多数のダンスイベントを運営する株式会社アドヒップ(本社:大阪府大阪市、代表:田中大爾)は、世界最大級※のストリートダンスコンテスト『JAPAN DANCE DELIGHT VOL.29 FINAL』を2023年8月26日(土)パシフィコ横浜国立大ホールにて開催し、世界中からファイナリスト46組のチームが出場する中、HIP HOPダンスチームの「咫和巵×無名(タワシ プラス ムメイ)」が優勝いたしましたことをお知らせします。

イベントレポート https://www.dancedelight.net/report/355/

(※自社調べ)







JAPAN DANCE DELIGHTとは





『JAPAN DANCE DELIGHT』とは、1994年に大阪で始まった世界最大級のストリートダンスコンテストです。2006年にはパリ大会を皮切りに世界各国で予選大会を開催し、ニューヨーク、ドイツ、中国、台湾、韓国、シンガポールなど世界的な広がりを見せ、ストリートダンスのチームコンテストとして世界一の歴史と実績を持つ大会です。

参加チームはプロ・アマ問わず全国から集まり、既にバックダンサーや振り付け師として経験のある方も多く、多彩なジャンルで繰り広げられるハイレベルなショーケースの連続が見どころです。



VOL.29の優勝チームは「咫和巵×無名」に決定!





今年開催された『JAPAN DANCE DELIGHT VOL.29 FINAL』には、国内外総勢332組の中から予選を勝ち抜いた46組のファイナリストが集結。見事、優勝チームとして輝いたのは京都府のメンバーからなる「咫和巵×無名」です。

「咫和巵×無名」は、規格外のパワーとバイブスが持ち味の10代~20代の4名からなる若手HIP HOPダンスチームです。強豪チームが軒を連ねる中、メンバーそれぞれの個性が光る圧巻のパフォーマンスで見事優勝。実にHIP HOPチームとしては12年ぶりの優勝を飾りました。

審査発表の際にはチームリーダーであるYU-SEI氏は嬉しさのあまり言葉に詰まりながらも「結果発表までの間に荒かったかなとか完璧にできなかった点もあり不安になってしました。やり切れたという気持ちで一杯」と緊張と嬉しさを述べました。

2位には東京都・大阪府の2人組のメンバーからなるPOPPINGダンスチーム「BOO+SHOW-GO(ブー プラス ショウゴ)」、そして3位には今までのJAPAN DANCE DELIGHT FINALで3度の優勝を果たしている福岡県の11名のメンバーからなるBREAKINGダンスチーム「九州男児新鮮組(キュウシュウダンジシンセングミ)」が、それぞれメダルの進呈と次回のJDDのシード権などとともに表彰されました。

4年ぶりに声出しの応援が解禁になった今年、会場は終始ダンスファンたちによるうちわやペンライト、ネオンライトの熱い応援と声援が飛び交い、大盛況のまま今年の『JAPAN DANCE DELIGHT VOL.29 FINAL』を終えました。





スポーツの世界的大会でダンススポーツのブレイキンが新たに加わりダンスにますます注目が集まる中、JAPAN DANCE DELIGHTは世界のストリートダンスシーンの発展を願い、今後も活動してまいります。



入賞チーム紹介





優勝

「咫和巵×無名」

京都を代表する若手HIP HOPチーム。10代から20代後半の4名のチームからなり、今回のJAPAN DANCE DELIGHTのために元々は別チームだった「咫和巵」と「無名」のチームが合体。

規格外のパワーとバイブスで体現される無骨なHIP HOP、荒々しさに織り交ぜるタイトな合わせが持ち味。









2位

「BOO+SHOW-GO」

JAPAN DANCE DELIGHT FINALにそれぞれ別チームで出場歴のある東京のBOOと大阪のSHOW-GOの2人によるPOPPINGチーム。圧倒的な技術力、たぐい稀なるセンスと個性が強み。









3位

「九州男児新鮮組」

JAPAN DANCE DELIGHT FINALで3度の優勝歴を誇り、10代~30代のメンバーからなる福岡県代表のBREAKINGチーム。20名以上のチームメンバーから今回は11名が出場。高難度な技のオンパレード、彼らにしか出来ない立体的なブレイキングが特徴。







特別賞

「stand back PARTY」(ジャンル:HOUSE)

「DRAMATICA+AMIGO」(ジャンル:LOCKING)

「Sons of Miles」(ジャンル:Jazzy Bboy)















JAPAN DANCE DELIGHT VOL.29概要







《予選》

予選期間: 2023年5月28日(日)~7月30日(日) 全国各地にて開催

予選参加チーム:279組(日本)、53組(海外) 計332組



《ファイナル》

開催日: 2023年8月26日(土)

参加チーム数: 46組

場所: パシフィコ横浜国立大ホール

JUDGE(審査員)※順不同:

CHRISSY CHOU (Lit N Posh /Marvelous 4)、ACKY (3D CREW / O.G.S / FAB5BOOGz)、YUKARI (Bitter box sisters)、JOSE (MAD ON J MASTERS)、KAZUKIYO (BOUNSTEP)、YASS (GRAYSOURCE/Ready To Rock)、Naoki Nishikawa (ricordo)

イベントレポートURL: https://www.dancedelight.net/report/355/

過去入賞チーム一覧: https://www.dancedelight.net/information/51/





運営社概要







主催: 株式会社アドヒップ

運営ダンスメディア『DANCE DELIGHT』

公式サイト: https://www.dancedelight.net/

YouTube: https://www.youtube.com/user/DANCEDELIGHTtv

SNS:

Instagram https://www.instagram.com/dancedelight_official/

X(旧Twitter)https://twitter.com/DANCEDELIGHT_JP

Facebook https://www.facebook.com/DANCEDELIGHTJP



