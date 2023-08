[ジャパン・イースタン・トレード株式会社]

WEB CM 「触りたくなる肌へ」も2023年8月2日(水)公開







ジャパン・イースタン・トレード株式会社(本社:愛知県稲沢市、代表取締役社長:田川茂昭)は肌の原点を考え、再生医療から着想した、添加剤不使用の純日本産スキンケアブランド「FFAS」のアンバサダー就任発表会を2023年8月2日(水)、渋谷ストリームホールにて開催しました。



会見には「FFAS」ブランド初となるアンバサダーに就任した岩田剛典さんが登場し、アンバサダー就任に対し、「表舞台に立つ身として、美意識を高く持つことを日頃から心がけていますので、このようなお仕事をいただけましたことを大変光栄に思っております。」とコメントしました。



また、同日解禁された、岩田さんの新楽曲「モノクロの世界」が使用されたWEB CMについては、「撮影現場がすごくアットホームで、監督も含め、皆さんフランクに接してくださいました。あっという間に撮影が終わったそんな感覚ですね。商品の魅力が伝わるようにチーム一丸となって、最初から最後まで楽しく撮影させていただきました。とても爽やかな仕上げりになっていると自負しております。」と撮影を振り返りコメントしました。



<トークセッション>

Q1:今回のアンバサダー就任に伴い、岩田剛典さん直筆のロゴデザインがプリントされた限定ポーチがキャンペーンとしてプレゼントされます。この直筆ロゴはどのような思いを込めてこのデザインされたのですか?

岩田さん:「自分のサインを書くような感覚で、手書き風なデザインを考えさせていただきました。横のふわふわと揺れているようなハートのイラストは日頃自分のサインを書く時によく描くモチーフなんで、今回もつけさせていただきました。」



Q2:「触りたくなる肌」とはどんな肌でしょう。

岩田さん:「水分量が多くて、しっかり保湿されてる肌ですね。赤ちゃんのような弾力のあるモチモチ肌の質感は、ついつい触りたくなる気がしますね。」



Q3:FFASの商品を使用してみていかがですか?

岩田さん:「自分の肌はどちらかというと乾燥肌タイプですが、つけた瞬間に質感がとろっとしていて、すごく肌なじみがよく、もちっと仕上がる感覚がありました。また、トーンアップする感覚もあり、本当に良い商品だなと思ってます。あとオールインワンは時間短縮にもなりますし、とても重宝するアイテムだと思います。」



Q4:WEB CMでは「肌のご褒美上げてる?」という問いかけがありましたが、岩田さんは最近ご自身に何かご褒美はされましたか?

岩田さん:「最近一つ作品が落ち着いたので友人と焼肉を食べにいきました。それがすごくいい思い出になってます。切り分ける前の塊肉を見せてくれるお店だったのですが、最初に見せてくれたお肉の量を全部食べたんだと思うと恐ろしくなるくらい食べたと思います。(笑)」



Q5:暑い日が続いてますが、この夏にしたいことはありますか?

岩田さん:「3年ぐらいちゃんと花火を見てない気がしますので、浴衣を着ながら花火を見て、和というか日本らしい夏を感じたいですね。」



Q6:最後にメッセージをお願いします。

岩田さん:「FFASアンバサダー就任に伴い、皆さんの美意識を応援をできる役目ができることを大変光栄に思っています。今後とも宜しくお願いします。」







■開催概要

タイトル:FFAS アンバサダー就任発表会

日時 :2023年8月2日(水)10:30~11:20

会場 :渋谷ストリームホール (〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-21-3 6F)

登壇者 :田川茂昭 (ジャパン・イースタン・トレード株式会社 代表取締役)、岩田剛典 (EXILE / 三代目 J SOUL BROTHERS)※敬称略





■FFASとは

FFASは肌の原点を考え、再生医療から着想したエイジングスキンケアアイテムです。大人の肌の悩みを複合的に底上げしてサポートする、ヒト幹細胞培養液を贅沢に配合することで、自ら美しくなろうとする肌本来の機能をサポートし、弾むような若々しい透明美肌へと導きます。

FFAS公式サイト:https://ffas.co.jp/

特設サイト:https://ffas.co.jp/pages/ffas-lp





■岩田剛典 直筆ロゴデザイン限定巾着



キャンペーン対象商品をご購入いただいた方には、岩田剛典さん直筆のロゴデザインがプリントされた限定巾着がプレゼントされます。また、対象商品の一部にはランダムで岩田さんの限定トレーディングカードが同梱されております。さらに、2023年10月31日までに対象商品を購入された方は岩田さんとのオンラインミート&グリートイベントの抽選にご参加いただけます。

各キャンペーンの詳細は特設ページにてご確認ください。



<キャンペーン対象商品>



FFAS CLASSIC SKIN CARE KIT ¥19,800 tax in

・ALL IN ONE GEL 60g

・LOTION 100ml



FFAS PREMIUM SKIN CARE KIT ¥19,800 tax in

・CLEANSING 150g

・LOTION 100ml

・SERUM 40ml



FFAS FIRST EXPERIENCE KIT ¥19,800 tax in

・CLEANSING 150g

・LOTION 100ml

・ESSENCE CREAM 30g



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/02-16:16)