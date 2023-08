[株式会社アルティメディア]

声優サイン色紙やAmazonギフトカードが当たるプレゼントキャンペーン & マーガレット新登場「スペシャルサマーフェス’23」 & 1日1回無料10連ガチャを本日より開催!



株式会社アルティメディアの配信するiOS / Android向けゲームアプリ『THE CHASER』では2023年8月10日(木)から期間限定ガチャ「スペシャルサマーフェス’23」を開催いたします。

「スペシャルサマーフェス’23」では期間限定キャラクター「【常夏のバカンス】マーガレット(水着ver)(CV.安済知佳)」が登場いたします。



また、「スペシャルサマーフェス’23」にあわせ、新キャラクター【常夏のバカンス】マーガレット(水着ver)のキャラクターボイスを担当していただいた声優『安済知佳』さんのサイン色紙と500円分のAmazonギフトカードが抽選で当たる「声優サイン色紙&Amazonギフトカードプレゼントキャンペーン」を開催します。

さらに、期間中1日1回10連ガチャ無料&ジェム祭りログインボーナスを開催します。皆様奮ってご参加ください!





■期間限定ガチャ「スペシャルサマーフェス’23」について



【キャンペーン概要】

「スペシャルサマーフェス’23」ではスペシャルサマーフェス’23限定キャラクター「【常夏のバカンス】マーガレット(水着ver)(CV.安済知佳)」が登場いたします。

スペシャルサマーフェス’23は「【常夏のバカンス】マーガレット(水着ver)」を仲間にするためのマーガレット専用武具(PR)やシーズンフェス、リミテッドフェスでのみ入手することができる限定キャラクターも登場する特別なガチャとなっております。



また、【常夏のバカンス】マーガレット(水着ver)が登場する特別PVを公開しておりますので、ぜひご確認ください。



【特別PV公開】





URL: https://youtu.be/3REyLIziLVI







【常夏のバカンス】マーガレット(水着ver)



【開催期間】

2023年8月10日(木)~2023年8月25日(金)13:00

※詳細についてはゲーム内のお知らせにてご確認ください





■声優サイン色紙&Amazonギフトカードプレゼントキャンペーン概要

今回、新キャラクター【常夏のバカンス】マーガレット(水着ver)のキャラクターボイスを担当していただいた声優『安済知佳』さんのサイン色紙と500円分のAmazonギフトカードを応募者の中から抽選でプレゼントする声優サイン色紙プレゼントキャンペーンを開催します。

サイン色紙は本アプリのキャラクターデザインを担当するワカマツカオリさんによる描き下ろしイラストになっておりますので、みなさま奮ってご参加ください。



【応募要項】

1. THE CHASERのアプリをダウンロード

2. ゲーム内TOP画面にある「プレゼントキャンペーン」アイコンからキャンペーンページに遷移

3. Twitter(X)で公式アカウント( @APP_THE_CHASER )をフォロー

4. キャンペーンページにある対象のボタンから投稿して応募完了



【応募期間】

2023年8月10日(木)~ 2023年8月21日(月)13:00



【キャンペーンページ】

https://the-chaser.com/tw_lp_mgrt





■1日1回10連無料ガチャ&ジェム祭りログインボーナス概要

サマーキャンペーン開催期間中1日1回10連無料ガチャ&ログインで最大ジェム10000個が獲得できるジェム祭りログインボーナスを開催いたします。開催期間はゲーム内にてご確認ください。



▼「THE CHASER」ゲームダウンロードはこちら

https://go.onelink.me/RLTv/wj5b6cqe



『THE CHASER』公式Twitter

https://twitter.com/app_the_chaser





■ 『THE CHASER』について

『THE CHASER』は、キャラクターデザインにワカマツカオリ氏、メインテーマ作曲に甲田雅人氏を迎え、重厚なストーリーと奥深いゲーム戦略が楽しめる新感覚パズルRPGです。



プレイヤーは謎の追跡者“ブラボ”に追われる主人公を守るための“エージェント”となり、マッチ3パズルを駆使して“ブラボ”を撃退していきます。

様々なエージェントを仲間にし、個性的なスキルを使いこなすことで自分にあった戦略を導き出し、主人公を守り抜いてください。



【アプリダウンロード】

https://go.onelink.me/RLTv/wj5b6cqe



『THE CHASER』公式サイトURL

https://the-chaser.com





【基本情報】

タイトル : THE CHASER

ジャンル : パズルRPG

対応機種 : iOS 13.0 以降/Android 9.0以降

価格 : 無料 ※一部有料コンテンツがございます。

公式サイト : https://the-chaser.com

コピーライト : Copyrights (c) 2019 ULTIMEDIA Inc. All Rights Reserved.





【会社概要】

会社名 : 株式会社アルティメディア

英文社名 : ULTIMEDIA Inc.

本社所在地 : 東京都八王子市散田町 3-18-17 ウエストエイトビル7F

代表取締役 : 笹野 篤実

設立 : 2010年3月

URL : https://www.ultimedia.co.jp

※ 社名、ロゴ、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/10-15:46)