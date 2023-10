[株式会社ブロンコス20]

10/7(土)・10/8(日)vs岡山戦presented by 積田電業社



2023-24SEASONさいたまブロンコス開幕節は両日とも満員御礼!計3,000名を超えるブロンコスファミリーの前で連勝スタート!





日頃よりさいたまブロンコスを応援いただきありがとうございます。

10/7(土)・10/8(日)よりさいたまブロンコスの2023-24SEASONが開幕しました。第1節は両日ともにトライフープ岡山に逆転勝利、特にGAME2は最大22点差をリードされるも3度の延長戦を経て勝利しました。









【試合総評】



両日ともに前半はAWAYチーム、トライフープ岡山にリードを許す展開となりましたが今シーズン新加入の #22 ジェミソン・オバートン選手(10/7:19得点・10/8:25得点)を筆頭に粘り強く戦い見事2連勝を飾りました。キャプテン#14佐藤文哉選手(10/7:18得点・10/8:9得点)、#6ライアン・ワトキンス選手(10/7:16得点20リバウンド・10/8:20得点14リバウンド)※両日ともリバウンド・得点によるダブルダブルを記録、2試合目#2クリークモア・ウィル選手の起死回生フリースローでの延長突入など複数選手の活躍も見られ、今シーズンのブロンコスの活躍に期待が持てる開幕戦となりました。



【両日ともに立ち見が出る満員御礼を記録!】



来場者数は両日計3,000名を超える皆さまにご来場いただき、満員御礼となりました。

1人でも多くの方にご来場いただき、熱気溢れる会場をブロンコスファミリーの皆さまとともに創りあげられるようクラブ一丸となって取り組んでまいります。







10/21(土).22(日) さいたまブロンコスvs福井ブローウィンズ presented by 毎日興業(株) 会場:毎日興業アリーナ久喜







■試合概要、チケットはコチラ

https://broncos20.jp/news/ticket/1195/

11/3(金).4(土) さいたまブロンコスvs金沢武士団 presented by (株)スポーツストーリーズ 会場:浦和駒場体育館







■チケットはコチラ

https://broncos20.jp/ticket/

小中学生は無料で観戦ができる!「ブロンコス感動プロジェクト」実施中!







さいたまブロンコスは、連携協定を締結する自治体在住・在学の小・中学生を対象となるホームゲームに無料招待いたします。プロバスケットボール選手による熱気あふれる試合を会場でご覧いただき、その感動体験を通じこれからの未来を強く生き抜く“きっかけ”となって欲しいと願い発足した『ブロンコス感動プロジェクト』を実施します。



■チケット・感動プロジェクトの詳しい概要はこちらからご確認ください

https://broncos20.jp/ticket/



<さいたまブロンコス 各SNS>

X(旧Twitter):https://twitter.com/saitamabroncos

Instagram:https://www.instagram.com/thesaitamabroncos/

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCJ3VUHrni8Q2aWBb8Ot3K7A

LINE:https://lin.ee/lQ5zAT9



今シーズンの試合日程









企業プレスリリース詳細へ (2023/10/13-18:16)