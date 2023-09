[Haqihana S.r.l]

日本市場用に作成された新ロゴ【H】で100%イタリア製のハーネス、日本再上陸!



犬の体と心を守ることを第一に考えて作られたハキハナ社製ハーネス。

【H】というロゴは犬と人間が向き合い、手を取り合っている姿を表しており、犬を単なるペットではなく、尊重しあえるパートナーとして考えるハキハナ社の願いがこもった新ロゴをお届けします。

ハキハナ社の許可なく日本国内において「Alice`s Dog and Cat」(株式会社IBS Trading)に「Haqihana」の商標登録をされた関係で、ハキハナ社製ハーネスとリードが長期間日本市場から消えてしまっていましたが、

2023年3月30日を持って日本市場用ロゴ【H】で再上陸を果たし販売を開始致しました。

今後は新ロゴ【H】が付いた製品のみがイタリアハキハナ社が認める正規品となり、7月15日にオープンした公式ネットショップ「Sabine`s Dog Vacation」にて店舗販売に加え、インターネットからもお求めいただけます。

URL: https://dog-vacation.art/









Haqihana S.r.l とは

主流だった首輪ではなく犬にとって「健康を害さない上、快適かつ自由を奪わない」Y字・H型ハーネスの開発を始め、2003年にイタリアから世界に向けて販売を開始したハーネス企画・製造の専門会社です。

100% Made in Italy と 高品質にこだわり、犬の体と心の健康を第一に考えております。

2017年に正規輸入代理店「Sabine's Dog Vacation」の誕生で日本上陸致しました。

正規輸入代理店1号店として、フィッティングサービスと共に店舗販売を続けてまいりましたが、この度、7月15日に公式ネットショップもオープン致しましたことをお知らせいたします。

https://dog-vacation.art/



併せて、イタリアハキハナ社から日本の皆様宛の声明を発表いたします。







お世話になっている日本の皆様へ



ハキハナ社 プロダクト&マーケティングマネージャーの

Gabriele Palazzo (ガブリエレ・パラッツォ)と申します。



ご報告が遅れましたが、

日本においてのHaqihana S.r.l/ハキハナ有限会社(以下、当社)の 正規品は新ロゴ【H】のタグがついた製品のみとなり、 2023年3月29日に販売を開始した事をお知らせいたします。



新ロゴ【H】は、当社が日本市場に向けて特別に作成し、正式に商標登録されております。

このロゴがついた製品は100% Made in Italy の手作りであるという証でもあります。



次に

去年の秋から、日本市場に当社製品が流通しなくなってしまった事について、

併せて日本での旧ブランド名「Haqihana」から新ブランド名【H】への変更に至った経緯を報告させていただきます。



当社は創業以来、20年に渡って「誠実さ」と「透明性」をモットーに、50か国以上の代理店およびその先の飼い主と築き上げてきた友好的な信頼関係を誇りに思っております。



しかし、元卸売業者「Alice`s Dog and Cat」(株式会社IBS Trading)の商業戦略は、当社の価値観とは程遠いことが判明した為、「Alice`s Dog and Cat」(株式会社IBS Trading)への製品の出荷を去年の10月に停止し、同時に商業取引も解除いたしました。

また、当社の許可なく日本国内において「Alice`s Dog and Cat」(株式会社IBS Trading)に「Haqihana」の商標登録をされてしまった関係で(現在、当社を申立人として異議申立中)、日本でのブランド名を「Haqihana」から【H】への変更を余儀なくされるという事情により当社のハーネスとリードが長期間、日本市場から消えてしまった事、その結果、沢山の愛すべき犬たち、その飼い主の皆さまに、ご迷惑をお掛けしました事に対して、心からお詫び申し上げます。



当社の倫理感に沿った方針で再上陸を果たすまでには、相当な時間と労力を要しましたが、

その間、伴走し、寄り添ってくれた古くからの日本の仲間と共に、再スタートを切ることができ、

2023年3月30日 ~ 4月2日の期間、東京の国際展示場で開催された Interpet Japan こと Interpet Asia Pacific には、正規輸入代理店の Sabine's Dog Vacation の協力を得て出展も叶いました。

当社の新ブランド【H】をお手に取った皆様からは「待ってたよ」と、沢山の笑顔と温かいお言葉を頂き とても勇気づけられました。

当社製品を愛用し、また支えてくださる日本のお客様に、心からお礼を申し上げます。



最後に

当社製品に関する誤った、または意図的に誤解を招く情報によって生じた疑問や不安に対して、お答えさせていただきます。



・品質について

日本のお客様に提供する新ブランド【H】は従来の製品に新素材のタグを使用した製品となります。

当社製品の特徴である信頼性、品質、5 年の長期保証、イタリアのファッション性、販売前および販売後のお客様へのケアとサービスなどは何一つ変わることはありません。

長年にわたり、世界中で数えきれない犬とそのパートナーである人間に愛用されてきた、高い満足度を誇れるハーネスとリードです。



・供給について

上記理由によりこの数か月の間、日本市場における当社製品の在庫状況が不安定になってしまい、皆様にご心配をおかけしたことと思いますが、2023年3月29日より、新ブランド【H】は、下記の正規輸入代理店に加えて、新たな代理店・取扱店と共に安定した供給の準備が整いました事をご報告させていただきます。



その他のご不明点に関してはイタリアのオフィス(英語対応)または下記の日本正規輸入代理店に遠慮なくご質問をお寄せください。

喜んで個別にお答えいたします。



旧ロゴ製品の保証に関しても、イタリアのオフィス、または下記の日本正規輸入代理店にて、誠実に対応させて頂きます。

今後も家族の一員・ベストフレンドである愛犬がハキハナ社製ハーネスとリード【H】を着用している 姿に皆様が喜びと誇りを持てるよう、より一層精進いたします。







長文にもかかわらず、最後までお読みいただきありがとうございました。



Haqihana S.r.l

Gabriele Palazzo, product and marketing manager

http://haqihana.com

mail: info@haqihana.com



日本正規輸入代理店(卸売・小売)

Sabine's Dog Vacation(正起工業株式会社)

https://dog-vacation.art/

mail: sabine@dog-vacation.art





同声明文のPDFファイル:

https://prtimes.jp/a/?f=d127116-1-8eb275426c712cc15a5d5e97b4044810.pdf



