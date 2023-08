[合同会社 PVHジャパン]



Calvin KleinがAlexa Demie/アレクサ・デミー、Kid Cudi/キッド・カディ、JENNIE/ジェニー、Jung Kook/ジョングク、Kendall Jenner/ケンダル・ジェンナーを起用した2023年秋のキャンペーンを発表。









この秋、Calvin Kleinは悦びと遊びのシーンを通してセンシュアリティ(官能性)を再定義する。



個々が持つユニークなセンシュアリティ(官能性)、自信、遊び心をCalvin Klein独特のレンズを通して捉えたヴィネットに登場するのは、ブランドキャンペーンへのデビューを飾ったAlexa Demie/アレクサ・デミーとKid Cudi/キッド・カディ、そしてアンバサダーのJENNIE/ジェニー、Jung Kook/ジョングク、Kendall Jenner/ケンダル・ジェンナーだ。











撮影はInez & Vinoodh/イネス&ヴィノードが担当。各タレントの個性的な世界がユニークな環境とキュレーションされたサウンドトラックを通して、現実に即しながらも、より一層大きな存在感を放つイメージと動画に仕上がっている。個々のシーンで力強い自信に満ちたストーリーが伝わってくる一方、全体としてこのキャンペーンはCalvin Kleinというブランドに内在するさまざまな側面を巧みに体現している。



Alexa Demie/アレクサ・デミーはCalvin Kleinのアンダーウェアで大胆かつ魅惑的に。Kid Cudi/キッド・カディは、Calvin Kleinのアンダーウェアとジーンズで、自己主張とリラックスを同時に表現し、屈託のない創造性を想起させる。JENNIE/ジェニーは、カジュアルと洗練をミックスしたアンダーウェアとジーンズで自信に満ち溢れている。Jung Kook/ジョングクは、クラシックなCalvin Klein Jeansを身にまとい、誰にも見られていないかのような伸び伸びとした動きで遊び心溢れるエネルギーを表現している。Kendall Jenner/ケンダル・ジェンナーはCalvin Kleinのウィメンズウェアで女性らしさを強調。



2023年秋のコレクションでは、ミニマル、モダン、そしてセンシュアル(官能的)というCalvin Kleinのデザインコードをさらに強化。アンダーウェア、ジーンズ、アパレルにおいて、今シーズンはあらゆるライフスタイルやワードローブに欠かせない、一層高められたアイテムを提案する。クラシックなシルエットは新しい素材とリフレッシュされたフィット感にアップデートされ、現代の私たちのライフスタイルにマッチするエフォートレスなスタイルに表現されている。



2023年秋のキャンペーンとコレクションは8月15日からcalvinklein.comでローンチを開始する。キャンペーン動画や一連のコンテンツは、ソーシャルチャネル@calvinkleinで発信され、世界中のデジタルおよび屋外広告に掲載される。



Campaign Credits:

Directed and photographed by Inez & Vinoodh



Editorial Credits:

Calvin Klein



