[一般社団法人Media is Hope]

再エネ普及に尽力する事業者や専門家、企業、行政関係者をはじめ、それらを支援するメディア関係者、市民/若者など様々なメンバーが渋谷に結集!!



気候変動が激しさを増す中、日本で再生可能エネルギーへの関心が急速に高まり始めています。気候変動解決に向け、再生可能エネルギーの普及に尽力する様々なメンバーが渋谷に結集し、再生エネルギーを学べ、身近に楽しめるイベントを開催します。また本イベント開催を記念し、9月24日を「みんなでつくろう再エネの日」として日本記念日協会にて認定、登録しました。







気候変動対策に取り組むメディア関係者、環境省や民間企業などから様々なオピニオンリーダーが登壇し、今後の展開や連携に向けたトークセッションを行います。再エネで持続可能な社会の実現に挑む人たちにスポットを当てたテレビ朝日特番 SDGsスペシャル「再エネ革命! ニッポンの挑戦」のパブリックビューイングも開催。ブース展示では、企業や若者団体の新たな取り組みが紹介されるほか、Jリーグで導入する太陽光パネルの実物やペロブスカイト太陽光電池の鉄道模型など最新技術も見ることができます。飲食エリアでは、環境負荷軽減にこだわったフードやドリンクもあるので、家族や友人と学びながら楽しめる内容となっています。

<<<気候変動問題の解決に向けた共創イベントをぜひ体感してください>>>



■ 日時:2023年9月24日(日)11:00~18:00

■ 場所:渋谷区立北谷公園(東京都渋谷区神南1丁目7-3)

渋谷駅から徒歩7分 ・原宿駅から徒歩11分

■ 参加方法:どなたでもご参加いただけます(申込不要・入場無料)



■ 主催:一般社団法人Media is Hope

■ 後援:東京都環境局、渋谷区、一般社団法人エシカル協会、環境エネルギー政策研究所、JCI(気候変動イニシアティブ)、JCLP(日本気候リーダーズ・パートナーシップ)、JPEA(太陽光発電協会)、Jリーグ(公益社団法人日本プロサッカーリーグ)、公益財団法人自然エネルギー財団、全国ご当地エネルギー協会、DO!NUTS TOKYO(東京都環境局選定事業)、パタゴニア日本支社、パワーシフト、株式会社メンバーズ(五十音順)



■ 目的:気候変動問題の認知拡大から、解決に向けての前向きな気運や動機をつくること、実際にアクションを起こすことまで、一気通貫で行うことができるイベントです。日本の気候変動に対する関心を底上げし、再エネという解決策がいかに希望であるかを参加者に体感してもらい、前向きな情報発信で行動変容を促す。気候変動に尽力する様々なステークホルダーが集結し、共創の起点となる第一弾イベントとして開催します。





■ イベント内容 ※追加ゲストや詳細タイムラインは決定後、主催団体WEB/Instagramにて順次お知らせ

1.再エネいろいろ教えてトークショー(基礎編)





専門家から基礎的な情報、東京都環境局から補助金の最新情報、RE100宣言企業や自然エネルギー電力会社から取り組みや現状を話してもらい、再エネを取り巻く環境の“今”を体感いただける内容。

2.再エネいろいろ教えてトークショー(未来提言編)





環境省による官民連携施策や、日本最大規模の連携であるJCIの活動など、登壇者がお互いに今後なにをやっていくかを宣言しつつ、それぞれの役割や協力できることを提言し合う。再エネ事業者や若者、メディア関係者からも各ステークホルダーへ期待を話してもらい、相互連携のアイデアやヒントを探る。



1.2.ゲスト:環境省地球環境局 川又孝太郎氏、JCI共同代表 セルジオ加藤氏、JCLP広報PJ 我有才怜氏、自然エネルギー財団 大野輝之氏、市民エネルギーちば 東光弘氏、桐蔭横浜大学 宮坂力氏など MC:ノイハウス 萌菜氏



3.気候変動に取り組むメディア紹介(情報発信や自社の取り組み紹介、当日放送されるTV番組視聴)





・女性雑誌としてSDGs号を発行し、先進的に挑戦してきた想い(講談社FRaU 関龍彦氏)

・会社を挙げて脱炭素に取り組むメディアの挑戦(ハースト婦人画報社 大竹紘子氏)





・テレビ朝日系列特番「再エネ革命! ニッポンの挑戦」パブリックビューイング 当日13:55に地上波で全国放送する再エネ特番を大型LEDモニターでイベント参加者みなさんと視聴。山口アナから特番取材を通しての感想、番組実現への想いや展望などを語っていただきます。(テレ朝アナウンサー山口豊氏)







4.全国の再エネアクターとオンライン中継





・再エネ100パーセントで実施する岐阜県中津川のソーラー武道館 現地の様子をお伝えします。

・福島二本松営農ソーラーにオンライン中継してソーラーシェアリング事例を報告いただきます。

・Jリーグ執行役員 辻井隆行氏(サステナビリティ担当)に地域での取り組みや展望を伺います。



5.Media is Hopeからのコンテンツ





・若者/市民でのディスカッション(FFFオーガナイザー 黒部睦氏/DO!NUTS TOKYO 阪田留菜氏)

日頃の活動紹介、番組やイベントを通しての感想、メディア連携への期待をお話しいただきます。

・Media is Hope AWARD 2023年上半期の発表・表彰(個人賞と媒体賞をそれぞれ発表)



・【オリジナル動画 初公開】Media is Hope presents「Who is Hope ? ~未来・希望への架け橋~」

気候変動解決に向けた連携や希望を可視化するために、オリジナル動画を製作中。メディア関係者と

企業/事業者/専門家の対談で、本編は20-30分程度を予定。イベント当日はハイライト版を上映します。







■ ブース出展

東京都環境局:太陽光パネルや蓄電池の補助金や東京都の取り組み紹介



気候変動イニシアチブ:企業/自治体/団体/ NGO連携の取り組み紹介、参加型パネルの設置



Jリーグ:ソーラーシェアリング展示・[先着]ソイアイス無料配布50食/ミニソーラーカー製作体験20名



パタゴニア 日本支社:環境配慮型ビジネス先進企業の取り組み紹介・動画パネル



桐蔭横浜大学 宮坂研究室:ペロブスカイト太陽電池の鉄道模型デモンストレーション



DO!NUTS TOKYO:東急電鉄への再エネ応援クラファンなど若者アンバサダーの活動紹介



ワタシのミライ:再エネ100%で豊かな社会を創る、若者/市民による新しい連携ムーブメントを紹介



山と渓谷社:気候変動関連・再生エネルギー関連の書物販売



パワーシフト:再エネ切り替えブース・自然エネルギー事業者の紹介





※再エネ切り替えブースでは、ご自宅の電気支払い料金用紙を持参すればその場で再エネに変更が可能です。用紙がなくても事業者の紹介や切り替えの相談が可能です。



■ 飲食出展

MANGOSTEEN(フード、クラフトビール)



AMA(フード)









■ 今後の展開

Media is Hopeは気候変動が危機として毎日報道される状態を目指し活動しており、社会情勢に合わせて気候変動関連の報道の盛り上がりができるよう継続的なキャンペーンを実施しています。問題の本質と具体的な解決策を一緒に提示し、行動変容の機会をつくる今回のようなイベントも毎年開催していく。本イベントをきっかけに各界イニシアチブの皆さんと協力/連携した体制を整え、気候変動を解決するための継続的な仕組みを構築して参ります。

共創の輪が社会全体に広がるまでのステップ

▶︎ 本イベントを機会に各界を牽引するステークホルダーが集結し、ポジティブな輪が広がる

▶︎▶︎ 気候変動の報道や番組、記事をつくるメディア関係者を継続的に支援する仕組みを構築

▶︎▶︎▶︎ 本質的な報道や記事、気候変動報道の日常化(気候変動に関する発信の質と量が向上)

▶︎▶︎▶︎▶︎ 共感した賛同者が増えて気候危機解決に向けた共創の輪が社会全体に広がる







告知用チラシ(PDF)

https://drive.google.com/file/d/1qJDjpTAYmFKXBAA6H40_kis9zpXzIlyK/





<主催団体:一般社団法人Media is Hopeとは>

気候変動を解決する社会構築を実現するために、気候変動の正しい知識を日本の共通認識にし行動変容を促す必要があると考え、気候変動報道強化に向けた様々なサポートを行う団体(非営利型一般社団法人)。「メディアをつくる側もえらぶ側もお互いに責任を持ち、公平で公正かつ自由なメディアと持続可能な社会の構築」をビジョンに掲げ、気候変動の本質的な解決に向かうため、メディアや市民、企業やあらゆるステークホルダーが共創関係を築く架け橋となる。



HP:http://media-is-hope.org

Instagram:https://www.instagram.com/mediaishope



問い合わせ先:contact@media-is-hope.org

一般社団法人Media is Hope 共同代表 西田吉蔵/名取由佳 宛



<イベント協力>

イベントディレクター:田中康太朗

イベント制作:アースガーデン(https://www.earth-garden.jp)



