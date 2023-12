[株式会社DAOWORKS]

科学館監修のメタバースイベントや、海洋ごみ・廃材問題をテーマとしたアート制作イベント等の開催を通じ、日本初「社会教育施設を起点とした学習者のためのDeSoc構築」事業をスタート。



株式会社DAOWORKS(ダオワークス)は、愛知県蒲郡市(がまごおりし)と、web3活動家コミュニティ『SunnyDAO(サニーダオ)』とともに『蒲郡市学習者デジタルコミュニティ推進協議会』を組成。『蒲郡 ファン・トゥ・ラーン プロジェクト(通称:ガマプロ)』として、メタバースやweb3技術を活用したイベントやコミュニティづくりなどの実証実験を行います。



弊社の強みであるweb3/メタバースの知見を活かした『社会教育施設を起点とした、学習者のためのDeSoc構築』に向けた取り組みを事業化したもので、本件は愛知県より『令和5年度 愛知県スマートシティモデル事業』に選定いただいています。







株式会社DAOWORKS(ダオワークス)は、蒲郡市『生命の海科学館』とともに、新たなITの力で科学館コンテンツの魅力をさらに引き出し、より多くの人がその魅力を体験するための取り組みをスタートしました。



弊社は、愛知県蒲郡市、web3(※1)活動家コミュニティ『SunnyDAO(サニーダオ)』とともに『蒲郡市学習者デジタルコミュニティ推進協議会』を組成し、弊社の強みであるweb3/メタバースの知見を活かした『社会教育施設を起点とした、学習者のためのDeSoc(※2)構築』に向けた取り組みを事業化。本件は、愛知県により『令和5年度 愛知県スマートシティモデル事業』に選定いただきました。



学びを通じて仲間が見つかる科学館のコミュニティ





そして、12月9日より『生命の海科学館』を舞台に『蒲郡ファン・トゥ・ラーンプロジェクト(通称:ガマプロ)』と題し、メタバースやweb3技術を活用した実証実験を開始します。実証実験では、科学館監修のメタバース空間でのイベントや、海洋ごみ・廃材問題をテーマとしたアート制作イベントなどを開催。



これらのイベントにご参加いただいた方にはイベント参加証明NFT(※3)を、『生命の海科学館』館内で特定の日に実施するデジタルスタンプラリーでは、参加特典として科学館の標本をキャラクター化したNFTを配布します。また、『生命の海科学館』に興味関心を持つ人たちが集い、SNSツールを使ったファンコミュニティを形成する取り組みを行います。



魅力あふれる科学館のコンテンツをデジタル上にもレイアウトすることで、より多くの方々の科学館と接する機会を増やし、共通の興味関心を持つ人たちとともに楽しく学びを深めるコミュニティをつくる『ファン・トゥ・ラーン(Fan to Learn)(※4)』の実現を目指します。



各イベントの詳細は、当リリース後半/株式会社DAOWORKSのホームページからご覧ください。

愛知県にお住まいの方はもちろん、遠方からのご参加もお待ちしています。

メタバースイベントやコミュニティ(Discord)へは、インターネットを通じてご参加いただけます。



◼︎蒲郡ファン・トゥ・ラーンプロジェクト(通称:ガマプロ)

・主催:蒲郡市学習者デジタルコミュニティ推進協議会(蒲郡市、株式会社DAOWORKS、SunnyDAO)

・ホームページ https://www.daoworks.co.jp/gamapro



(※1)web3:識別・検証が可能な透明性を備え、改ざんが難しいブロックチェーン技術等を用いて実現するインターネットであり、自己主権・自律の精神に基づく概念。

(※2)DeSoc:Decentralized Society:多様なコミュニティに属する人々が、デジタル技術を活用して信用経済をつくり、物事をオープン、且つ、ボトムアップで検討・決定していくような社会ビジョン。

(※3)NFT:Non-Fungible Token:ブロックチェーンを利用した識別・証明を可能にするデジタルデータ。

(※4)Fan to Learn:「楽しく学ぶこと(Fun to Learn)」と「親しみや愛着をもったサポーター(Fan)」の意味を掛け合わせた造語。楽しく学ぶことを通じて、そこに所属する人、場所、コミュニティに親しみをもってもらうことを意味する。



ガマプロが贈る 4つの“ファン・トゥ・ラーン”





1. 生命の海科学館監修のメタバース空間で、古代生物等を学ぶ体験

『生命の海科学館』が監修する仮想空間“メタバース”にて、インカクジラやカンブリア紀の化石などに いつでもどこでも触れることができます。科学館のコンテンツをPRするとともに、参加者同士のコミュニケーション機会を創出します。



・メタバースオープン期間:

令和5年12月1日(金)~令和6年3月22日(金)



・場所: 生命の海科学館監修メタバース 『GAMAPRO World』

https://www.spatial.io/s/gama_HOME-651cb9bc9f9634efe507736e?share=5622443567486058478



・参加費:無料



メタバース上でのイベント開催日

メタバース空間で、生命の海科学館学芸員による古代生物等に関するワークショップを実施。

化石の紹介やクイズなどを行います。

・実施日時:

令和5年12月10日(日)/14時~15時

令和5年12月17日(日)/10時30分~11時30分



・参加費:無料

・参加方法:イベント日時にてメタバースより参加。後日、イベント状況をガマプロホームページで公開予定。

※定員は指定しておりませんが、メタバースイベントにおいては50名以上が同時参加すると接続が不安定となる場合がありますので、ご了承ください。





2. 生命の海科学館のデジタルコミュニティの実証実験

『生命の海科学館』ファンによるデジタルコミュニティを、DiscordというSNSツールを用いて実証実験します。

ブロックチェーンを活用したデジタル報酬を活用し、イベントへの参加意欲を高めるとともに、今後の蒲郡市や科学館により関心や愛着を持ってもらう取組みをコミュニティ内で一緒に考えていきます。



・コミュニティオープン期間:令和5年12月1日(金)~令和6年3月22日(金)

・場所:Discord https://discord.gg/fk4KjX34tY

・参加料:無料



Discordのアイコンは『生命の海科学館』のマスコットキャラ、5億2千万年前のカンブリア紀に生息していたアノマロカリスをモチーフにした『アノマロちゃん』です。科学館にはアノマリカリスの化石も展示されています。





3. 海洋ごみや廃材等を使ったアート制作と作品のデジタルアート化



蒲郡市周辺の海のゴミ、段ボールの廃材等を使ったアート制作を行います。海洋ごみという環境問題や廃材問題を考えるきっかけをつくるとともに、アート制作をすることにより、ごみ一点一点を見つめ直し、それらを自己表現のアート作品に昇華させます。作成した作品は、360度スキャンしてデジタル化することで、後日Web上で展示を予定しています。



・実施日時:

令和5年12月9日(土)/13時~16時



・場所:生命の海科学館内(愛知県蒲郡市港町17番17号)



・参加方法:

生命の海科学館ホームページ、Peatix(イベントサイト)にて予約受付中

https://www.city.gamagori.lg.jp/site/kagakukan/gamapro.html

https://gamapro2023.peatix.com/



・参加費:無料

・定員:20名(保護者の同伴は1名まで)





4. NFTを活用したスタンプラリーやイベント参加証の配布

科学館にてNFTを獲得できるスタンプラリーを開催します。また、メタバースイベントやアート制作イベントの参加証としても、それぞれNFTが配布されます。これらNFTを持っている人には、デジタルコミュニティ内でインセンティブを付与。今後、イベントについての投票機会を得られるなど、活用を検討しています。



・デジタルスタンプラリー開催日程:

令和5年12月9日(土)、10日(日)、17日(日)、21日(木)



・場所:生命の海科学館内(愛知県蒲郡市港町17番17号)

・参加費:無料(展示室内への入館料は別途必要です)



イベント参加証明NFT(全2種)



デジタルスタンプラリーNFT(全9種)

※12月のイベントでは、全6種中3種をスタンプラリーで配布予定です





株式会社DAOWORKSについて





株式会社DAOWORKS(ダオワークス)は、デジタルコンテンツを活用して既存コンテンツの魅力を引き出すサービスを提供するスタートアップ企業です。

ブロックチェーンや仮想空間(メタバース/AR等)等の技術を活用したサービスを企画・開発しています。

科学館、博物館、美術館等の社会教育施設や、伝統工芸品へのデジタルコンテンツの実装を通じ、地域/産業活性化や働き方改革を推進していきます。



***



【問い合わせ先】

株式会社DAOWORKS

代表取締役社長 吉田 和晃

Mail: kazy39@daoworks.jp

URL: https://daoworks.co.jp/contact/



