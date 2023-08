[公益社団法人日本青年会議所関東地区茨城ブロック協議会]

海外へと目を向けているあなた、日本にずっといたいと考えている君も世界の見え方が変わります!



9/10につくば市竹園、つくば国際会議場のメインホール1Fをお借りして「第52回茨城ブロック大会つくば大会~Change the REAL」を開催いたします。

















2023年8月11日





『第52回茨城ブロック大会つくば大会~Change the Real』

フォーラム

「世界の未来が見えてくる~今こそ知りたい地政学~」

9月10日 (日) 15:00~16:30

講師 奥山 真司

(地政学・戦略学者)



公益社団法人日本青年会議所関東地区 茨城ブロック協議会主催で開催される「第52回茨城ブロック大会つくば大会~Change the REAL」 にて、上記のフォーラムを開催いたしますので、媒体でのご紹介・ニュース掲載・配信を賜りたくお願い申し上げます。





事業名 : 第52回茨城ブロック大会つくば大会本大会『Change The Real』

日時 : 2023年9月10日(日) 15:00~16:30

場所 : つくば国際会議場

住所 : 茨城県つくば市竹園2-20-3

アクセス:つくばエクスプレス つくば駅から徒歩10分

主催 : 公益社団法人日本青年会議所関東地区 茨城ブロック協議会(フォーラム担当:国を思う心の育成委 員会)

主管 : 一般社団法人つくば青年会議所

※注意事項

37.5℃以上の発熱がある場合、風邪症状等、体調が優れない場合は、ご入場をご遠慮下さい。

公式サイトhttps://www.jaycee.or.jp/kanto/ibaraki





フォーラム概要

「安全保障」や「国防」と聞くと、知っておいた方がいいような気がするけれど、意外とよくわからない!そもそも自分と関係あるのかもわからない。そんなふうに感じる方は多いのではないでしょうか?

しかし、グローバル化が進み、不確実性を増す現代社会において、安全保障・国防について国の本音を知っておくことは、現代人に必須の教養でありビジネス世界に生きるという観点からも必要不可欠です。

これからを上手に生きる知識を得るためにぴったりの「世界の未来が見えてくる~今こそ知りたい地政学~」を開催致します。

講師に、防衛省の幹部学校で教鞭をとった経験を持ち、監修書「サクッと わかる ビジネス教養 地政学」が「中田敦彦の YouTube チャンネル」で、必読本として取り上げられ20 万部のベストセラーとなるなど、国内地政学の第一人者として大活躍されている奥山真司先生をお迎えし、国のホンネが見えてくる 「今こそ知りたい地政学」のご講演をいただきます。

今だからこそ知っておきたい安全保障を、今話題の地政学の観点から鋭く切り込み、学校やビジネス戦略にも生かせる講演をわかりやすくお話していただきます。

参加費は無料、どなたでもご参加可能です!

現代社会に生きる私たちが、今後必要不可欠な知見を得られる貴重な機会となります。

多くの方のご参加をお待ちしております!

QRコードからから事前申し込みが可能です。











お問合せ:ブロック大会運営会議 担当 河原 一彰

TEL 090-7832-4472

mail kazustyle.1212@gmail.com

フォーラム担当

国を思う心の育成委員会 担当 佐々木 祐也

TEL 090-1425-0481

mail y.sasaki@tokiwa1.co.jp





チラシ表面







