[株式会社ジェニュイン]

ヘアケア&スタイリングキープを同時に叶える洗い流さないトリートメント



美容業界向け商材N.B.A.A.などの販売を行っている株式会社ジェニュイン(本社:東京都中央区、代表:新井唯夫)は、新ヘアケアシリーズ「t/(ティースラッシュ)」より、先端研究から生まれた特許成分「トステア(R)︎」*1を配合した史上初*2のミスト、『Curl & Straight Keep Mist(カール&ストレート キープ ミスト)』を2023年9月15日(金)に発売いたします。













t/(ティースラッシュ)について





“Taking haircare to the next level.”

これまでにない美しさを求めて。

新ヘアケアシリーズ「t/(ティースラッシュ)」は、髪にお悩みのあるすべての方へ、日々のルーティーンに寄り添い、短時間のシンプルなケアで美しさが長く続くよう、美容師監修のもと開発されたヘアケアシリーズです。



商品概要





美しいヘアスタイルが長く続くように。

そんな思いから、美容師監修のもと生まれたアイロン用ヘアトリートメントミスト(洗い流さないトリートメント)です。先端研究から生まれた特許成分「トステア(R)︎」*1を配合し、熱を味方にダメージ補修しながら形状記憶成分により長時間しっかりスタイリングをキープします。ヘアケア&スタイリングキープを同時に叶え、サロン後のホームケアとしてもお使いいただけます。



製品名:t/ Curl & Straight Keep Mist(ティースラッシュ カール&ストレート キープ ミスト)

価格: ¥ 2,970 税込

内容量:200ml

発売日:2023年9月15日(金)

販 売:全国の美容室サロン、直営公式オンラインショップをはじめとする各市場



■トステア(R)︎とは

アミノ酸類似成分の新成分「トステア(R)」*1は、形状記憶成分としても知られ、熱と反応してカールやストレートの保持力を向上し、髪のまとまり感UPや、うねり・ねじれを抑えて毛髪にしなやかさと弾力を与えてくれる新たな原料です。縮毛矯正後のダメージが気になる髪など、ダメージ毛であるほど顕著に効果を発揮します。



■商品特徴1. カール・ストレートの保持力UPで長時間スタイル記憶

アイロンで髪を巻く前に塗布するだけで、熱に反応してカールやストレートの形状をしっかりキープ!くびれカールや、ストレートもしっかりキープして、スタイルを一日中美しく保ちます。





■商品特徴2. スタイルキープだけじゃない、こだわりの成分でダメージ補修

トステア(R)︎ 1の他、ヒトサイタイ血幹細胞順化培養液、加水分解ケラチンや5つの植物エキス3が、髪を補修して質感をととのえ、まとまりのある美しい髪へと導きます。



■高級感のあるフレッシュフローラルムスクの香り

みずみずしいピーチやさわやかなベルガモットのトップノートから、フレッシュなジャスミンやローズの上質なフローラルが広がりアンバーやムスクの落ち着いた余韻が残ります。



ご使用方法





STEP1:タオルドライ後、または髪を巻く前に塗布し、クシで馴染ませます。

STEP2:ドライヤーで乾かします。

STEP3:カール/ストレートアイロンを使用。(洗い流す必要はありません。)



※サロン後のホームケアとしてだけではなく、サロンケアでは仕上げ剤として(ドライ、ブローなどの前)の他、パーマやストレートパーマなどの熱を加える前、またはカラーやパーマの前処理としてもお使いいただけます



このような方にオススメ!





・サロンやご自宅でのヘアセットを1日中キープさせたい方

・毎日のヘアアイロンで髪のダメージが気になる方

・ハイダメージ毛で髪質改善を諦めかけている方

・髪のダメージやねじれ・うねりが気になる方

・サロンでの縮毛矯正や髪質改善トリートメントの効果をキープさせたい方



会社概要





・会社名:株式会社ジェニュイン

・本社:東京都中央区入船3-1-13 入船ニッコンビル5F

・代表取締役社長:新井唯夫

・事業内容:総合理美容業務用品 及び 総合美容関連商材、製造販売メーカー業務

『N.B.A.A.(エヌ・ビー・エー・エー)』、『t/(ティースラッシュ)』他

・t/ 公式ホームページ:https://www.t-slash.com



1カール・ストレートのキープ力を保持する成分 2 自社調べ/リリース発信時点/原料開発提供メーカー調べ *3 ツバキ種子エキス、ローズマリー葉エキス、フユボダイジュ花エキス、カミツレ花エキス、カニナバラ果実エキス



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/04-16:16)