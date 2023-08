[株式会社ILUTY]

BeautyJapan FUJIYAMA/NEO 2023エリアにて山梨県からの出場者で唯一のグランプリを受賞。これにより11月開催予定の日本大会への切符を獲得しました。



山梨県で3店舗のフィットネスジムを運営する株式会社ILUTY(代表取締役:平井淳也)の会員制女性専用スタジオ、studio by iluty代表の平井ちひろが、2023年8月5日に静岡県のARTIEで開催されたBeautyJapan FUJIYAMA/NEO 2023エリアで、グランプリに選出されましたことをご報告いたします。



【BeautyJapan FUJIYAMA/NEO 2023】

URL:https://bjfujineo-mixline.com/





2023年11月に行われるBaeutyJapan 2023日本大会の地方予選が、2023年8月5日に静岡県にあるARTIEにて開催され、studio by iluty代表の平井ちひろがグランプリを受賞しました。





(大会グランプリ・準グランプリの7名 平井ちひろ:中央右)



外見・内面の美しさだけではなく、女性のキャリアなど、総合的な美しさを重視した、全く新しい大会として近年女性起業家などから注目の高い「BeautyJapan」の2023 FUJIYAMA/NEOエリアにて、33名のエントリーの中からトップ3名に与えられるグランプリに【studio by iluty代表:平井ちひろ】が選ばれました。

これにより11月に開催されるBeautyJapan 2023 日本大会への出場が決まりました。

日本大会においても引き続きグランプリに選ばれるよう取り組んでまいります。





Beauty Japan FUJIYAMA/NEOとは



(Beauty Japan FUJIYAMA/NEO 公式HPより引用・https://bjfujineo-mixline.com/)



BeautyJapanとは外見・内面の美しさだけではなく、女性のキャリアなど、総合的な美しさを重視した、全く新しい大会です。海外発のミスコンテストのような身長などの制限はなく、自らの使命感を持ち、社会や地域への貢献、内面も含めた美しさやキャリア、発信力を審査対象としている点が大きな特徴となります。

女性の活躍が益々期待される中で、女性起業家をはじめ高い注目を集めている大会です。





Beauty Japan FUJIYAMA/NEO 2023の当日の様子





BeautyJapan FUJIYAMA/NEO 2023エリアには、予選を戦い抜いた山梨県と静岡県在住の総勢33名のファイナリストが集いました。

会場には審査員6名をはじめ、350名近く集まった観客の前で、ファイナリストが、自分の活動を通してどのように社会貢献を行っていくのか、また、それにかける熱い思いを【ミライクリエイト】というテーマに沿って、プレゼンテーションしました。



グランプリを受賞した、平井ちひろ(studio by iluty 代表)は、これまで長年従事してきたフィットネス業界での経験をもとに、「山梨県の人口減少をフィットネスで解決する」というテーマでプレゼンテーションをおこないました。「人口減少危機突破宣言」という、全国では初となる人口減少に関する宣言を表明したことから、フィットネスを通じて体型のコンプレックスを解消し、婚活などを促進するための具体的な施策などを発表しました。







グランプリを受賞した平井ちひろには、ティアラとトロフィーが贈呈され、スポンサーである株式会社タカラ堂様より特別賞の【Attractive Brilliance賞】として10万円相当の品が贈られました。









本大会を終えて、「これからも、お客様のため、地域のため、そして自分のために挑戦と成長を続け、行動力と説得力のある経営者でありたい」と語っている。(平井ちひろInstagramより引用・https://www.instagram.com/p/Cvmg5GLyUx6/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==)





◼️Beauty Japan FUJIYAMA/NEO 2023について

https://bjfujineo-mixline.com/

◼️Beauty Japan FUJIYAMA/NEO 2024 エントリー受付中

https://onl.tw/6mjuxzd





◼️平井ちひろについて



株式会社ILUTY 取締役、studio by iluty代表

1983年7月生まれ 山梨県出身

大手フィットネスクラブに8年間在籍したのち、2016年に山梨県甲府市にあるパーソナルトレーニングジム「AMATERASU」のスタートアップメンバーとして参画。その後、2020年に株式会社ILUTYを平井淳也(株式会社ILUTY 代表取締役)とともに設立。2022年には株式会社AMATERASU(代表取締役:平井淳也)を設立。現在は山梨県内でフィットネスクラブやパーソナルトレーニングジム、スタジオなど5店舗を運営する傍ら、自身もパーソナルトレーナーとして活動しつつ、フィットネスコンテストの出場選手としても数々の成績を残している。



(平井ちひろの大会成績)

2016年:ベストボディジャパン日本大会 出場

2017年:ベストボディジャパン山梨大会 優勝

:ベストボディジャパン日本大会 出場

2018年:ベストボディジャパン山梨大会 準優勝

:ベストボディジャパン日本大会 出場

2019年:ベストボディジャパン山梨大会 優勝

2021年:ベストボディジャパンさいたま大会 準優勝

2022年:ベストボディジャパンインストラクター部門 優勝



Instagram:https://www.instagram.com/7chihirono11/

facebook :https://www.facebook.com/MBJHQ

note :https://note.com/fair_cosmos316





◼️株式会社ILUTYについて

甲府市と都留市にて、24時間ジム「ILUTY FITNESS CLUB」を運営するほか、甲府市にて会員制の女性専用スタジオを運営。

山梨県内で最も充実したトレーニングマシン設備を自負しており、その施設内でパーソナルトレーニングも実施。

パーソナルトレーナーは全員が業界最高位のパーソナルトレーニングの資格を保持しており、フィットネスジムのみの提供にとどまらず、質の高いパーソナルトレーニングなどを提供している会社になります。

ILUTY FITNESS CLUB:https://www.iluty.jp/

会員制スタジオ studio by iluty:https://www.studio-iluty.com/

グループ店舗 AMATERASU:https://www.amtrs.jp/



