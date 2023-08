[変容学習研究所合同会社]

1. 英語ができないビジネスパースン向けに無料AIツールを活用 2. 日本語から英語への翻訳や校正、通訳のコツを実践的に学ぶ 3. インド市場進出にも対応可能なサービス提供



2023年に設立された変容学習研究所合同会社(所在地:東京都港区 代表社員:大木実)は、英語ができないビジネスパースン向けに、AIを用いた英語メールライティング・会議参加のワークショップの提供を開始することを発表しました。現在無料で利用できるAIツールを活用して、英語メールライティングや英語会議参加は、もはやビジネスの障壁ではないことを実感していただき、必要に応じて現場に介入し、キープレーヤーに対して自立までコーチングを与えます。





展開





このワークショップでは、英語ができない方、英語から離れてしまった方、英語に時間とお金をかけてきたが成果が出ない方(TOEIC500点程度以上)を対象に、以下の内容を参加者各自で実感していただきます。



a: 通常業務で必要な英語メール作成や翻訳はAIに任せれば十分なことを体感します。



b: 参加者自身がAIツールを使って日本語から英語への翻訳や校正を行い、それを日本語に逆翻訳し、その精度や 効率を確かめます。この過程で英語メールの基本構造を理解し、AIに正確に翻訳され易い日本語作成のコツをつかみます。



c: AIが正確に英語に通訳しやすい日本語発言のコツをマスターし、英語しか話せないネイティブ講師と日本語だけで模擬オンライン会議に参加します。



ファシリテーターは代表の大木実が担当します。大木は過去25年にわたり大手日本企業・外資系企業のグローバル化に伴う人財育成支援に携わってきました。インド有数の工科系大学であるThapar Institute of Engineering and Technology (TIET) の名誉実務教授でもあります。



発展





このワークショップ単体でも参加者には大きな飛躍となりますが、ご希望のお客様には秘密保持契約のもと、現場での英語メールや会議に無料AIツールを導入し、英語即応体制を組織的に整える支援をいたします。具体的にはキープレーヤーの実際のメールのやり取りやオンライン会議に介入させていただき、自立までのコーチングをいたします。



このワークショップは、変容学習研究所合同会社が提供するサービスの一部です。変容学習研究所合同会社ではこのワークショップを通して、より多くのお客様が、英語はすでにビジネスの大きな障壁では無くなっていることを実感していただき、海外市場に打って出る戦略を検討するきっかけとなることを期待しております。特にお客様のインド市場への進出では、ビジネススクールも有するTIETとの連携のもと支援いたします。







概要





-日時:オンディマンド 3時間



-場所:対面(お客様施設または商用会議室)とオンライン(Zoom)のブレンド、またはオンラインのみ



-対象者:英語ができない方、英語から離れている方、英語に時間とお金をかけてきたが成果が出ない方 (TOEIC500程度以上)



-定員:最大15名(最小4~5名)同一会社のグループでの開催になります。



-ファシリテーター:大木実。他、経験豊富なネイティブ英語講師 (オンライン会議に参加)



-料金:実施場所や人数によって個別見積 (10万円から20万円程度)実施組織にご請求



ファシリテーター





大木 実 (おおき みのる)

上智大学外国語学部比較文化学科卒、米国公認会計士試験合格、ベルギーKU Leuven MBA優等修了、スウェーデンLinkoping University 成人学習修士課程修了(Filosofie Magisterexamen)。 英国の異文化コミュニケーション研修会社であるキャニングの日本法人を経て、テンプル大学ジャパンキャンパス企業内教育プログラムに18年勤務。2023年、変容学習研究所合同会社設立。インド Thapar Institute of Engineering and Technology (TIET) Professor of Practice (Honorary)。





本ワークショップにかかわる詳細、問い合わせは会社HPよりお願いいたします。



会社情報

会社名:変容学習研究所合同会社

代表:大木 実

住所:東京都港区南青山3-1-36 青山丸竹ビル6F

URL: https://www.transformativelearninglab.com/



