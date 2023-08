[株式会社Dear Me]

2023年10月、糖質量から食べたいを見つけるグルメサイト「ドコカボ」をリリース予定



糖尿病に関わるすべての人の課題解決を目指す株式会社Dear Me(本社:愛知県名古屋市、代表取締役:赤坂徳大・赤坂むつき、以下「当社」)を2023年8月1日に設立いたしました。2023年10月より第1弾として、糖質量から食べたいを見つける「ドコカボ」というグルメサイト(WEBアプリ)をリリースする予定です。









【WEBページ】 https://dearme.co.jp



■株式会社Dear Meについて

株式会社Dear Me(ディアミー)は、糖尿病における患者、またその親族、友人、関係者などの各々の課題を捉え、その課題に沿った解決を提供する企業です。共同代表である赤坂むつきは、13歳の時に1型糖尿病と診断され、25歳の時にMODY(家族性若年糖尿病)に診断変更された経験があり、20年近く糖尿病と向き合ってきました。糖尿病と共に生活する中で苦労した体験も沢山ありますが、共存する環境であっても多くの方々により良い毎日を過ごしてほしいという想いから創設。医療や医薬の領域以外の分野で、糖尿病という慢性疾患と向き合ってまいります。



【ビジョン】

糖尿病患者及び関係者の「困ったな」「不便だな」がなくなる世界をつくる。

【ミッション】

糖尿病治療・研究領域以外の糖尿病関係の「情報」「モノ」「サービス」をよりアクセスしやすくする。

【バリュー】

「ポジティブ」病気の領域でも、明るく、前向きに。

「何度でも1年生」恥ずかしくない。初心に戻りチャレンジする。

「患者・関係者目線」本当に我々が必要か?常に立ち返る。





■社名「Dear Me」の由来

社名である「Dear Me」は、糖尿病を表すDM(Diabetes Mellitus)という言葉をポジティブ

に捉え直し、病気と共存する環境であってもより良い毎日を過ごし自分自身を大切にしてほしいそんな想いが込められています。会社ロゴは糖尿病の象徴である青をモチーフに、

Dear Meを通して笑顔になる方々を増やすことを目標にスマイルデザインにしました。



■今後の展開について

2023年10月より第1弾として、糖質量から食べたいを見つける「ドコカボ」(商標登録申請中)というグルメサイト(WEBアプリ)をリリースする予定です。ドコカボはグルメサイトとしては特徴的な「糖質量」が記載されます。これは糖質制限・糖質コントロールをしている方々や、インスリン注射をされる方々にとって重要な情報源となります。また食文化の発展により「糖質制限グルメ」や「低糖質グルメ」のレベルも格段に上がってきている一方、「美味しくないのでは?」という先入観もあり、まだまだ美味しい低糖質グルメ情報が広まっていない現状があります。ドコカボというグルメサイトを通じて、情報を届け、情報によってよりよい毎日を過ごしてもらう事を目標としています。



■クラウドファンディングについて

2023年8月18日(金)18時より、糖質量から食べたいを見つけるグルメサイト「ドコカボ」のクラウドファンディングを実施します。クラウドファンディングサイト"READYFOR"を通じてサイト開発の一部の資金を募ります。



【プロジェクト名】糖質量が一目でわかる!糖尿病患者向けグルメアプリを作りたい!

【期間】2023年8月18日(金)18:00 ~ 2023年9月19日(月)23:00

【URL】https://readyfor.jp/projects/dearme



■新会社「株式会社Dear Me」 会社概要

【名称】株式会社Dear Me(Dear Me Co., Ltd.)

【設立】2023年8月1日

【所在地】愛知県名古屋市西区那古野2-14-1 なごのキャンパス

【代表者】代表取締役 赤坂 徳大、赤坂 むつき

【事業内容】糖尿病に関わるヘルスケアコンテンツ提供事業

【資本金】500万円

【URL】https://dearme.co.jp





■株式会社Dear Me 代表取締役 赤坂徳大(あかさか のりひろ)プロフィール

1989年愛知県生まれ。大学卒業後、双日株式会社に入社。営業職として健康食品原料や食品添加物を担当。2016~18年にはベトナムホーチミンに駐在。2020年にサニーサイドアップグループに入社。その後グループ会社のワイズインテグレーションにて大手製薬メーカーのマーケティング、プロモーションを担当。ヘルスケア領域での営業・マーケティングの知識・経験を活かし、2023年8月にDear Meの代表取締役に就任。





■株式会社Dear Me 代表取締役 赤坂むつき(あかさか むつき)プロフィール

1991年大阪府生まれ。13歳で1型糖尿病と診断され、25歳でMODY(家族性若年糖尿病)に診断変更される。大学では栄養学を専攻し、管理栄養士の資格を取得。大学卒業後は、ハウス食品株式会社に入社。病態食の営業担当。その後、ジョンソンエンドジョンソン株式会社での血糖測定器の病院営業を経て、2020年より医療系ベンチャー企業に入社。2023年8月にDear Meの代表取締役に就任。



