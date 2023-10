[PSJ]

ピーエスジェイ合同会社(本社:東京都新宿区 代表社員:杉山俊彦 以下PSJ)は、世界約170ヵ国で50万ユーザー以上が使用するネットワーク監視ツールPRTGなどの開発・販売を手掛けるドイツPaessler AG(本社:ドイツ、ニュルンベルク市 代表:Helmut Binder 以下ペスラー社)と日本国内ディストリビューター契約を新規に締結しましたのでお知らせ致します。









目的





昨今のネットワークの多様化によりそれを監視するツールにも多種多様のアプローチが求められています。またペスラー社はITインフラだけでなく、IoT、OTなどの監視についても適切なソリューションを提供し海外で多くの実績を上げております。

このような状況を鑑みPSJとの連携によって日本市場へのスムーズな浸透と、新分野においても先端を走る日本の技術的な背景からのフィードバックを得ることも大きな目的としております。





PSJの役割





PSJはペスラー社のブランディングを主としたマーケティング活動、リセラーチャネルの開発とマネジメントを行い同社製品の日本市場の拡大を担います。またチャネルやエンドユーザーと緊密にコミュニケーションを図り、ペスラー社に現場からのフィードバックを適切な形で伝え、製品の機能向上だけでなくツールの連携や新機能、新製品のコンセプト作りに貢献するだけでなく、ソリューションとして提供を行うためのアライアンス構築も行います。

本契約により日本国内におけるペスラー社製品の販売はPSJを介して行うことになります。





ペスラー社製品について





Paessler PRTG Network Monitor(以下PRTG)は世界170か国 50万ユーザー以上の導入実績を誇る、ネットワーク監視ソフトウェアツールです。死活監視(Ping監視)、トラフィック監視、サーバー監視、アプリケーション監視をはじめとするさまざまなネットワーク監視業務をオールインワンで実現します。PRTGには大規模ネットワークに対応するPaessler PRTG Enterprise Monitor)、クラウド版となるPaessler PRTG Hosted Monitorなどのバリエーションがあります。









ペスラー社について





・ 1997年設立

・ 本社所在地 ドイツ・ニュルンベルク市

・ 代表者 Helmut Binder CEO

・ URL (グローバルサイト)https://www.paessler.com/ (日本語サイト)https://www.paessler.com/jp





Helmut Binder CEOのコメント





"We are delighted that with PSJ LLC we now have a strong distributor in Japan as one of the most promising markets in Asia and we are really looking forward to a successful cooperation"

- Helmut Binder, CEO Paessler AG"

ピーエスジェイ合同会社との提携によってアジアで最も有望な市場の1つである日本に強力な販売代理店が誕生したことをとても嬉しく思います。今後の両者の協力によるビジネスの成功を心より楽しみにしております。





ピーエスジェイ合同会社について





・ 2023年設立

・ 本社所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目3番13号 西新宿水間ビル2階

・ 代表者 杉山俊彦 代表社員・CEO

・ 事業内容

1.コンピュータソフトウェアの企画・開発・販売並びに輸出入

2.コンピュータソフトウェア導入・運用に関するコンサルティング業務

3.コンピュータソフトウェアの保守、サポート業務

4.コンピュータソフトウェアの使用についてのトレーニングの実施

5.コンピュータシステムの構築

6.上記各号に附帯する一切の事業

・ URL https://www.psj-llc.com/







杉山俊彦 CEOのコメント





ネットワーク監視ツール開発の先駆者であり、世界中で実績を上げてきたペスラー社のディストリビューターとしてPSJをスタートすることとなり、強い責任感と共に日本市場の将来性と今後、他分野にも展開していくペスラー社製品の革新性を確信しております。

このような機会を作っていただいたペスラー社、現リセラーの関係者の皆様に心より感謝致します。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/03-21:40)