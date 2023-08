[Paradise Disco実行委員会]

海を眺めながらダンスミュージックを楽しむことができるDJフェス「Paradise Disco 2023」が“泊まれる公園”をコンセプトとするラグジュアリーなアウトドア施設「INN THE PARK Fukuoka」にて開催。







2022年よりスタートした野外DJフェス「Paradise Disco」は今年で2回目の開催。

音楽のみならず、1日限りの飲食店やアウトドアコンテンツが充実した会場で博多湾や福岡市内を眺めながら日中~サンセットまでの時間を存分にお楽しみください。



「Paradise Disco」は、これまでの商業イベントとは違い、地方創生を目的としイベントを通じて福岡市東区エリアに力を入れ、地域の活性化に寄与したいと昨年志賀島で開催。今年は志賀島に続く海の中道・西戸崎にある“泊まれる公園” 「INN THE PARK Fukuoka」に会場を変え、東区から福岡の音楽イベントを盛り上げます。



出演アーティストは、DJの「 TAKKYU ISHINO」「 DJ EMMA」「 DJ KAWASAKI」「 YonYon」をはじめ、 「bird」のアコースティックライブも予定。また、フードブースでは福岡市内の飲食店を中心に14店舗が野外フェスを盛り上げるフード&ドリンクを用意しています。





写真:トレソル「ガパオライス」



イベント名:Paradise Disco 2023

日時:2023/9/10(日) 開演日時 11:30 終演日時 20:30

会場:泊まれる公園 INN THE PARK Fukuoka (福岡県福岡市東区大字西戸崎18-26)

内容:福岡市東区発の野外DJフェス







料金:

前売り ¥6,600

当日 ¥7,700

中高生 ¥3,300一律(要学生証)

※いずれも公園入場料込み

小学生以下無料(保護者同伴に限る)

購入はこちら

https://t.livepocket.jp/e/paradisedisco2023



★INN THE PARK Fukuokaが提供する宿泊付チケットプラン

プラン名︓【Paradise Disco 2023】フェスを遊び尽くす特別プラン

予約はこちらから

https://bw.tripla.ai/booking/result?code=8d52f983-183f-4739-90cf-6df4db33a134&checkin=2023%2F09%2F10&checkout=2023%2F09%2F11&type=plan&is_day_use=false&order=recommended&is_including_occupied=false&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1

・チェックイン後はフェス中もお部屋を行き来できます

・フェス終了後のチェックインも可能(最大21時まで)



問い合わせ先:Paradise Disco実行委員会

TEL:080-6341-5760(三船)



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/28-18:16)