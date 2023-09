[キュビスム展 広報事務局]

お得な前売券を10月2日(月)まで限定販売!



世界屈指の近現代美術コレクションを誇るパリのポンピドゥーセンターの所蔵品から、キュビスムの歴史を語る上で欠かすことのできない貴重な作品が来日する「パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展-美の革命 ピカソ、ブラックからドローネー、シャガールへ」を国立西洋美術館にて、2023年10月3日(火)から2024年1月28日(日)まで開催します。







音声ガイドは声優の三木眞一郎さん、伊駒ゆりえさんに決定!





本展の音声ガイドに、声優の三木眞一郎さん、伊駒ゆりえさんが決定しました。

美術愛たっぷりのベテラン・三木さんとフレッシュな伊駒さんのお二人が、やさしく丁寧にキュビスムの世界をナビゲート。

まるで会場を一緒に回っているように、作品のみどころや楽しみ方をご案内します。





三木眞一郎(みき・しんいちろう)さんプロフィール

声優。東京都出身。主な出演作「ポケットモンスターシリーズ」(コジロウ役)、「鬼滅の刃」(竈門炭十郎役)、「王様戦隊キングオージャー」(ナレーション、カメジム役)、「BLEACH 千年血戦篇」(浦原喜助役)、「エレメンタリー ホームズ&ワトソン inNY」(シャーロック・ホームズ役)など多数。番組ナレーションなどでも活躍。



三木眞一郎さんコメント

コロナ以前、毎年海外に赴き、その国の美術館や世界遺産を訪れるコトで、心身をリフレッシュしておりました。ですので、音声ガイドのお話しをいただき、大変嬉しかったです。ポンピドゥーセンターには、20年ほど前に訪れておりましたので、尚更です。絵画や作品を目にした時に心が動く瞬間というのは、とても貴重な体験だと思いますので、その瞬間のお邪魔にならないように、背景や作者の想いをお伝えしつつ、お供させて頂ければと思います。







伊駒ゆりえ(いごま・ゆりえ)さんプロフィール

声優。東京都出身。主な出演作「推しの子」(ルビー役)、「異世界はスマートフォンとともに。2」(スラス役)、ゲーム「モンスターストライク」(ロシラタ役)、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」(ルビー役)など。インターネットラジオ「A&G NEXT STEP HOOOOPE!」では水曜日パーソナリティーを担当。



伊駒ゆりえさんコメント

この度キュビスム展の音声ガイドを担当させていただくことになり、とても光栄に思います。当時の常識を打ち破り、美術の歴史に新たな可能性をもたらしたキュビスム。魅力がより伝わるよう、精一杯心を込めて務めさせていただきます。約140点もの貴重な作品が展示される今回の展覧会。なんと50点以上が日本初出品です!是非この素敵な機会に、目で、耳で、そして全身でキュビスムの世界を感じて、お楽しみください!





ボーナストラックは山田五郎さん!美術ファン必聴のキュビスム・トーク





山田五郎さんのキュビスム愛がつまったボーナストラック。『そもそもキュビスムとは何?』などなど。

展示作品をより一層楽しめる山田五郎流補足解説。聴けば語りたくなること間違いなし。美術ファン必聴です。





山田五郎(やまだ・ごろう)さんプロフィール

編集者・評論家。1958年、東京都生まれ。上智大学文学部在学中にオーストリア・ザルツブルク大学に1年間遊学し西洋美術史を学ぶ。卒業後、(株)講談社に入社。『Hot-Dog PRESS』編集長、総合編纂局担当部長等を経てフリーに。現在は時計、西洋美術、街づくりなど、幅広い分野で講演、執筆活動を続けている。

著書に『知識ゼロからの西洋絵画史入門』(幻冬舎)、『ヘンタイ美術館』(ダイヤモンド社)、『へんな西洋絵画』(講談社)、『世界一やばい西洋絵画の見方入門』(宝島社)など。TV『出没!アド街ック天国』(テレビ東京)、ラジオ『山田五郎と中川翔子のリミックスZ』(JFN)他レギュラー出演中。





音声ガイド制作:(株)アートアンドパート 貸出料金:650円(税込) ※ひとり一台につき



お得な前売券 & 各種スペシャルチケットは、10月2日(月)まで限定販売中!







※本展は予約不要です



スペシャルチケット1.

音声ガイド付きチケット 2,600円(税込)

当日券(一般)と音声ガイド(税込 650 円)を別々に購入するより 250円 もお得!



スペシャルチケット2.

図録付きチケット 5,200円(税込)

当日券(一般)と展覧会図録(税込 3,500 円)を別々に購入するより 500円 もお得!



各種チケットの詳細は、展覧会公式サイト チケットページ(https://cubisme.exhn.jp/ticket/)をご確認ください。

※スペシャルチケットは予定枚数に達し次第、販売終了いたします。



開催概要

展覧会名:

パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展―美の革命

ピカソ、ブラックからドローネー、シャガールへ

The Cubist Revolution

An Exhibition from the Collection of the Centre Pompidou, Paris



会期:2023年10月3日(火)~2024年1月28日(日)

開館時間:9:30~17:30(毎週金・土は20:00まで)※入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜日(ただし、10月9日(月・祝)、1月8日(月・祝)は開館)、10月10日(火)、12月28日(木)~2024年1月1日(月・祝)、1月9日(火)

会場:国立西洋美術館 〒110-0007 東京都台東区上野公園7-7



主催:国立西洋美術館、ポンピドゥーセンター、日本経済新聞社、テレビ東京、BSテレビ東京、TBS、BS-TBS



お問合せ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

展覧会公式サイト:https://cubisme.exhn.jp

展覧会公式X(旧twitter):@cubisme2023_24



巡回:京都市京セラ美術館 2024年3月20日(水・祝)~7月7日(日)



















企業プレスリリース詳細へ (2023/09/04-00:40)