの先生をしたり、各々の生活をしながら「SUNNY HOP」を営んでいます。





<店舗情報>

SUNNY HOP -BEER & HOT DOG SHOP-

住所:東京都世田谷区北沢4丁目5−3

Googleマップ:https://maps.app.goo.gl/8UyGAiSDD7u2PEPA9

最寄駅:小田急線下北沢駅徒歩9分、東北沢駅徒歩4分

営業時間:11:30-23:00

定休日:月曜日(予定)

Instagram:https://www.instagram.com/sunnyhop_shimokita/





CRUDE株式会社代表中山航平/ BBOY CRUDE について







2015年からブレイクダンスを始め、日本各地、そして、韓国、シンガポールなど、国内外問わず、数々のバトルイベントに参加。2016年にはBBOY CREW 「DROPZ」を結成し、毎年日本全国からダンサーが集結するアニバーサリーイベントを開催、またバトルイベントのMCを務めるなど、ストリートダンスシーンを支えている。

2022年、CRUDE株式会社を立ち上げ、BEER & HOT DOG SHOP「SUNNY HOP」やクラフトビールブランド「CRUDE BEER」を手がけるなど、BBOYとして活動する傍ら、自身のスタイルを経営にも展開している。



中山航平/ BBOY CRUDE Instagram:https://www.instagram.com/koheeeeeeey_mjr/





CRUDE株式会社





会社名:CRUDE株式会社

代表:中山航平

お問い合わせ先:info@crude-inc.jp

SUNNY HOP住所:世田谷区北沢4-5-3 北沢ビル1F





